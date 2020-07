El gobierno vuelve a cerrar la puerta, ahora a las farmacéuticas nacionales

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El gobernador Alejandro Murat reconoce vocación federalista

Interesante, la reunión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se celebrará el día de hoy. El acuerdo es que se apoye la realización de un tercer periodo extraordinario de sesiones para el día siguiente, es decir, el 29 de julio, con el objetivo de aprobar, entre otros puntos, la Ley de Adquisiciones que permitiría al gobierno de la llamada Cuarta Transformación hacer compras directas de medicamentos en el extranjero.

En este sentido, hay que recordar que desde que asumió la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador prácticamente le declaró la guerra a las farmacéuticas, así como a otros sectores empresariales todo, en nombre de su tan llevado y traído combate a la corrupción, que por cierto, no ha dado mayores resultados y si no, que le pregunten a Emilio Lozoya, ¿o no?

Luego, con la pandemia de Covid-19, el escenario empeoró y en plena contingencia sanitaria, cerró él mismo la puerta de Palacio Nacional a este sector, amén de que los empresarios no han recibido apoyo alguno por parte del gobierno federal que les ha dado muestra de su desprecio.

Según se sabe, los diputados de la bancada que coordina Mario Martín Delgado, no han “quitado el dedo del renglón” sobre la orden, (¡perdón!), iniciativa que presentara el Presidente para la extinción de los Fideicomisos públicos para que el gobierno de esta llamada Cuarta Transformación, cuenten con más recursos de los que por cierto, el Presidente nunca da cuenta sobre a dónde van o dónde quedan los ahorros de los que tanto habla, ¿al bolsillo de quién?

Y luego por qué, el presidente López Obrador le reclama públicamente, -como suele ser su costumbre-, al diputado Delgado que tantas “canas verdes” tiene ya porque no puede complacer a su jefe.

Lo anterior se da al tiempo que la tormenta “Hanna” ha dejado destrozos y muerte a su paso por Reynosa, Tamaulipas; Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón Coahuila, así como Nuevo León.

Pero eso no le importa al tabasqueño; hace como que no ve y supone que con evadir el tema de la desgracia que se vive en esos estados es suficiente y en la gustadísima conferencia de prensa mañanera que ayer se llevó a cabo al pie del llevado y traído avión presidencial José María Morelos y Pavón, pidió sólo hablar del tema de la aeronave, cuya rifa-no rifa, programada para el 15 de septiembre, de acuerdo a lo informado por el director de la Lotería Nacional, Ernesto Priego, sólo se ha vendido el 25 por ciento de los billetes.

Bueno, en tiempos de contingencia sanitaria, vendedores de Lotería han intentado intercambiar esos “cachitos” por comida, de ese tamaño está la “emoción” por esta aberrante rifa.

Para variar, echando mano siempre del pasado, el Presidente se dedicó a repetir una y otra vez el dispendio que se hacía mediante el citado avión durante la época neoliberal, sin hacer caso del presente que avasalla y rebasa al tabasqueño.

Sin embargo, en su combate a la corrupción, el presidente López Obrador ha tirado y tirado el dinero. Ahí está como “botón” de muestra los 39 millones de pesos que costó la estancia del avión presidencial en California y habría que agregar la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco y la venta de acero que pretende venderse como fierro viejo eso, por citar sólo dos ejemplos.

La pregunta debe volver a plantearse: ¿a dónde van a parar los recursos que se ahorra esta llamada Cuarta Transformación?

Municiones

*** Como se sabe, el presidente López Obrador estuvo el fin de semana de gira por Oaxaca acompañado por el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa. En la supervisión de la Autopista Barraca Larga-Ventanilla, que conectará a Oaxaca capital con la región de la costa; que reporta un avance global del 62 por ciento y se espera se concluya en 2022, el mandatario estatal reconoció el respaldo del gobierno federal y su vocación federalista, para saldar la deuda que se tenía con la entidad oaxaqueña y con esta obra se detonará el turismo en el estado, así como al sector agropecuario, al contar con mejores condiciones para el transporte de productos. El director de Banobras, Jorge Alberto Mendoza, señaló que esta autopista cuenta con una longitud de 104.2 kilómentros con dos carriles, diez puentes, un viaducto, tres túneles y nueve enroque. El monto estimado de inversión es de 6 mil 800 millones de pesos; generará mil 800 empleos directos y 3 mil 500 indirectos. Por cierto, muy bien por la Guelaguetza virtual que se transmitió por el canal local oaxaqueño, cuya señal llegó a la capital de la república

*** Durante la mesa de trabajo interinstitucional: “Hacia una reforma penal de todos y para todos”, en la que participaron los gobernadores de Tlaxcala, Marco Mena; Veracruz, Cuitláhuac García; Hidalgo, Omar Fayad y el propio gobernador Murat Hinojosa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, les dio la bienvenida y coincidió con los mandatarios estatales en la necesidad de reformar el sistema de procuración e impartición de justicia. Por ese motivo, los gobernadores presentaron una propuesta para frenar “la puerta giratoria” del sistema penal acusatorio, que permite la liberación de delincuentes por fallas en los procedimientos. Dicho planteamiento consiste en una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

*** Una vez que la ahora senadora con licencia del PRI, Vanessa Rubio, hubiera puesto distancia de por medio al ver que la tormenta se cernía sobre su cabeza, llegó al Senado de la República su suplente, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, quien rendirá protesta hoy y ¡vaya! que “vendió caro su amor”, pues luego de haber militado en el tricolor por años, se sumó al equipo del controvertido gobernador de Baja California, Jaime Bonilla y en la cámara alta, se desempeñará como legisladora independiente, aunque informó que estará muy cerca de Morena. “He decidido mantenerme en una decisión respetuosa de colores y de siglas partidistas, pero apoyando a la bancada de Morena”, señaló la senadora Sánchez Arredondo. El problema es que cuando es inminente un tercer periodo extraordinario en la cámara alta, la otrora poderosa bancada del PRI, -hoy bastante mermada-, se quedará con 13 elementos y la de Morena subirá 61.

morcora@gmail.com