Sin impugnaciones, salieron los 20 aspirantes de entre los cuales saldrán 4 consejeros del INE

Roberto Vizcaíno

El jaloneo y los acomodos dentro del Comité Técnico de Evaluación integrado esencialmente por ciudadanos ajenos a partidos para la selección de cuatro nuevos consejeros electorales, no estuvieron exentos de fuertes tensiones.

Incluso hubo momentos en que su tarea pareció fracasar.

Pero ayer cumplieron con tiempo y forma al emitir cuatro quintetas -formadas por 10 mujeres y 10 hombres- para que de ellas el Pleno de la Cámara de Diputados elija a los 4 consejeros que suplirán a Enrique Andrade, Marco Antonio Baños, Benito Nacif Hernández y a Pamela San Martín, quienes llegaron al fin de su periodo a inicios de abril anterior.

El Comité Técnico de Evaluación, formado por Silvia Giorguli, José Roldán, Blanca Heredia, la reconocida periodista Sara Lovera, Ana Laura Magaloni, Diego Valadés y el controvertido lopezobradorista John Ackerman, reconocieron que en las cuatro quintetas hay gran talento y experiencia, honestidad y gran nivel intelectual de los y las postulantes.

La primera quinteta quedó integrada por las siguientes mujeres: Rita Bell López Vences, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, Olga González Martínez, Norma Irene De la Cruz Magaña y Jessica Rojas Alegría.

La segunda, por Carla Astrid Humphrey Jordán, Ana Lilia Pérez Mendoza, Iulisca Zircey Bautista Arreola, Sofía Margarita Sánchez Domínguez y Alma Eunice Rendón Cárdenas.

En la tercera están: José Martín Fernando Faz Mora, Luis Octavio Vado Grajales, Yuri Gabriel Beltrán Miranda, Marco Iván Vargas Cuéllar y Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz.

En la cuarta y última están: Gustavo Miguel Meixueiro Nájera, Rodrigo Escobar Garduño, Francisco Javier Aparicio Castillo, Uc-Kib Espadas Ancona y Jesús Arturo Baltazar Trujan.

Al dar a conocer estas quintetas, Mario Delgado, presidente de la Juntad e Coordinación Política de la Cámara de Diputados y líder de la mayoría de Morena en San Lázaro, subrayó que esta es la primera vez que no existen señalamiento de la existencia de cuotas partidarias.

Y que los cuatro consejeros que irán a formar parte de los 11 que integran el INE y entre los que ya están Lorenzo Córdova Vianello como presidente; Adriana M. Favela, Ciro Murayama, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala, son parte esencial para que el INE inicie el proceso electoral en septiembre que será el más grande de la historia de México con más de 3 mil cargos de elección en juego, entre ellos 15 gubernaturas y las 500 diputaciones federales.

En las quintetas propuestas están Rita Bell López Vences, consejera en el Instituto Electoral de Oaxaca y es reconocida como especialista en sistemas normativos indígenas

También Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, politóloga, internacionalista consejera de la Comisión Electoral de Nuevo León .

Olga González Martínez es ex consejera electoral Ciudad de México y Norma Irene Cruz Magaña es egresada de periodismo de la FES Acatlán.

Jessica Rojas Alegría es consejera del Instituto Electoral del Estado de México y Carla Humphrey Jordan fue consejera del Instituto Electoral del entonces DF.

Ana Lilia Pérez Mendoza, es Vocal Ejecutiva del Instituto Electoral de Querétaro e Iulisca Zircey Bautista Arreola, politóloga y comunicadora es asesora del consejero del INE Jaime Rivera.

Sofía Margarita Sánchez Domínguez es consejera del Instituto Electoral en Chiapas mientras que Eunice Rendón Cárdenas, fue secretaria ejecutiva adjunta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre los hombres propuestos se encuentra José Martín Fernando Faz Mora, consejero electoral en San Luis Potosí y Luis Octavio Vado Grajales, consejero electoral en Querétaro.

Yuri Beltrán Miranda es consejero electoral en la Ciudad de México y Marco Iván Vargas Cuéllar, lo es en San Luis Potosí mientras que Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz, politólogo e internacionalista, es Investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.

En la última quinteta se localiza a Gustavo Meixueiro Nájera, consejero presidente del Instituto Electoral en Oaxaca; Rodrigo Escobar Garduño, ex empleado del IFE, y Javier Aparicio Castillo, ex miembro de Comité asesor del PREP en el proceso de 2018 del Estado de México y Uc-Kib Espadas Ancona historiador, antropólogo, investigador de Instituto Nacional de Antropología e Historia y fundador del PRD y Jesús Arturo Baltazar Trujano, ex vocal ejecutivo del INE en Puebla y actual consejero electoral esa entidad.

Inédito como transparente

Mario Delgado calificó este proceso como inédito y transparente.

Consideró que nunca fue un proceso de simulación, ni de cuotas, ni de cuates, “ha sido un proceso transparente y toca ahora el trabajo de la política, de buscar los acuerdos, de encontrar a los mejores para representar a la ciudadanía en el árbitro electoral”, precisó.

Ahora corresponderá al Pleno de la Cámara de Diputados, dijo, concluir esta selección.

La democracia no se fortalece sin rotación de mandos

Para la senadora Mónica Fernández está claro que buscar eternizarse en cargos es absolutamente antidemocrático.

Con esta reflexión, la presidenta saliente del Senado indicó estar más que segura de cuál es su camino y de qué es lo que quiere.

Sin dudas ni artificios, revela que no buscará la reelección de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado.

“Se trata de una decisión basada en la congruencia. No se abona a la democracia cuando queremos eternizarnos en los puestos”, afirma.

Senadora de Morena por Tabasco, dice que cuando buscó la presidencia hace un año, lo hizo con el objetivo de restablecer la dignidad y el trabajo serio de la Mesa Directiva y subrayó que la decisión de no continuar al frente de dicho órgano fue tomada por una convicción política personal.

La senadora Fernández dijo estar convencida de que esta vez no habrá divisiones dentro de la fracción parlamentaria en la elección de quien dirigirá los trabajos de la Mesa Directiva.

“Debemos tener la madurez política para poder ir todos juntos”, subrayó.

Mónica Fernández concluye su encargo el 31 de agosto.

El Senado, dice, sólo puede funcionar si todos caminan con un objetivo claro, que es trabajar por México.

“Si empezamos con mezquindades e intereses particulares, y dejamos de lado este objetivo, y esto no puede funcionar”, indicó.

Dijo que estar al frente de la Mesa Directiva le dejó un gran aprendizaje, pues dirigir una institución como esta requiere de la capacidad para actuar con imparcialidad, equilibrio y mano firme.

La tabasqueña queda así satisfecha de la experiencia de los últimos meses, en particular el cómo construir consensos para superar los retos del país y transitar a través de las diferencias entre las diversas fuerzas políticas.

Reconoció a su vez el trabajo de todas las áreas del Senado para que funcione de manera correcta y destacó el respeto recibido por parte de la Junta de Coordinación Política, presidida por el senador Ricardo Monreal, así como de los coordinadores de todos los Grupos Parlamentarios, quienes nunca presionaron el trabajo del órgano que preside.

Recordó que le tocó diseñar, organizar e implementar todo un sistema para poder tener la primera reunión a distancia en la historia del Congreso de la Unión, sin embargo, señaló, aún existen limitaciones para realizar el trabajo legislativo, pues la Constitución establece que las votaciones deben ser presenciales.

Para esto, recordó que está promoviendo un paquete de reformas para poder implementar las sesiones a distancia en el Congreso. Detalló que será una gran reforma, pues cambiaría el sistema legislativo, permitiendo que se pueda sesionar virtualmente en caso de una emergencia como la que atravesamos en este momento.

