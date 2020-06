Persigue tus sueños

Fit Mundo

Laura Malpica

Camina hacia la meta que quieras: este año nos ha enseñado que rendirse no es la opción y que podemos darle batalla a lo que venga; cuando termine esta cuarentena quiero verte triunfando por tus sueños sin miedo al mañana

Hola de nuevo, hoy hablaremos de perseguir nuestros sueños, si bien en el mundo fitness no pareciera importar esto, es un tema constante pues algunos soñamos vernos como cierta estrella fitness o ya hemos conseguido resaltar en ese mundo.

Los sueños no deben quedarse en la almohada nunca, definitivamente es muy importante tener uno para que cada día nos levantemos de la cama de un brinco y trabajar por ese gran sueño.

En 2018 yo empecé con el sueño de un día competir en el fisicoculturismo y en este año comencé a hacerlo realidad, poco antes de que comenzara la cuarentena logré competir y ganar, seguiré haciéndolo, aunque es un sueño que sigue en proceso pues trabajo por mi físico cada día para verme mejor y lograr llegar a mi tan anhelada meta.

Como siempre me encanta motivar a otros, quiero decirte a ti querido lector que si tienes un sueño no te rindas y lo persigas, pese a todos y todo, lucha por ello, porque cuando estés en una edad donde te sea más difícil hasta caminar, dirás ¿por qué no lo hice? Preferible hacerlo a arrepentirse de no haberlo hecho.

El sueño o meta que tengas ve por ella, este año nos ha enseñado que rendirse no es la opción y que podemos darle batalla a lo que venga, cuando termine esta cuarentena quiero verte triunfando por tus sueños sin miedo al mañana, pues ese quien sabe si logremos tenerlo. No hay peor sueño que el que no se hace realidad.

Como siempre les mando un fuerte abrazo a la distancia y recuerda que siempre puedes escribirme para cualquier duda que tengas a mis redes sociales. ¡Hasta el siguiente viernes!

