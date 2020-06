Informe y Grito, incambiables

Espacio Electoral

Eleazar Flores

QUÉ DIRÁ-. Seguramente apoyado en “otros datos” que sólo él y su equipo cercano conocen, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará mañana enésimo informe, ahora con motivo de celebrar el segundo año de su arrolador triunfo electoral, en julio de 2018.

Sería innegable, como lo hacen quienes ya sabe, que no se reconocieran avances en algunas tareas del sector público pero será difícil justificar rezagos en otras como economía, inseguridad, desempleo y salud, no obstante las fantasmagóricas profecías del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, cuyo anuncio del aplanamiento de cifras de Covid-19 no llegan.

DOS FECHAS-. El informe presidencial será este miércoles a las cinco de la tarde en Palacio Nacional y en cuanto al tradicional Grito de Independencia, el mandatario promete que no se cancela como empezaba a manejarse, aun cuando se ven alternativas que no transgredan las reglas de la sana distancia la noche del 15 de septiembre en el zócalo capitalino.

POR PARTES-. En cuanto al enésimo informe con motivo de celebrarse el segundo aniversario de que el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, electoralmente barrió con la oposición al ganar la presidencia de la República con su candidato Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño tiene motivos de sobra por festejar la salida al PRI de Los Pinos y borrar al PAN.

Los analistas sin embargo, creen que en 2021, Morena disminuirá los 33 millones de votos por dos factores visibles, los desaciertos presidenciales y la razón principal, que el nombre de López Obrador no aparecerá en las boletas del primer domingo de junio del año próximo y apunte y ganará que cuando menos bajará un diez por ciento su votación.

En materia económica hay menor éxito del que seguramente apoyado en “otros datos”, dará mañana el padre de la Cuarta Transformación. Dólar a más de 22 pesos, gasolina al alza como en tiempos del cierre de establecimientos por el guachicol entre diciembre de 2018 y enero de 2019 que se prolongó un mes más y la fuga de capitales en millones de dólares, preocupa más.

El desempleo es lo que más pega y seguirá pegando por mucho tiempo, pues no obstante que el gobierno reconoce la pérdida de solamente un millón de desocupados que dejaron de aportar al IMSS, lo cierto es que en el día a día, la cifra cuando menos se duplica si se incluyen a las micro y pequeñas industrias que tras meses cerradas, no podrá reabrir por incapacidad económica.

Pero lo peor, es el renglón de la inseguridad y violencia, cuyas cifras están muy por arriba de los peores tiempos del peñismo y el calderonismo. Veremos qué dirán.

lefa44@gmail.com