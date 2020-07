Hipocresía política

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La primera gira de Andrés Manuel López Obrador al extranjero en casi 2 años del régimen amlista fue sin duda la cumbre de la hipocresía ante su homólogo norteamericano el grosero y corrosivo, Donald Trump. Par de hipócritas. Ambos se juraron amor eterno, ¿será por 6 meses?… y se echaron hartas flores sin espinas y “los dos amigos” se pasaron el chicle diplomático sólo para la foto del recuerdo, para las redes sociales, para el lucimiento o para el morbo de quienes pronosticaban una fenomenal pelea entre ambas bestias.

¿Cuál fue la gran mentira de AMLO en la Casa Blanca? Cuando dijo: “hemos recibido de usted comprensión y respeto”. ¿Llamarles a los mexicanos la basura del mundo, asesinos, rateros, violadores y narcotraficantes, es recibir de Donald Trump comprensión y respeto? ¿Y el grosero muro de Donald Trump es un signo de respeto y compresión? ¿Y el vapuleo contra casi 800 mil jóvenes mexicanos que serán repatriados por la bestia trumpiana? ¿Y las armas que pasan como Juan por su casa en toda la franja fronteriza o las drogas, que históricamente han contado con la protección de los estados mexicano y norteamericano? ¿Todo eso quedo en lo oscurito, en las catacumbas del poder de la Casa Blanca?

“Nos fue bien”, así resumiría AMLO su peligroso encuentro con la bestia trumpiana, después de haber violado el principio diplomático de neutralidad, toda vez que Trump está en campaña electoral para la reelección. ¿El demócrata Joe Biden se la perdonará a AMLO, en caso de suceder “a su amigo”, Donald Trump? ¿Deverás los gringos tienen amigos? No. Los monarcas del imperio sólo tienen intereses, lo demás es pura hipocresía.

¿Nos fue bien y regresar a México con las manos vacías, bueno solamente con un bate de las ligas mayores para que AMLO releve a su mentiroso y fallido pitcher del coronavirus, Hugo López-Gatell? ¿Y México y los mexicanos que ganamos o todo quedo en acuerdos súper secretos que no tardarán en ser divulgados por la gran prensa gringa, porque la mexicana resultó como una lisonjera sedita que habla maravillas de los discursos pronunciados por “los dos amigos”?

Por cierto, la influyente prensa gringa le hizo el vacío a AMLO, sí le hizo el feo, quien hace 4 semanas arremetió contra los influyentes periódicos yanquis al publicar que el gobierno de AMLO estaba escondiendo los muertos de la pandemia del coronavirus, que podrían ser el doble o el triple de las cifras oficiales, lo que provocó en AMLO una rabieta monumental.

La bestia trumpiana definiría que AMLO es “duro”, “audaz” y el mejor Presidente que ha tenido México. ¡Vaya mentira tan colosal!, ¡Algo quiere la bestia, algo quiere la bestia! …

¿AMLO el mejor Presidente de México? No cabe duda que Trump es un ignorante de 7 suelas. El mejor Presidente que México ha tenido se llamó Benito Juárez y consumo para México la segunda independencia o la conformación de la República. No hay ninguna comparación con AMLO, el tabasqueño no le llega ni a los talones al indio de Guelatao, sobre todo porque Juárez fue un presidente congruente y muy patriota, no, un populista, como AMLO, quien tuvo la gran oportunidad de convertirse en uno de los mejores presidentes de México, pero sus metidas de pata dejan ver a propios y extraños que le quedo grande la silla presidencial y que se lo está “chupando la bruja” en el poder, por no poder.

