Visita de AMLO a EU, exaltada victoria pírrica

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Nava, “cachorro” del BOA de SLP

Ocurrencias de Sheinbaum

Mucho ha trascendido lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al encabezar como anfitrión la cena que ofreció a su “amigoouu”, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: que se había portado bien y evitó hablar de un tema, digamos, incómodo para nuestro país, como lo es el del el enorme muro fronterizo.

Hubo otros asuntos que tampoco se abordaron en el encuentro bilateral, como el de la migración y el maltrato a los paisanos que ilegales que trabajan en Estados Unidos. Entonces, no se entiende por qué el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se ha llevado tantas palmas y reconocimientos porque supo operar, -él y su equipo-, para que en el encuentro Trump-AMLO, todo fuera “miel sobre hojuelas”. Eso no es un logro ni del canciller y menos aún del Presidente mexicano; en todo caso es una victoria pírrica que no tiene porque ser motivo de orgullo para la llamada Cuarta Transformación. O sea, demasiado exaltada.

Lo que es por demás obvio, es que al acudir a la cita agendada en la Casa Blanca, López Obrador, pese a ser mexicano, ya ejerció su voto a favor de Donald Trump, a quien se supone que pondría en su lugar y en realidad, no se atrevió a contradecirlo en lo más mínimo porque eso le hubiera salido muy caro.

Por su parte, a Trump no le costó nada de trabajo aguantar unas cuantas horas al tabasqueño; total, la víspera de este viaje ya había enviado el mensaje que realmente le interesaba: fotografías ampliamente difundidas de él parado y supervisando lo que ha representado el orgullo de su administración, su tan llevado y traído muro.

Ahora en lo que debería estar pensando López Obrador, quien por cierto hoy ofrecerá en su gustadísima conferencia mañanera detalles de su inolvidable encuentro con su homólogo norteamericano, con intercambio de bates de beisbol y toda la cosa, es en cómo revertirá el enojo y molestia de los integrantes del Partido Demócrata, que tienen como candidato presidencial a Joe Biden y que levantaron la ceja ante la visita del tabasqueño.

Municiones

*** El diputado federal Ricardo Gallardo Cardona acusó una guerra sucia en su contra e incluso le puso nombre y apellido: Xavier Nava, quien es el alcalde panista de San Luis Potosí, capital, y quien habría orquestado en contra del diputado del PVEM, una serie de difamaciones valiéndose de las redes sociales y medios de comunicación. Muy grave sin duda que Nava haya utilizado el dinero de los potosinos que bien podría tener un mejor destino como por ejemplo: combatir el desabasto de agua o la inseguridad que tiene asolada la capital de ese estado. Según se sabe, Nava se ha convertido en algo así como el “cachorro del BOA potosino”, donde el gobierno estatal del PRI, que encabeza…, junto con el PAN, PRD y MC, buscan apuntalarlo para de esta manera continuar con sus privilegios, toda vez que ha trascendido que el edil potosino presuntamente estaría siendo investigado entre las empresas factureras que han defraudado a la nación. Hay que añadir que los regidores Christian Azuara y Verónica Rodríguez, de su Cabildo, han venido cuestionando estos días la labor del alcalde Xavier Nava y su tan dudoso manejo de los recursos públicos, así como el haber destinado -en plena pandemia-, más de 12 millones de pesos para promover su imagen y publicitarse en medios nacionales y locales. El diputado Gallardo señaló que los embates en su contra son un intento desesperado por frenar el crecimiento de la ola verde de simpatías hacia el proyecto ciudadano del Partido Verde.

*** Mucha risa causa, -con todo respeto- que todavía haya quienes digan que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum tiene la capacidad de poner orden, luego de que en la apertura de plazas comerciales, la situación se le desbordó y de plano se le salió de las manos. Más que organizar el desconfinamiento, Sheinbaum no salió de las ocurrencias, -igualita que su jefe-, y para intentar cubrir su ineptitud, dijo que el gobierno de la CDMX no puede estar cuidando a la ciudadanía que, efectivamente, se vio muy irresponsable al no respetar las medidas sanitarias, pero con esto, la funcionaria capitalina sólo ha demostrado que no puede con la situación. Cuestión de recordar cuando informó que el festejo del Día de las Madres, pospuesto para el 12 de julio por ella, se volvía a correr de fecha. ¿Quién se acordaba de eso? Ahí está el enorme poder de convocatoria que tiene la señora Sheinbaum. ¿Qué se le ocurrirá la próxima vez?

*** Por cierto, con el apoyo de los coordinadores en la Cámara de Diputados de las bancadas del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de MC y Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, René Juárez Cisneros, planteó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho fundamental a la salud, por lo que si no actúa con prontitud, millones de mexicanos seguirán en riesgo a causa de la pandemia de Covid-19, por lo que es indispensable e impostergable que desde ahora el gobierno mexicano apresure los trámites ante los países o las industrias farmacéuticas del mundo; solicite y asegure las vacunas o tratamientos para todos, informando con toda claridad y transparencia las acciones que desarrolla en ese sentido.

*** En la Ciudad de México, la mayoría de los 260 centros de salud enfrenta un grave desabasto de medicamentos y vacunas de hasta el 80%, advirtió la dirigente del PRD en la capital de la República, Nora Arias Contreras, quien aseguró que esa situación pone en riesgo a personas con diabetes, hipertensión y obesidad, por lo cual llamó al gobierno de la ciudad a abastecer de medicinas e insumos a todos los Centros de Salud de la capital. “El desabasto empezó desde el año pasado, lo cual frenó el suministro de medicinas. En estos momentos no se cuenta ni siquiera con el 30% de claves de medicamentos, motivo por el cual a los usuarios sólo se les hace entrega de la receta, misma que deben surtir por su cuenta”. Arias Contreras también alertó a las autoridades de salud a que actúen a favor del personal médico, debido a que carecen del equipo indispensable para su protección. Ello, ha causado la muerte de 68 trabajadores del sector salud, y de los 12 mil empleados del ramo, mil 600 son sospechosos y 750 han resultado positivos. “Médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, personal administrativo y de limpieza, corren el mismo riesgo, pues atienden a personas que pudieran estar contagiadas.

