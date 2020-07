En un mes, el Covid-19 ha matado a cuatro de mis familiares: Arturo Peniche

Además, un quinto pariente está en agonía; el actor, que se encuentra devastado exhorta a la gente a que use cubrebocas

Arturo Peniche está devastado, ya que en los últimos 30 días murieron cuatro de sus familiares, víctimas de Covid-19, y un pariente más está en agonía.

“Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro”, reveló el actor al programa Hoy.:

“Mi primo Jorge Julio, el miércoles murió a las seis de la mañana por el COVID-19; tengo otro primo, Benjamín, que está ahorita tratando de recuperarse de la enfermedad, porque él se pudo atender prudentemente.

Exhortó a la gente que utilice las medidas precautorias como cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos y las medidas de seguridad pertinentes para protegerse de la pandemia:

“No seamos tontos. Yo también salgo de aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes; no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada, pero es una realidad. Si yo me cuido, los cuido; si ellos se cuidan, me cuidan y aquí parece que no está pasando nada”.

SU HIJO BRANDON ESPERA A SU SEGUNDO HIJO, LO CUAL LLENA DE ALEGRÍA AL ACTOR Y SU CONSUEGRA SHARIS CID

Por otro lado, cuando Brandon y Kristal Cid ya anunciaron que esperan a su segundo hijo, Sharis Cid y Arturo Peniche (consuegros) celebraron la noticia y se dijeron muy ansiosos por esperar al nuevo miembro de la familia.

Y es que ambas familias han tenido que lidiar con el dolor de perder a personas cercanas a ellos, pues sumados a los fallecimientos en la familia Peniche, Sharis Cid perdió a su esposo, el empresario Isaías Gómez, quien fue asesinado hace dos años en San Miguel de Allende.

Isaías Gómez fue asesinado por Irving “N” quien le disparó en al menos seis ocasiones al empresario, justo después de que este saliera de la inauguración de un hotel en la zona del centro de San Miguel de Allende. El caso se volvió un escándalo pues inmediatamente se sospechó que el asesinato involucraba a más de una persona por la forma de planear el atentado y la frialdad para realizarlo.

Del homicidio ya se capturó a dos de los implicados mientras que se dejó libre a otro sospechoso pues no se encontró evidencia de que estuviese ligado con el caso, algo que por fin trajo algo de paz para la familia Cid. Pero lo que de verdad levantó sus ánimos fue la llegada del nuevo bebé a la familia. Así lo dijo la actriz y modelo:

Gracias a que venía un angelito en camino pude motivarme para echarle todas las ganas del mundo, no podía llegar al mundo en un ambiente de tristeza, de luto, así que me agarré de la mano de Dios, de estar positiva y si me quería dar el tiempo de caerme, me encerraba yo sola, pero me levanté, quería que mi nieta llegara en un ambiente feliz y lo logré, claro que hay días que me vuelvo a caer, porque así es esto”, concluyó.