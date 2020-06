No dañé a nadie y no me robé a ningún marido, confiesa Panini a Laura Bozzo

Tras cuatro años de esta alejada de la televisión. Laura Bozzo regresa con su programa “Laura sin censura” por Unicable que tuvo como primeros invitados a Karla Panini y Américo Garza, quienes insistieron que iniciaron su romance cuando Américo Garza ya estaba separado de Karla Luna y que Panini aclaró las cosas con ella para quedar en paz antes de que falleciera. El empresario aseguró que se separó de Karla Luna a finales de 2012. Panini aseguró que no le robó a Karla Luna a Américo Garza y que no dañó a nadie. No empezamos a tener esta relación de noviazgo cuando ella tenía el cáncer. Panini dijo no saber quién le comentó a Luna que ella y Américo tenían un romance desde mucho tiempo atrás, pues no fue así.