Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Salud de Edomex suspende a 291 establecimientos

Viva Aerobus y CLORALEX® firman alianza de limpieza

Con el semáforo epidemiológico en rojo o naranja, los ciudadanos deben privilegiar mantenerse en casa para evitar riesgos de contagio por Covid-19, por lo que el IMSS determinó que se realicen vía remota diversos trámites, como el pago de esquemas de aseguramiento voluntario a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. El servicio está a disposición desde el inicio de la pandemia, para cubrir el pago de los seguros correspondientes en las siguientes modalidades: Seguro de Salud para la Familia. Trabajadores independientes. Patrón, persona física con trabajadores a su servicio. Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio. Seguro Facultativo. Trabajadoras del hogar. De acuerdo con la titular de la dirección normativa del Instituto, Norma Gabriela López Castañeda, el pago de estos esquemas se habilitó con el objetivo de inhibir el desplazamiento de los derechohabientes a lugares concurridos. Para acceder a este mecanismo, ir al correo coordinacion .afil@imss.gob.mx para que el asegurado solicite el formato de pago que utilizará en su portal bancario al realizar la transacción. Dicho formato contiene datos del monto a pagar. A los asegurados se les proporciona la clabe interbancaria, referencia, nombre de la institución bancaria y a nombre del IMSS, para que, a través del portal electrónico de su banco o de la App en su teléfono, haga el pago correspondiente. Una vez saldado el monto, el banco emitirá un comprobante que deberá mandarse al correo coordinacion.afil@imss.gob.mx, para registrar el cumplimiento oportuno de la obligación y que el asegurado siga contando con la cobertura de su aseguramiento. El trámite de la contratación de estas incorporaciones al Seguro Social también puede hacerse de manera digital, en el portal del IMSS y pagarlo mediante la transferencia bancaria en línea ya descrito. Marcar al 800 623 2323, y en la opción 1 consultar sobre información para derechohabientes y la opción 2 para los patrones.

*****

La Secretaría de Salud estatal, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México ha suspendido durante esta contingencia 291 establecimientos esenciales y no esenciales por no acatar las disposiciones de higiene emitidas por las autoridades para mitigar los riesgos por Covid-19. Verificadores de las 18 Jurisdicciones de Regulación Sanitaria colocaron sellos de suspensión a restaurantes, cocinas económicas, expendios de pescados y mariscos, tiendas de conveniencia, autoservicio, de regalos, departamentales, electrodomésticos, bares, vinaterías, centros cerveceros, además de purificadoras de agua, negocios de plásticos y pinturas, entre otros. Durante los recorridos realizados en los 125 municipios mexiquenses, personal sanitario suspendió las actividades en giros esenciales porque en el interior de los establecimientos había personas consumiendo alimentos o bebidas o no cumplían con las disposiciones de uso de cubrebocas, respetar la sana distancia, tener gel antibacterial a la entrada ni con condiciones de higiene que exige la norma sanitaria para el lugar y el personal. Asimismo, se suspendieron negocios no esenciales porque se encontraban en funcionamiento, contraviniendo lo establecido en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México.

*****

Viva Aerobus, la aerolínea de bajo costo de México, y CLORALEX®, marca líder en limpieza y desinfección, firmaron una alianza a fin de impulsar mejores prácticas de prevención para los diferentes momentos de viaje, cuidando así de la salud y bienestar de los pasajeros y colaboradores de Viva, clave en la reactivación económica y turística del país. A través de la campaña Viva Contigo, la aerolínea da a conocer sus medidas de limpieza y desinfección para la seguridad y tranquilidad de los pasajeros, desarrollada de acuerdo con las directrices e indicaciones de las autoridades nacionales e internacionales correspondientes, tales como la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud y la Agencia Federal de Aviación Civil. Ambas marcas trabajarán en el desarrollo de material informativo que permitirá a los pasajeros conocer prácticas en materia de limpieza e higiene, proporcionando información que ayudará a cada viajero a prepararse antes, durante y después de su vuelo; consejos para una adecuada desinfección de objetos personales, entre otras sugerencias de limpieza y prevención.

elros05.2000@gmail.com