Kevin Kaarl es un cantautor independiente, originario de Meoqui, Chihuahua, quien con tan sólo 20 años se vislumbra como una de las promesas de una nueva oleada musical que recurre al uso de letras nostálgicas e inspiradoras.

En 2018, Kevin Kaarl decide lanzarse como cantante, en noviembre del mismo año lanza su sencillo “Vámonos a Marte”, con el cual logra millones de reproducciones en las plataformas digitales, a la fecha este tema tiene más de 5 millones de views en YouTube.

“Mi estilo de música va basado mucho en las experiencias que he vivido y el cómo las he vivido, toda la mezcla de sentimientos que se me cruzaron en el momento y también un poco sobre mi perspectiva de la vida. Entonces al momento de escribir una canción intento describirlo con mi voz y mi guitarra”, señala Kevin Kaarl.

El éxito de Kevin Kaarl ha sido impresionante, prueba de ello son los lugares en donde ha presentado sus shows convirtiéndolos en sold out, y tuvimos la fortuna de charlar con él.

DESDE NIÑO HA ESTADO CERCANO A LA MÚSICA, PERO FUE HASTA EL 2018 QUE DECIDIÓ SER CANTANTE PROFESIONAL

-¿Desde siempre quisiste ser cantante?

De niño siempre estuve muy cercano a la música, pero nunca la vi como algo real, a veces pensaba que me gustaría tener una banda y tocar por todo el mundo, pero yo creo que cuando me propuse ser cantante fue en el 2018 cuando empecé con este proyecto.

-¿Cómo te fuiste adentrando a la música?, ¿participaste previamente en concursos?

Cuando tenía como 6 años, entré a la primaria y participaba en los concursos de canto. Recuerdo que en un certamen de canto escolar canté el tema “Las casas de cartón”, y quedé en primer lugar. Estuve también en una banda sinaloense y pues al final terminé haciendo este proyecto porque saqué una canción, la grabé con mi celular, me gustó, a la gente le encantó y pues eso me ayudó a seguir y seguir hasta estar aquí.

¿Hubo alguien que te inspirara a ser cantante?

No. Cuando empecé a escribir mis canciones, lo único que buscaba era hacer un video musical para una de mis letras porque a mí me gusta mucho el cine, entonces yo lo que quería era simplemente eso, quería hacer un video musical y ya. Pero como la gente me siguió apoyando pues seguí escribiendo y escribiendo y llegué hasta acá, entonces no hubo nadie que me inspirara como tal.

EL FOLK CAMPIRANO, ES EL GÉNERO MUSICAL QUE LO ATRAE Y CON EL QUE CONQUISTA AL PÚBLICO

-¿Por qué elegiste para tu música el género folk?

Se me dio poco a poco conforme a mis álbumes y mis sencillos. Como en mis inicios lo único que tenía era una guitarra, mi voz y este estilo melancólico que salía de mí, simplemente fue saliendo y comencé a definir mi género y lo hice con folk campirano porque es el estilo que a mí me gusta.

-¿La cuarentena te ha servido para escribir canciones? Y, ¿qué actividades has hecho?

Claro que sí, la cuarentena me ha inspirado a componer más temas, buscar nuevos sonidos, y próximamente les presentaré un nuevo sencillo.

-Hablando de la cuarentena, ¿hubo presentaciones que tuviste que posponer?

Sí, yo me encontraba en medio de una gira cuando empezó la pandemia, por lo que tuve que posponer conciertos, , pero esperemos pronto reanudar.

-Tú que eres originario de Chihuahua, ¿crees que la música que se escucha ahí tuviera que ver para estar en donde te encuentras ahora?

Sí, porque crecí con esta música norteña, que en Chihuahua se escucha en todas partes, y en cierto aspecto mi música ha tenido como que esa pequeña influencia y hay canciones que no he sacado que tienen ese ritmo de norteñas, entonces sí ha influido en mí ese género musical con el que crecí.

“JAMÁS IMAGINÉ EL ÉXITO LOGRADO”

-Cuando empezaste, ¿te imaginabas tener el éxito que has logrado?

No, yo cuando subí mi primera canción lo único que quería era que la escucharan mis compadres y nada más. Entonces no, yo nunca me imaginé que iba a tener este tipo de situación, jamás pensé que iba a tener este éxito y que muchas personas estarían apoyándome, ha sido algo muy impresionante para mí desde un principio.

-Si no te dedicaras a la música, ¿dónde crees que estarías ahora?

A mí me hubiera gustado ser carpintero, mesero y trabajar en un rancho. Siempre he querido trabajar en un rancho, me interesa mucho el sembradío.

-¿Qué proyectos tienes una vez que acabe la cuarentena?

Estamos viendo si se va a armar el próximo 5 de septiembre el concierto que tengo en el Lunario del Auditorio Nacional o si se va a posponer más, donde tengo planeado hacer un dueto con Daniel Quién.

-¿Cómo te sentiste en el recién concierto vía streaming live que ofreciste?

Me fue muy bien, a la gente le gustó. Claro que no es lo mismo hacer un concierto virtual, que hacer uno presencial obviamente, no puedo tener a la gente enfrente, ver cómo reacciona, cómo canta, pero sí me gustó el streaming live y a ver si se arma otro.

LE GUSTARÍA TRABAJAR CON CHRISTIAN NODAL

¿Hay algún artista con quien te gustaría trabajar?

Con Christian Nodal.

-¿De tus canciones cuál es la que más te gusta?

De las que he sacado “Cuando te vayas”, esa es la que me ha definido y me gusta demasiado. Y de las que aún no he sacado, pues el próximo sencillo me gusta mucho porque uno siempre va sacando lo que lo va definiendo.

-¿Aparte de la guitarra, tocas otro instrumento o hay alguno que te gustaría aprender?

Toco la flauta, bueno hace años que no toco la flauta transversal que es la que aprendí a tocar en la marching band, pero me acuerdo de cómo tocarla. Me gustaría aprender a tocar el piano, siempre he querido desde niño.

LE APASIONA EL SÉPTIMO ARTE, POR LO QUE LE GUSTARÍA DIRIGIR CINE

-¿En tus canciones buscas transmitir un mensaje o solo tus experiencias?

Nada más he querido contar mis experiencias y los sentimientos que he tenido alrededor de esa experiencia, cómo lo viví, mi perspectiva de las cosas, de vez en cuando sí pongo por ahí uno que otro mensaje para la raza, un consejito, pero más que nada lo que busco es transmitir lo que siento.

-Sin dejar de lado la música, ¿te gustaría participar en teatro o en televisión?

Me gustaría seguir con mi proyecto de director de cine, que es lo que más me llama la atención. Entonces pues sí, en alguna oportunidad sí le voy a entrar a eso, pero por lo pronto me mantengo aquí en la música.

-¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

En un principio, tocar la guitarra, es como lo que más me ayuda a relajarme. A veces me tiro aquí en la cama y me pongo a tocar lo que sea, incluso sin tocar notas, nada más tocar con los dedos, y me relaja demasiado y fue lo que me ayudó a componer. Pero lo que más me gusta de esta carrera es el público, cómo me recibe en los shows, en los conciertos, en las calles, me hace sentir muy contento, muy orgulloso de mi trabajo y me anima a seguir.

En noviembre de 2019 Kevin Kaarl estrenó “San Lucas”, EP compuesto por 7 canciones. Es el primero de mayo de este 2020 cuando Kevin lanza su nuevo sencillo “Cuando te vayas”

“Una noche al ver las luces de los edificios entendí que no sería el único que la estaba pasando mal y que el motivo era alguien más, así fue como nació este tema que convirtió mi experiencia ruin y personal en algo artísticamente sublime”, concluyó.

