Advertencia

Punto por punto

Augusto Corro

Cada vez los pronósticos sobre la economía son más sombríos e inquietantes. No se ve una reacción importante del gobierno para enfrentar la crisis económica que ya arrastraba y que se agudizó con la invasión del coronavirus (Covid-19). ¿Cuál es la estrategia de las autoridades para contrarrestar el cierre de empresas, desempleo, la baja de ingresos en los hogares, etc.?

De acuerdo con el análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el Covid-19 dejará 9 millones más de pobres en México y volverá vulnerables a quienes no lo eran.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que dos de cada tres hogares en México resintieron una baja en sus ingresos desde el primer mes de confinamiento para enfrentar la pandemia del coronavirus. Tres de cada diez integrantes de una familia perdieron su empleo o fueron afectados por reducciones salariales.

También señaló que el 92.2 por ciento de las empresas no recibió ningún tipo de ayuda para enfrentar la crisis provocada por las medidas para enfrentar el coronavirus. Hubo una disminución muy sustancial en la actividad económica.

Por otra parte, más de 15 millones de mexicanos en capacidad de laborar se encuentran sin empleo; alrededor de 2 millones son nuevos desempleados que perdieron su puesto debido a la pandemia. De esas cifras, las restantes 13 millones de personas ya estaban desocupadas desde antes de aplicarse la cuarentena.

Miles de negocios pequeños y grandes cerraron y sus empleados despedidos. Algunos con suerte fueron indemnizados, a otros ni las gracias les dieron. El drama se quedó en los miles de comerciantes informales a los que no les llegó ninguna ayuda importante o suficiente para sobrellevar los problemas derivados de la pandemia.Señalamos, pues, a grandes rasgos el problema económico que amenaza con agravar la penosa situación en que se encuentran millones de mexicanos que no ven la luz al final del túnel. ¿Cómo superaremos la crisis? Difícil saberlo. Los programas sociales del gobierno no reflejan la suficiente fuerza para enfrentar la situación económica que pasa por sus peores momentos.

Es urgente la creación de fuentes de trabajo, de apoyo a la población y estímulos a los empresarios para reactivar la economía. Brindar apoyo a todos los sectores sociales, principalmente a los marginados. Son millones de pobres en todo el país que deben ser atendidos. Nada justifica la pobreza, menos si es extrema.

Ojalá y los datos presentados líneas arriba sirva como reflexión, advertencia, para que las autoridades se pongan las pilas y eviten daños mayores a la población sometida a los embates del coronavirus. ¿Usted qué opina amable lector?

Lozoya, ¿circo y maroma?

Son más de diez días que se encuentra entre nosotros el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, detenido para ser juzgado por varios delitos, entre otros de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la transnacional Odebrecht, principalmente.

El ex funcionario fue capturado en España y extraditado a México. A su llegada nuestro país, Lozoya Austin no fue enviado directamente al reclusorio, sino que su destino fue un hospital, suponemos que carísimo, por tratarse de una persona muy importante (VlP).

Se dijo que el ex director fue intervenido quirúrgicamente de un problema en el esófago y también de un cuadro de anemia. De los males nos inclinamos a reconocer que bien podría tratarse del esófago, pues tendrá que “cantar” mucho y no podía hacerlo como es debido por ese problema de salud.

Una vez recuperado, Lozoya Austin tendrá que interpretar sus mejores arias. A la hora de escribir estas líneas el detenido seguía muy lejos de un reclusorio. Se ignora si un juez ya lo escuchó “cantar”. El hecho real les que ya hizo declaraciones, en las que salpicó de lodo a ex legisladores que recibieron millonadas de pesos para apoyar leyes, entre otras la llamada reforma energética de Enrique Peña Nieto.

En la condición privilegiada del ex director de Pemex, no se sabe cuál será su destino. ¿Quedará libre de cargos por ayudar en la lucha contra la corrupción o qué beneficios obtendrá por traicionar a sus cómplices? Por ahora, la gente está muy pendiente de la función del circo político, con la participación ex senadores corruptos que no se escaparán del desprestigio de practicar “moches” y de vender su voto para aprobar leyes priistas.

aco2742@hotmail.com