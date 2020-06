AMLO-Trump, reunión polémica

Punto por punto

Augusto Corro

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que estará en la Casa Blanca en los primeros días de julio. El pretexto de la visita es la firma del tratado comercial en el que participan México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque todo mundo piensa que se trata, más bien, de una reunión que aprovechará el mandatario Donald Trump para ganar la simpatía de millones de mexicanos que residen en el vecino país. Un acto electoral, pues.

Como se sabe, en el vecino país habrá elecciones presidenciales el próximo mes de noviembre y el magnate de la construcción perdió electores debido al pésimo manejo de la lucha contra el coronavirus y el desempleo que afecta a millones de personas.

Las encuestas colocan al estadounidense muy atrás de su principal adversario, Joe Biden, del partido demócrata. Parece que, esta vez, Trump no las tiene todas consigo. Pero el presidente es un hueso duro de roer y realizará todas las acciones necesarias para conseguir el triunfo. En esas acciones estará el presidente López Obrador porque con su presencia en la Casa Blanca, lo quiera o no, se interpretará como un apoyo a su colega, para que continúe en el poder cuatro años más.

Dijo el Presidente mexicano que va a la firma del trato comercial, pero que aprovechará el viaje para agradecerle a Trump su apoyo a México contra la pandemia y su solidaridad en la lucha contra el narcotráfico. (El magnate de la construcción ordenó la venta de ventiladores a México, para los contagiados del virus). Por supuesto, es de gente bien nacida ser agradecida, pero a los mexicanos no se les olvidan las ofensas que les lanza Trump siempre que tiene la oportunidad de hacerlo.

México nunca aceptará al mandatario como amigo. Para el magnate de la construcción, los mexicanos somos narcotraficantes, violadores, etc.

El trato de Trump a México no es del de amigos: la lista de agravios es larga; uno de estos es la construcción del muro en la frontera con México. Piensa el mandatario que esa barrera se terminará la invasión de indocumentados y el contrabando de armas y el narcotráfico. Nada más erróneo. Los migrantes jamás dejarán de acceder, como puedan, a Estados Unidos; y la corriente migratoria no cesará mientras en sus lugares de origen sean víctimas de la violencia y de la pobreza; la introducción de armas no cesará porque en pocos paises, como en Estados Unidos, tienen todas las facilidades para conseguirlas para su uso personal y para exportarla: al delito del narcotráfico tampoco se le ve fin.

Los propios narcos ya manifestaron muchas veces que es un dinero despilfarrado el que se invierte en la construcción de la barrera fronteriza, pues ellos tienen la manera de introducir la droga no necesariamente por la frontera México-Estados Unidos. Pero el presidente Trump insiste en la construcción de la barrera y ya en algunas ocasiones manifestó que México la pagará. ¿En la reunión se tocaría el tema? También es necesario recordar que las relaciones de los gobiernos estadounidense y mexicano se manejan con pinzas. México tuvo que agachar la cabeza cuando Trump amenazó con nuevos aranceles a los productos mexicanos si no controlaba el flujo migratorio.

Las autoridades de México se esmeraron en cumplir la orden del presidente estadounidense y disminuyó la migración. La Guardia Nacional (GN) fue enviada a la frontera sur de nuestro territorio a contener las olas de indocumentados que pretendían cruzar por México para llegar a EU. Trump vio la acción sumisa y efectiva de México y cesó la amenaza arancelaria.

En esta temporada electoral en los Estados Unidos, el presidente Trump anhela reelegirse a toda costa. Echará mano de todos los artilugios para lograrlo. Con la presencia de López Obrador en la Casa Blanca, el mandatario tratará de ganar votos de la comunidad mexicana. ¿Y si es derrotado por Joe Biden, el demócrata? ¿Cómo va a quedar el gobierno obradorista? ¿La pandemia del coronavirus y sus efectos en la economía se encargarán de derrotar a Trump? ¿Usted qué opina amable lector?

