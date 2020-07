La insoslayable agenda de la inoportuna reunión Trump-AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La semana que está por iniciar, arrancará marcada por la visita que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador -como es bien sabido- ni más ni menos que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los ya muy próximos 8 y 9 de julio. Vale la pena destacar que la mayoría de las opiniones, han señalado este viaje del tabasqueño como inoportuno e inconveniente ya que, aunque él diga que no, ciertamente acude a la Casa Blanca a petición expresa de su inquilino, así que no podía negarse.

Además, cuando se tome la obligada foto con Trump, desde luego que estará enviando un mensaje de que en las elecciones estadunidenses el tabasqueño ejercerá una especie de voto a favor del mandatario del vecino país del norte, quien, si pierde los comicios frente a Joe Biden, ya se podrá estar lamentando López Obrador de su decisión y dejaría muy mal parado a México.

Por otro lado, en la semana que concluye, sin duda se añadieron otros temas que el tabasqueño deberá de incluir en su agenda, siendo el más significativo, el de la inseguridad, especialmente, luego de la masacre que se registró en Guanajuato, además del atentado que sufriera hace una semana el Secretario de Seguridad ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y la intensa actividad que ha desplegado el Cártel Jalisco Nueva Generación, comandado por Nemesio “El Mencho” Oseguera que, en lo más reciente, amenazó ya al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, según lo declaró uno de los detenidos, después del atentado contra García Harfuch.

Con razón, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landau, ha declarado que es impostergable que el poderoso vecino del norte brinde toda la cooperación a México para el combate al narcotráfico, asunto que también se analizará en la reunión Trump-López Obrador

Antes de este importante viaje, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo una reunión virtual con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, (Conago) para, inicialmente, ver lo referente al semáforo epidemiológico en el país con el objetivo de ir reactivando otras economías del territorio nacional.

Insoslayable, fue el tema de la inseguridad que tiene asolados a diversos estados de la República, punto en el que la responsable de la política interna, recordó que existe toda la disposición de cooperar con los estados en materia de seguridad, incluso informó que se había comunicado ya con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, quien por cierto, luego de los violentos hechos registrados en su entidad, recibió, obviamente, el respaldo de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), quienes subrayaron que en medio de esta crisis de inseguridad, “no es momento de politización, es de coordinación”.

Efectivamente, porque tal pareciera que el presidente López Obrador ha dejado sin respaldo del Ejecutivo a los mandatarios estatales que no son de Morena y hasta el lujo se da de atacarlos, o bien, no recibirlos, pese a las insistentes convocatorias de éstos.

Otros temas de la agenda de la reunión Trump-López Obrador es lo que manifestaron en conferencia de prensa, senadoras del PAN, como la debutante albiazul Lilly Téllez, Gina Cruz y Alejandra Reynoso, que señalaron que si el norteamericano y el tabasqueño son tan amigos, entonces, que AMLO le pida a Trump que detenga la construcción del muro fronterizo porque es evidente que el tabasqueño es el único mexicano que se ha dedicado a defender a quien aspira permanecer en la Casa Blanca.

¿No que el Presidente mexicano iba a poner en su lugar al mandatario estadunidense?, ¿dónde quedó ese discurso contestatario del macuspano? No, si en esta llamada Cuarta Transformación, “el miedo no anda en burro”.

Municiones

*** En Milpa Alta andan muy activos. Su alcalde, Octavio Rivero, inició desde hace días un programa de sanitización, ahora ya no sólo en las calles, sino en los restaurantes, comercios y locales de mercados públicos. Estamos hablando de mil 938 establecimientos y 746 locales en los 12 pueblos de la alcaldía, como parte de las medidas de prevención y cuidado ante la pandemia. Brigadas de trabajadores iniciaron la sanitización en restaurantes, tiendas de abarrotes, de chiles, de mole, recauderías, negocios de venta de materiales de construcción, talleres mecánicos, productos del hogar, estéticas, cafés internet, de servicios, entre otros. Sin duda, esto coadyuva a evitar posibles contagios de Covid-19 y, al mismo tiempo, apoyar a los comerciantes para reactivar sus ventas al garantizar limpieza a sus consumidores: No hay día, hora y lugar que el alcalde Octavio Romero pida a la población que no se confíe y continúe con las medidas de protección e higiene. En sus recorridos por los 12 pueblos, explica una y otra vez a sus vecinos de los riesgos, lanza mensajes a través de sus redes sociales para concientizar a los milpaltenses, pide el uso de cubrebocas, guardar la sana distancia y si no es necesario, no salir de casa. Y no es para menos, la epidemia continúa y como lo han dicho las autoridades sanitarias va para largo y si no hay cuidado podrían haber rebrotes. Por eso, hay que reconocer cuando se hacen las cosas bien.

*** El impulso de un gran frente amplio, coalición o alianza que convoque a todas las fuerzas progresistas debe garantizar el funcionamiento de los órganos autónomos, preservar el equilibrio de poderes y evitar que se instale un régimen autoritario, declaró la dirigente del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras. Durante el Foro “Hacia la Construcción de un Frente Amplio por la Democracia en la Ciudad de México. Las experiencias de Uruguay, Argentina y Chile”, organizado por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), participaron dirigentes políticos de Argentina, Chile y Uruguay, así como los líderes del sol azteca en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras; del PAN, Andrés Atayde; del PRI, Israel Betanzos y de Movimiento Ciudadano, Royfi Torres. Arias Contreras estableció que la democracia debe ser compromiso constante por la justicia y el ejercicio pleno de los derechos humanos, pero el actual gobierno ha incurrido en decisiones erráticas, como limitar el derecho a la salud disminuyendo su presupuesto, así como el despido de médicos y enfermeras. Además, aseguró que el desempleo supera el millón de personas en todo el país, y en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron una ley para que la jefa de Gobierno disponga libremente de los recursos.

