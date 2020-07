Migración, ¿tema olvidado?

Punto por punto

Augusto Corro

¿Qué se espera de la entrevista AMLO-Trump sobre el complejo tema de la migración? ¿Poco o nada? Ya sabemos que el problema migratorio se encuentra en plena ebullición en Latinoamérica. En años recientes, los migrantes que llegan al vecino país del norte no solamente son mexicanos, sino centroamericanos, africanos y asiáticos. Al inicio de su gobierno, el mandatario López Obrador convocó y abrió las puertas a los extranjeros que quisieran ingresar a nuestro país. Luego aplicó la reversa y cerró sus fronteras, ante la amenaza de Trump de imponer un arancel de 5% a productos de origen mexicano, en caso de que el gobierno de nuestro país no controlara el flujo de migrantes que buscan cruzar por nuestro territorio con destino a EU.

Las autoridades mexicanas sumisas no dudaron en cerrar la frontera sur, disminuyó considerablemente el tránsito de ilegales y Donald Trump se manifestó satisfecho y no cumplió su amenaza. Sin embargo, en materia migratoria, el mandatario estadounidense continúa perseverante en su proyecto de levantar un muro en la frontera entre México y Estados Unidos para evitar el paso ilegal de extranjeros, claro, incluidos mexicanos y todos aquellos ciudadanos que huyen de sus países de origen donde viven en la miseria y son víctimas de la violencia incontrolable. Esa gente decide arriesgar todo, también su vida, para irse a vivir a EU.

A Trump no le importa la suerte de los migrantes y constantemente manifiesta sus complejos de racista contra todo aquel que no sea estadounidense. Insulta y humilla a negros y asiáticos. A los mexicanos los califica como criminales, violadores y narcos. Además no quita el dedo del renglón de levantar la barda, considerada como el muro de la ignominia, para frenar el cruce de migrantes. Apenas anteayer y en vísperas de la entrevista con el mandatario López Obrador, el magnate de la construcción publicó fotografías de la construcción de su valla fronteriza. No extraña la conducta irreflexiva y abusiva del anaranjado gobernante.

Por esa actitud que podría calificarse de agresiva, nos planteamos la pregunta sobre si el tema migratorio sería dejado a un lado de los temas que trataran ambos presidentes, que, según López Obrador, el asunto principal de la visita gira en la celebración de la entrada en vigor del tratado comercial T-MEC y el agradecimiento del mexicano por el apoyo de Trump en la lucha contra el coronavirus. Por un sinnúmero de razones es importante incluir el tema migratorio, entre otros, porque no se debe permitir maltrato, la discriminación y la miseria en que viven millones de personas. México hizo varios intentos, a mi manera de ver, demagógicos para ayudar a los países centroamericanos, con inversiones económicas, en discursos prometedores que luego desaparecieron.

Por ejemplo, el gobierno de Donald Trump no cumplió con el acuerdo que hizo con México de invertir 2 mil millones de dólares para el desarrollo del sur y sureste del país. Se trataba de un plan bilateral entre México y EU para atender el fenómeno migratorio en la frontera sur de México, y en los países de triángulo norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Según el acuerdo EU se comprometía a invertir 7 mil 800 millones de dólares, de los cuales 5 mil 800 serían para Centroamérica. La realidad es que los latinoamericanos viven en condiciones difíciles: primero tenían que enfrentar el hambre y la violencia para sobrevivir. En el presente también tienen que luchar contra el coronavirus en el país donde se encuentren, principalmente en EU, donde reciben un trato inhumano, por las condiciones insalubres y la falta de atención médica adecuada. Así la padecen los migrantes que están en los centros de detención superpoblados e insalubres, en espera de lo que decidan las autoridades. El tema migratorio no debe estar al margen de lo que hablarán los presidentes López Obrador y Trump en sus reuniones de hoy miércoles y mañana jueves. ¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com