El “ideólogo” Ackerman no pudo imponer su voluntad

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

El “ideólogo” de la línea dura de la llamada Cuarta Transformación, John Ackerman, integrante del Comité Técnico encargado de seleccionar a los candidatos a ocupar cuatro sitios vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), intentó arruinar el proceso, pero a final de cuentas fue marginado por sus compañeros de ese cuerpo colegiado y hasta por los altos mandos del partido en el gobierno, Morena.

Impugnado desde el momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo postuló para formar parte del mencionado Comité Técnico, Ackerman dejó constancia de no respetar el principio básico de la democracia de que la mayoría es la que decide.

Por el contrario, el profesor universitario protestó porque el resto de los integrantes del Comité no atendieron sus recomendaciones y votaron por candidatos con los cuales él no estaba de acuerdo.

En sesión virtual de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ackerman pidió hablar en primer término, para aclarar que, antes de votarse las cuatro quintetas de candidatos a consejeros del INE, se salió al no estar conforme con los perfiles aprobados por el comité técnico de evaluación.

En particular se inconformó porque no se incluyó en la lista definitiva de 20 candidatos -de la cual el pleno de la Cámara de Diputados habrá de elegir a los cuatro finalistas- a la aspirante mejor calificada.

No dio nombres, pero el resto del jurado y muchos de los testigos vía internet dedujeron de inmediato que se refería a la ex presidenta del Instituto Electoral del DF (ahora de la CDMX) Diana Talavera Flores, actual titular de la Unidad de Apoyo Operativo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quien prácticamente desde el inicio de su carrera pública ha sido reconocida por sus amplios conocimientos, pero a cambio lleva el lastre de sus vínculos sociales y políticos. Se le considera, por ejemplo, muy cercana a la Corriente de Izquierda Democrática, el grupo que encabezan René Bejarano y su esposa, la ahora diputada Dolores Padierna.

También se tiene en cuenta que su actual cargo en el IFDP, su jefe es Netzaí Sandoval Ballesteros, casualmente hermano de la actual secretaria de la Función Pública del gobierno federal, Irma Eréndira de los mismos apellidos, quien resulta ser la esposa del tan ofendido académico Ackerman.

Tal vez se trate de suposiciones, pero el hecho es que Ackerman fue desautorizado por el resto de los integrantes del Comité Técnico, quienes, muy por el contrario, destacaron la gran coordinación y los acuerdos adoptados por mayoría en torno al proceso para elegir a los mejores candidatos para ocupar los sitios vacantes en el INE, quienes deben cumplir con el requisito esencial de no estar vinculados a un partido o corriente política.

Los integrantes de ese jurado, la periodista Sara Lovera, el jurista Diego Valadés y los académicos Silvia Giorguli, Blanca Heredia, Ana Laura Magaloni y José Roldán Xopa, destacaron que todos los acuerdos en torno a la elección de candidatos se tomaron por consenso, puesto que es casi imposible pedir unanimidad.

Ana Laura Magaloni destacó que Ackerman participó en casi todas las votaciones, salvo las dos últimas, en torno de las quintetas de mujeres, precisamente porque no coincidió con la decisión del resto de los consejeros.

El investigador Diego Valadés, ex presidente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, negó que hubiesen afrontado presiones externas y se refirió al desacuerdo de Ackerman como una desavenencia que no permitió obtener un consenso sobre las listas.

“Lo que más afecta es la desconfianza en nosotros mismos”

Además indicó que no conviene al interés de la sociedad mexicana ahondar en las discrepancias, en los recelos y en la desconfianza. Lo que más nos afectado, dijo, no es la desconfianza en los dirigentes y los partidos, sino en nosotros mismos y eso no se aviene con los intereses de la construcción de una gran democracia.

“Confiemos en nosotros mismos como ciudadanos. recuperemos esa seguridad de que los mexicanos somos honorables, demócratas, decididos a construir una gran sociedad de convivencia, pluralismo, y las discrepancias son válidas”, propuso el jurista.

Blanca Heredia Rubio precisó que de los 10 perfiles de varones nueve se votaron por unanimidad y uno por mayoría; y de las mujeres, ocho por unanimidad y dos por mayoría.

En la ronda de posicionamientos por partidos, Marco Gómez, del PVEM, dijo que Ackerman conocía las reglas del proceso, no las objetó.

“Él aceptó las reglas y que el método para tomar decisiones del comité era el consenso, no la unanimidad. Buscar la unanimidad se presta generalmente a chantajes y eso hay que dejarlo perfectamente claro. No se vale condenar decisiones colegiadas por posiciones personales, ni tampoco descalificar a integrantes de estas quintetas, porque infiere querer influir en el proceso de selección pendiente y que le compete exclusivamente a los diputados”, el legislador del Partido Verde.

Pero tal vez, para efectos políticos, la descalificación más grave contra las protestas de Ackerman fue la expresada indirectamente por el coordinador de Morena y presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien calificó ese ejercicio como inédito y de una transparencia absoluta.

Aseguró que la lista de 20 finalistas a cuatro consejeros electorales surgió de un proceso transparente y libre de presiones políticas o de los partidos políticos.

“Puede haber diferencias de apreciación e incluso cargas ideológicas, pero lo que no ha habido aquí es una negociación política o reclamo de cuotas de manera velada. Este no es un proceso de cuotas ni de cuates”, dijo el coordinador de Morena.

“Ha sido un proceso transparente y toca ahora el trabajo de la política, de buscar los acuerdos, de encontrar a los mejores para representar a la ciudadanía en el árbitro electoral”, añadió el coordinador de Morena en referencia al periodo extraordinario a iniciarse el próximo día 22, para decidir quiénes serán los nuevos cuatro consejeros electorales.

Los días restantes serán dedicados a la busca de consensos, pues se requiere alcanzar mayoría calificada -es decir, las dos terceras partes de los diputados presentes- para elegir a cada uno de los nuevos consejeros, que deberán entrar en funciones de inmediato, pues los funcionarios a los que reemplazan terminaron sus periodos el pasado tres de abril y el periodo electoral 2020-2021 se inicia el ya muy cercano mes de septiembre.

