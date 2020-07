El consumo de tabaco y alcohol provocan cáncer de cabeza y cuello

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

FDA aprueba innovador tratamiento para cáncer de mama, de Roche

Los cáncer de cabeza y cuello comienzan por lo general en las células escamosas que recubren las superficies mucosas dentro de la cabeza y el cuello (por ejemplo, en la boca, nariz y garganta). De acuerdo con datos de GLOBOCAN, México registró en 2018, más de 2 mil nuevos casos de cáncer de labios y cavidad oral en todo el país, y más de 600 muertes por esta causa. Asimismo, durante el mismo año superó los 1 mil casos nuevos de cáncer de laringe y 800 decesos derivados de este tipo de cáncer. Se clasifican por el área donde comienzan. En los senos paranasales (los espacios que se encuentran alrededor de la nariz, dentro del cráneo). Dentro y detrás de la nariz. En la boca, lo cual incluye la lengua, las encías y el paladar. La faringe (parte posterior de la boca y la garganta). En la laringe y en los labios. Los síntomas pueden incluir un bulto o una llaga que no sana, un dolor de garganta que no desaparece, dificultad para tragar y un cambio o ronquera en la voz. Los síntomas se manifiestan en zonas específicas de la cabeza y el cuello: Cavidad oral: un parche blanco o rojo en las encías, la lengua o el revestimiento de la boca, hinchazón de la mandíbula y sangrado inusual o dolor en la boca. Faringe: dificultad para respirar o hablar, dolor al tragar, dolor en el cuello o la garganta que no desaparece, dolores de cabeza frecuentes, dolor o zumbidos en los oídos, o problemas para escuchar. Laringe: dolor al tragar o dolor de oído. Cavidad nasal: senos paranasales congestionados que no se despejan, sinusitis que no reacciona al tratamiento con antibióticos; sangrado por la nariz, dolores frecuentes de cabeza, inflamación u otros problemas de ojos, dolor en los dientes superiores; o problemas con las prótesis dentales. Glándulas salivales: hinchazón debajo del mentón o alrededor de la mandíbula, adormecimiento o parálisis de los músculos en la cara, o dolor en la cara, en el mentón o en el cuello que no desaparece. La doctora Lucía Edith Flores, enlace médico científico en MSD Oncología señala que al menos el 75% de los cáncer de cabeza y cuello, a nivel global, son causados por el consumo de tabaco y alcohol. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, que se conmemora el 27 de julio, MSD realizará actividades de concientización usando el hashtag #CáncerCabezayCuello #MSDOncología, con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre las señales de alerta, la importancia de las revisiones periódicas para llegar a tener un diagnóstico temprano.

*****

Roche anunció a principios de julio, que la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó Phesgo, una nueva combinación de pertuzumab y trastuzumab a dosis fija con hialuronidasa, administrada mediante inyección subcutánea en combinación con quimioterapia intravenosa, para el tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo. Es la primera vez que Roche combina dos anticuerpos monoclonales que pueden administrarse mediante una única inyección subcutánea. Levi Garraway, Director Médico y Responsable de Desarrollo Global de Productos de Roche, señaló: “Esta aprobación por parte de la FDA refleja nuestro compromiso de mejorar los resultados para muchas personas que viven con cáncer de mama HER2 positivo. Esta combinación ofrece una administración de tratamiento que responde a las necesidades de los pacientes a nivel individual y ayuda a satisfacer la creciente demanda en todo el sistema sanitario de contar con opciones terapéuticas más rápidas y flexibles”. La administración puede requerir aproximadamente ocho minutos para la dosis de carga inicial y cinco minutos para cada dosis de mantenimiento posterior. Esto se compara con los 150 minutos aproximados del suministro de ambas moléculas, al usar las formulaciones IV estándar, y entre los 60-150 minutos para las dosis de mantenimiento posteriores de los dos medicamentos. La aprobación se basó en los resultados del ensayo clínico pivotal fase III FeDeriCa, que alcanzó su objetivo primario con dicha combinación, mostrando niveles no inferiores de pertuzumab en sangre durante un intervalo de dosificación determinado, en comparación con la administración IV del mismo anticuerpo monoclonal. El perfil de seguridad de la nueva combinación con quimioterapia fue comparable a la administración IV de ambas moléculas y quimioterapia, y no se detectaron nuevas señales de seguridad, lo cual demostró que no hubo alguna diferencia significativa en la toxicidad cardíaca.

