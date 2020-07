Aplican comercios de Naucalpan protocolos para un retorno seguro, tras la cuarentena

Medidas para clientes y personal

NAUCALPAN, MEX.- El gobierno local, en coordinación con la iniciativa privada, definió protocolos para el retorno ordenado y seguro a las actividades económicas que estuvieron suspendidas por la emergencia sanitaria por Covid-19.

En el caso de restaurantes, el gobierno municipal estableció el uso de tapetes sanitizantes en los accesos, lavado de manos, aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura. Asimismo, si el lugar ha llegado al cupo máximo permitido, que es del 30 por ciento, las personas deberán esperar afuera, respetando la sana distancia.

Para el caso de las plazas comerciales, los clientes deberán seguir las indicaciones antes mencionadas y adicionalmente acatar los señalamientos para el desplazamiento marcados en el suelo, evitar aglomeraciones en cajas de pago y elevadores, cederles el paso a personas en situación de vulnerabilidad, no tocar objetos que no vayan a comprar y no manipular alimentos. Tanto en restaurantes como en centros comerciales se deben respetar las indicaciones de sana distancia, así como el uso de cubrebocas.Estos protocolos no aplican únicamente para la clientela, pues el personal laboral también deberá seguirlos, además de desinfectar sus áreas de trabajo y manejar con precaución los alimentos.

El Gobierno de Naucalpan recuerda a la población que estamos en Semáforo Rojo, con apertura de restaurantes, centros comerciales y pequeños comercios con un aforo máximo del 30 por ciento.

La Administración municipal cuenta con un plan de regreso seguro a las actividades, sin embargo, recomienda a las personas permanecer en casa y solo salir para realizar compras necesarias. La forma más efectiva de prevenir contagios es mediante el resguardo en los hogares.

En la elaboración de los protocolos han participado organizaciones industriales y comerciales como el Consejo Coordinador Empresarial Estado de México (CCEM), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Valle de México, y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Para mantener informada a la población, el Gobierno de Naucalpan habilitó el micrositiohttps://naucalpan.gob.mx/covid-19. También se pone a disposición los teléfonos 800 004 4800, de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria; 800 900 3200, teléfono de asesoría COVID-19 del Estado de México; así como 5371 2250, del C4 Municipal, que podrá canalizar al Instituto Municipal de Atención a la Salud.