AMLO: mi visita no es para apoyar reelección de Trump

Confirma su viaje a Estados Unidos

Quiere agradecer apoyo durante la pandemia y arrancar con T-MEC

José Luis Montañez

Dos polémicas enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, de cara a su visita a Estados Unidos, la primera es que lo hará en medio de la contingencia sanitaria por Covid-19, que parece no tener fin, y la segunda que se ha especulado sobre un posible apoyo a la reelección de Donald Trump, ambas situaciones fueron aclaradas por el mandatario durante su conferencia mañanera de ayer, en Texcoco, Estado de México.

Inicialmente, dijo que tomó la decisión de viajar a Estados Unidos únicamente para agradecer el apoyo de Donald Trump durante la pandemia, ya que le brindó apoyo para conseguir algunos respiradores con los que se hace frente a la enfermedad en México. Y asimismo, aprovechará para hacer un reconocimiento a lo migrantes que no han dejado de mandar remesas a sus familiares en nuestro país.

Al cuestionamiento en el tenor de que es un mal momento para visitar a Donald Trump, dada la proximidad del periodo electoral en Estados Unidos, el Presidente dijo que su visita no tiene fines electorales y que siempre hará lo necesario si es para bien de nuestro país. “Nos importa mucho la relación con Estados Unidos, es una relación de amistad y también es una relación económica indispensable, por eso mi viaje. Acerca de las críticas, tenemos que decidir y actuar con criterio; yo tengo que hacer lo que más beneficie a México, lo que más ayude a los mexicanos”

Aclaró: “Voy a Estados Unidos para hacerle un agradecimiento al presidente Trump y voy también a hacerle un agradecimiento, un reconocimiento, a los paisanos porque nos están ayudando, nos están respaldando, enviando fondos a sus familiares en estos momentos. Voy también porque en momentos difíciles cuando estaba con mayor intensidad la pandemia hablamos por teléfono, le pedí apoyo para que se consiguieran equipos, ventiladores, en particular y ordenó que se apoyara al gobierno de México. Nos están llegando esos equipos, desde hace dos meses tenemos un abasto permanente”.

Y reiteró: “No voy a cuestiones políticas electorales, es una visita de Estado, que tiene qué ver con el inicio del tratado, que es de ayuda para México, por eso voy”.

Informó que incluso se encuentran a la espera de que conteste la invitación para el encuentro el primer mandatario de Canadá, Justin Trudeau. “No voy a tardar mucho, pues tenemos mucho trabajo, bastante, tenemos que ir porque esto es muy importante ir a Estados Unidos, ayuda al país, pero es la ceremonia y regresar”.

Sobre el riesgo de contagio al viajar durante la pandemia, enfatizó: “¿Y el riesgo? La política es como caminar en la cuerda floja, hay que correr riesgos. No voy a ir en privado, voy a ir en avión de línea; aún no hay forma de ir directo de la Ciudad de México a Washington; me va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Graciela Márquez; y Alfonso Romo; es la comitiva; la fecha está por definirse”, concluyó.