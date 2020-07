Renace la confianza entre trotamundos por placer o por negocios, con estrategia planteada en “¡Estamos de regreso! Viaja, la aventura te espera”

De cinco estrellas

Victoria González Prado

I/II

No sé por qué, pero el confinamiento a causa del virus que pasea por todo el orbe me hizo recordar a las princesas de los cuentos de hadas, encerradas en elevadas torres esperando al caballero que las rescate. Y como que me entumieron más de cuatro meses encerrada bajo siete llaves, pues me pesaba ir a la calle cada 15 días para hacer compras necesarias. En esas estaba, cuando recibí invitación del Hotel Presidente Intercontinental Polanco para comer en el restaurante Chapulín y después ser testigos de interesante panel: “¡Estamos de regreso! Viaja, la aventura te espera”.

La verdad, cuando vi la invitación sentí un extraño cosquilleo. Todo el tiempo en encierro la paso en webinars y conferencias virtuales, en las que todo el mundo trata de dar explicaciones de lo que será, de lo que fue. El futuro nadie lo conoce y el pasado ya no importa, eso creo.

Borré de mi mente la invitación, pues sé, y también alguien me dijo, que quienes hemos estado en casa para evitar contagios, cuando nos invitan a algún sitio nos da “la fiebre de la cabaña”. El caso es que pensar en salir a sabiendas de que merodea el bicho asiático y podría ser su presa, me provocó extrañas sensaciones.

Al final me di valor y decidí alistarme para la cita. Pensé armarme con cubrebocas, careta y gel antibacterial y salir de la zona de confort.

Llegué al hotel en mi auto. En la entrada del vestíbulo te esperan para darte gel antibacterial, pisar tapete húmedo y te toman la temperatura. Hallé que en el ascensor sólo admiten dos personas y está debidamente marcado dónde debes colocarte. Subí sola.

El restaurante está “libre del bicharrajo” y te sientes rara. Mesas para cuatro personas o menos. Silencio absoluto. No hay música, ni manteles de tela. Los meseros lucen cubrebocas, careta y guantes. Te saludan amablemente aunque no puedes ver si te sonríen. Colocan frente a ti mantel individual de papel y bolsa sellada que contiene servilleta de tela y los cubiertos que utilizarás. Todo es impecable.

¡Ah!, el menú está en código QR, así que tomas la foto y de inmediato lo puedes ver en tu celular. Fue preparado especialmente para quienes fuimos invitados. La chef ejecutiva Josefina López, originaria de Oaxaca, siempre da el toque especial

Para empezar, coctel elaborado con mezcal. Guacamole hecho a pie de mesa con cilantro, gotitas de limón y un toque de cebolla; para compartir, al centro había deliciosas tostadas de maíz azul y totopos bien fritos.

De entrada, ensalada verde con Jamaica, higo fresco, queso maduro de oveja. Dos platos fuertes a elegir: arrachera con mole almendrado y plátano frito, o salmón a la veracruzana con puré de zanahoria y acelgas salteadas. Para endulzar el momento, buñuelo de quesillo, almendras garapiñadas y en polvo; merengue deshidratado y granizado de café de olla.

La chef Josefina despidió a los comensales entregándonos delicioso chocolate amargo en una bolsita para disfrutarlo durante la conferencia que nos esperaba en el salón Castillo: “!Estamos de regreso! Viaja, la aventura te espera.

Participaron Braulio Arsuaga Losada, CEO Grupo Presidente y director general del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); Ángel Pablo Carrillo, Country Chief Executive Bureau Veritas México; Cuitláhuac Gutiérrez, director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y country manager en IATA México y América Latina; Eduardo Chaillo, global general manager Latin America Maritz Global Events; Enrique de la Madrid, ex Secretario de Turismo federal y director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); Kitzia Morales, CEO de Founder International Association of Destination Wedding Professionals (IADP) y Luis Noriega, general manager en México, América Central y Cuba de Air Canada. El moderador fue Raphael Hernández, chairman en Latin America Meetings .

La intención de la reunión fue hablar de las medidas de seguridad y desinfección para la reapertura de los hoteles, cómo se efectuarán eventos de romance, convenciones o reuniones, de las medidas de seguridad en aeropuertos y aviones y, quizá lo más importante, cómo generar confianza entre las personas al subir al avión y lograr que se rebasen sus expectativas.

victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado