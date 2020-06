Los guantes de látex no protegen contra el Covid-19

*** La Organización Mundial de la Salud menciona que lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio del coronavirus que usar guantes de goma.

*** Usar erróneamente los guantes solo servía para acabar enfermando porque no son un sustituto de lavarse las manos. Si llevas guantes, no te lavas las manos.

*** No son necesarios para salir a la calle. “La higiene adecuada y frecuente de manos es más eficaz que los guantes. Su uso incorrecto genera una sensación de falsa protección.

*** No son necesarios porque no son instrumentos efectivos contra el coronavirus. El virus no puede penetrar en la piel sana y, por tanto, no es posible la transmisión de la enfermedad de esta manera, siendo innecesario tener una capa adicional de protección con el uso de guantes.

*** Los profesionales también resaltan que los guantes pueden tener las mismas posibilidades de contaminarse que la piel y, para evitar un posible contacto con este material en caso de estar infectado, hay que saber quitárselos de forma adecuada.