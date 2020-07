Ejercidos, 109 mdp para combate del sargazo por cielo, tierra y mar

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Más de la mitad de una bolsa de 194.6 mdp de recursos federales y estatales

El gobierno Quintana Roo dio a conocer que se han ejercido 109 millones de pesos para la recolección de sargazo, cantidad que representa el 56% de una bolsa total de 194.6 millones destinados para esta causa, ingreso aportado por la federación y el estado.

Según el reporte de las autoridades, tres de los once municipios realizaron dos aportaciones, la primera de 46.6 millones de pesos y la segunda de 39 millones de pesos, los cuales aún no han sido utilizados.

El coordinador de la Estrategia de Control al Sargazo en la entidad, Enrique Flores Morado, dijo que esto se debió a que parte de las actividades programadas tuvieron que ser suspendidas por la pandemia. “El segundo y tercer monto están en proceso de ejercerse. La principal causa del retraso es la contingencia sanitaria del Covid-19, que afectó en todos los ámbitos de la administración pública”, explicó.

El también vicealmirante de la Secretaría de Marina puntualizó que con los 109 mdp, se realizó la adecuación de un buque recolector de sargazo, la construcción de seis buques sargaceros costeros, la compra e instalación de cuatro mil 252 metros de barrera de contención, así como la adquisición de cuatro barredoras de playa y tres tractores agrícolas, todas puestas a disposición de la difícil tarea de mantener las playas libres de la macro alga.

Agregó que “actualmente se encuentran en proceso de construcción cinco sargaceras, bajo el modelo de fabricación por módulos en el astillero de Coatzacoalcos, Veracruz, y cuyo armado final será en Chetumal”.

Recalcó que del mes de enero a julio se recolectaron nueve mil 130 toneladas de sargazo en playas, de las cuales seis mil 758 toneladas corresponden a los dos últimos meses de mayo y junio, a fin de tener las playas libres de sargazo para el regreso del turismo a estos destinos del Caribe Mexicano.

“Por el momento se está recolectando el sargazo y lo transportamos a los sitios de transferencia en donde se ha pedido a los municipios que se aplique una técnica de composteo para que se deshidrate y su descomposición sea natural e inocua. Eso nos podría facilitar su uso como fertilizante, pero sólo en vegetación de ambiente salino”, concluyó.

Freno al alga desde todos los frentes

Según información recabada por un helicóptero de la Secretaría de Marina denominado “Panther”, la extensión del sargazo es notoria desde las alturas, tanto en alta mar y en las zonas costeras, por lo que las autoridades se han dado a la tarea de ponerle freno a la macro alga desde todos los frentes.

‘El contraalmirante Enrique Flores Morado, encargado de la estrategia para enfrentar al fenómeno, dijo que la Marina ha dado prioridad a las playas no concesionadas. “En la estrategia estamos contemplando particularmente las playas que no son concesionadas y por eso los municipios tienen que atender esas playas, pero estamos todos conscientes de que hay muchas playas que están concesionadas y por tanto, lo único que hacemos es darle indicación a los concesionarios para que ellos también se integran a la estrategia y que recojan el sargazo que les llega”.

Afirma que la solución no es una tarea fácil, pues en lo que va del año la Secretaría de Marina ha logrado recolectar más de 9 mil toneladas de sargazo. “En total ahorita llevamos 9 mil toneladas aproximadamente de las cuales, la mayor parte, algo así como 6 mil 700 toneladas, se recolectaron tan sólo en el mes de mayo y junio, particularmente en junio se recolectaron un poco más de 4 mil toneladas en tierra”, aseveró.

Sobre los recorridos aéreos, explicó que se efectúan prácticamente todos los días, a fin de saber en qué zonas se instalarán las barreras de contención a lo largo de la línea costera “Estamos hablando de una longitud de todas las playas, cerca de 32 mil kilómetros, nosotros ahorita tenemos instalados 3 mil 800 metros de barrera, estamos en proceso de terminar la instalación de barrera en Tulum, estamos hablando de un total de 4 mil 200 metros de barrera contra 32 mil metros, que en un momento dado se requerirían” comentó Flores Morado.

Concluyó que entre mayo y junio la Semar ha recolectado 6 mil 700 toneladas de Sargazo y que actualmente la Secretaría de Marina cuenta con 18 embarcaciones menores y un barco de investigación, así como 85 elementos que son parte de esta estrategia.

Ninguna prohibición para entrar o salir de Chetumal

Ya de por si ha resultado bastante difícil que la gente entienda los protocolos sanitarios que se han implementado desde que inicio la pandemia en Quintana Roo y ahora, gracias a que la información no se ha manejado adecuadamente, su capital, Chetumal, lleva más de 48 horas de incertidumbre y preocupación, pues mientras el Secretario de Seguridad Publica estatal, Alberto Capella Ibarra, salió a decir que el municipio volvía a cuarentena; el Coordinador General de Comunicación del gobierno del estado, Carlos Orvañanos Rea, dijo que no era confinamiento, sino más bien una restricción en la movilidad y que se llevaría a cabo en diferentes municipios, no sólo en Chetumal.

Dado lo anterior, y para aclarar las dudas de la población que hoy se encuentra angustiada por su economía, pero en contraste, sin respetar las medidas sanitarias, empecemos por aclarar dos términos correctos que deben utilizarse durante esta contingencia sanitaria:

El termino cuarentena, corresponde a la explicación médica del aislamiento total de personas o animales durante un período de tiempo no específico, como método para evitar o reducir el riesgo de que se propague una enfermedad o una plaga. En este caso el Covid-19.

Pandemia, por su parte, se refiere a una crisis de salud derivada de una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Algo grave, cuando se trata de una pandemia mundial, pues las consecuencias de una atención defectuosa o minimización del asunto, serían y han sido en la actualidad, miles de muertes.

Hay que usar los términos correctos

Para evitar las confusiones que se han dado últimamente en Chetumal, sobre el regreso o no al aislamiento, se tiene que empezar por usar las palabras adecuadas y hacer que la población las comprenda.

Pues, si se habla de cuarentena, tenemos por entendido el aislamiento de un sector de la población, en este caso Chetumal, que a palabras de Capella Ibarra, a través de un video publicado en sus redes sociales el lunes, debía volver al confinamiento, no obstante, sus indicaciones posteriores no estaban dirigidas sobre un confinamiento, ni sobre una cuarentena como tal, sino a una restricción en la movilidad y a cierres viales, los cuales en efecto deben cumplirse.

Y para que no se les olviden, aquí se los presento: Los puntos de cierre son la avenida Insurgentes desde la Rojo Gomez hasta Nápoles, avenida Maxuxac, desde avenida constituyentes hasta Nicolas Bravo, avenida Constituyentes, desde Maxuxac hasta Erick Paolo Martinez y la vialidad en los mercados ; Héroes con avenida CNC, Calzada Veracruz con avenida CNC, Calle Librado E Rivera con Héroes , Calle Iturbide con Héroes .

Lo anterior generó gran polémica en redes sociales, pues unos apuntaban a que debía retomarse el aislamiento total y otros decían que solo se trataba de cierres viales, la confusión está justificada, pues, no se usaron las palabras correctas.

No obstante, la población también debe asumir su gran responsabilidad o mejor dicho irresponsabilidad, pues cuando se habla de una pandemia, como se ha venido haciendo desde que arrancó la crisis sanitaria, debimos entender que es una situación muy grave, que de tomarse a la ligera nos costaría serias consecuencias. Y ya está sucediendo, pues el repunte de contagios en la entidad es evidente y nos está costando miles de vidas a nivel nacional.

La realidad en Chetumal

El hecho es que Chetumal retoma restricciones de movilidad y se aplicarán operativos para que la gente cumpla con las medidas de salud necesarias para evitar la propagación del virus y comenzar a frenar esta pandemia.

Tales recomendaciones son el uso de cubrebocas, respetar la sana distancia, evitar aglomeraciones, lavado constante de manos, no saturar el transporte público y, eso sí, de no tener necesidad de salir, quedarse en casa, sobre todo la población dentro del grupo de mayor riesgo al contagio, como lo son los menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónico degenerativas, como hipertensión, diabetes u obesidad.

Aclarado lo anterior, entendamos que los operativos y cierres viales son para regular el flujo de personas y evitar mas contagios y decesos por Covid-19 en Chetumal, mientras que en el resto del estado se debe continuar con las medidas de prevención de manera estricta, tan es así que se ha lanzado una campaña denominada “10 hábitos para la nueva normalidad”, con lo que hay que entender que no estamos regresando a rojo en el semáforo epidemiológico, seguimos en naranja, en reactivación económica, pero se van a reforzar las medidas de prevención.

montanezaguilar@gmail.com