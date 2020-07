History estrena la nueva miniserie “Washington”

Gran estreno: Del viernes 3 al domingo 5 de julio, a las 22:35 horas

Esta miniserie documental es interpretada por Nicholas Rowe (The Crown, Young Sherlock Holmes) en la piel de Washington, y además presentará entrevistas con el expresidente Bill Clinton, el ex secretario de Estado Colin Powell, y destacados historiadores como Joseph J. Ellis, Annette Gordon-Reed, Jon Meacham, Alan Taylor, entre otros.

En el marco del 244° aniversario del Día de la Independencia de los Estados Unidos, History presenta del viernes 3 al domingo 5 de julio en un evento de tres noches consecutivas “Washington” la nueva miniserie documental que desglosará la imagen del primer presidente norteamericano, George Washington, y mostrará el lado más real del mayor prócer de los Estados Unidos, cuyo nombre es conocido por todos, pero cuya épica historia es entendida por pocos.

Producida por la historiadora presidencial de renombre mundial y autora de best-sellers ganadora del Premio Pulitzer Doris Kearns Goodwin, “Washington” explorará, en tres episodios de dos horas cada uno, el arco completo de este hombre ícono de la historia norteamericana y tejerá dramáticas secuencias de acción, alternándolas con extractos de las propias cartas de Washington y el testimonio de notables expertos, historiadores y académicos para revelar más sobre la historia personal de uno de los líderes más emblemáticos de la historia.

Interpretada por Nicholas Rowe (The Crown, Young Sherlock Holmes, El Ultimo Reino) en la piel de George Washington (1732-1799), “Washington” presentará entrevistas con Bill Clinton, el ex secretario de estado Colin Powell y reconocidos historiadores ganadores del Pulitzer como Joseph J. Ellis, Annette Gordon-Reed, Jon Meacham, Alan Taylor entre otros.

“Como historiadora presidencial, durante más de cincuenta años en mi profesión he tenido el privilegio de ‘vivir’ con algunos de los mejores líderes de nuestra nación: Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Taft, Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Lyndon Johnson, pensando en ellos cuando me acuesto por la noche, pensando en ellos por la mañana, tratando de hacerlos humanos y accesibles, para que podamos ponernos realmente en sus lugares y aprender de la trayectoria de su liderazgo”, asegura Kearns Goodwin. Y remarcó: “Pero el único presidente con el que no tuve la oportunidad de vivir, y cuya presidencia estableció el estándar para todo lo demás, es George Washington. Así que pueden imaginar lo emocionada que estaba cuando tuve la oportunidad de volver al comienzo, a George Washington, el hombre que creó el modelo para la excelencia presidencial a través de su coraje, capacidad de crecer, aprender de los errores y rodearse de líderes fuertes. Espero que los espectadores estén tan cautivados por su vida e historia como yo lo he estado”.