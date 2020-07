La 4T entrega la vida y la muerte de la población a sus cinco ejércitos

Índice político

Francisco Rodríguez

De la misma forma que en Estados Unidos se aferra la oligarquía –como platicamos usted y yo ayer en este espacio- en México se recrudece el despotismo. Si allá el Pentágono y la Guardia Nacional se lanzan contra los líderes demócratas y la población negra, aquí los cinco ejércitos al servicio del “caudillo” siembran el desasosiego y la incertidumbre. En ambos lados de la frontera se persigue lo mismo.

Las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire, supuestamente oficiales, de Sedena y la Marina Armada, más los tres carteles protegidos, forman los cinco grupos armados con permiso para matar. Todos con un solo objetivo: apoyar los desaguisados, crear el terror y permitir la reelección anticipada en el poder presidencial. ‎Las Fuerzas Armadas, más los carteles de Sinaloa, Jalisco y los Zetas, tras lo mismo.

Y como ya se acabaron el presupuesto, el que pensaban que iban a captar y el realmente obtenido de nuestros impuestos, y como las maletas ya no existen, la única solución es el dinero del trasiego. Los cincuenta mil muertos por la pandemia, más otro tanto de las masacres del crimen organizado, se suman a los fallecidos por hambre y abandono, para cubrir la cuota internacional.

La consigna superior es exterminar a los sobrantes improductivos para desterrar el amontonamiento y las actividades presenciales, se trata de arribar al nuevo mundo, dominado por las empresas on line, digitales, con mensajes consumistas, dirigidos desde las cúpulas mercantiles y empresariales.

Se acabó la alacena. En las cuentas públicas no hay ni solo un quinto

Pero aquí nos hemos pasado. Con los cadáveres que a diario aparecen en las fosas clandestinas tenemos el récord, mucho más de lo que se le ha pedido al gobiernito. Los depredadores hundieron las fauces en las reservas presupuestales y ahora van sobre la gallina, es decir todas las bolsas, más las actividades de donde puedan venir los dineros.

Se acabó la alacena. En las cuentas públicas no hay ni un quinto, ni de donde echar mano para financiar las obras y los programas sociales fracasados. No hay cómo sostener los proyectos faraónicos del sureste. Tienen que comerse la gallina entera. Porque el presupuesto era la palanca del poder. Y se necesita dinero para consumar el fraude de las elecciones intermedias. Así de fácil.

Los presupuestívoros dependen de la maleta. Peligra la mayoría parlamentaria y contra eso, nadie tiene razón. Todos se abocan a satisfacer la demanda del régimen, con recortes absurdos, con austeridades mal entendidas, rifas de avión fracasadas y, si se puede, fondos de actividades criminales.‎ Aunque no haya un centavo para medicinas, salud, vivienda, seguridad, alimentos. Eso no importa. Lo que urge es repartir para comprar las voluntades electorales.

Morena no es partido de Estado. Es falange populista, demagógica

Dice el responsable del régimen que Morena jamás será un partido de Estado como el que existía antes. Absolutamente cierto, pero por otra razón. Morena es hoy el partido de un solo hombre. Para nada sirve, excepto para dar las siglas registradas donde el “caudillo” pondrá los nombres de los aspirantes electos por dedazos, caprichos y tómbolas.

Morena no es un partido de Estado, es más que eso, es la falange populista y demagógica que se apoya en esos cinco ejércitos para arrasar en las urnas y, si no se puede, ya tendrá una legión de sargentos y capitanes para sustraer las urnas de su salvación. Total, el uniforme ya lo tienen, las charreteras también.

El Covid-19, sirvió como caldo de cultivo para los corruptos de la 4T

Antes de que la pandemia cayera “como anillo al dedo”, los organismos internacionales y la misma OCDE ya pronosticaban el derrumbe rumbo al menos 12 por ciento anual de crecimiento este 2020. De eso no tenía la culpa el coronavirus. Éste encontró a un país devastado por un grupo de incompetentes. Cayó no “como anillo al dedo”, sino como maldición para las clases populares.

Además, cayó como lápida sobre un sistema sanitario destruido con alevosía, ventaja y premeditación. Mentiras y engaños sobre una capacidad de respuesta rebasada de antemano. Ocultamiento de información sobre los casos reales de contagios, defunciones y causas de muerte. La pandemia sirvió como caldo de cultivo de los corruptos de la 4T.

INEGI, crecimiento de menos 20%. Ya somos una economía de cuarta

Lamentablemente para el pueblo siguen las malas noticias: Citibanamex ajusta a menos 18 por ciento el crecimiento para el segundo semestre de este año. La agencia Reuters, lo mismo. Nadie apuesta a favor de la recuperación, porque observan lo que pasa, tienen datos duros sobre el aquelarre económico del gobiernito tipo Tepetitán.

Al principio del 2020, usted y este servidor comentamos que todo se iba a concretar en un desbarajuste de menos 20 por ciento de crecimiento del producto interno bruto , con la consecuente pérdida de millones de empleos. El INEGI lo ha confirmado. Era muy simple diagnosticarlo. Ya somos una economía de cuarta.

Morena, se dijo aquí desde entonces, pasará a la historia reciente como otro de los caprichos del nuevo Nopalito en el poder. Y esto es así, comentamos, porque desde 1932 el Producto Interno Bruto no se había caído más de dos dígitos. Con Pascual Ortiz Rubio en la Silla en aquellos tiempos se cayó a menos 14, y fue el pretexto para renunciar al poder.

Ortiz Rubio, el primer Nopalito no regresó a su embajada. Se quedó en México para desgracia familiar. Y eso que no tuvo encima un poder tan caprichoso como el actual. Apretando las tuercas fiscales como cuenta chiles, ahogando toda posibilidad de salvación a las micros, pequeñas y medianas empresas, destrozando todas las fuentes de empleo.

Soberbia, impide reconocer los errores. Hambre de poder, enceguece

Ningún gobierno del mundo tiene la justificación de actuar como lo ha hecho este régimen, el de la zozobra. Y nos esperan años muy largos de desesperación y de no encontrar salida. La solidaridad internacional es ilusoria. Nadie cree en el populismo demagógico del chairismo. Es demasiada petulancia e incompetencia. La soberbia impide reconocer los errores, el hambre de poder enceguece.

Los últimos datos duros: 70 millones de mexicanos no tienen para comprar la canasta básica de alimentación. El 50 por ciento de compatriotas está en miseria laboral. Pero el “caudillo” sólo quiere hablar del avión presidencial y echar la culpa para los de atrás. Esto es un Pandemónium que nadie merece.

La intimidación, la represión y las amenazas, crecen. La justicia esperada es desnudada en shows mediáticos de ínfima categoría. Es el mismo sonsonete de los últimos dos años. Las palabras gobierno, empleo y desarrollo pasaron a formar parte de los muertos.

Y el Estado se entrega complaciente en manos de los cinco ejércitos

Los retintines aburren e indignan a la mayoría pensante de la población. No sirven ni para distraer. Complementan las pruebas del escarnio y del ridículo para el régimen.

La población civil es sólo utilizada como cabeza de turco, cuando mucho como chivo expiatorio de los fracasos. El Estado se entrega complaciente en manos de‎ los cinco ejércitos, parte indisoluble de la tragedia. Ni para dónde hacerse.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Fusiles, ametralladoras de grueso calibre, lanzacohetes, lanzagranadas y granadas de fragmentación de 40 milímetros son parte de la dotación de armas a nivel de guerra que tienen en este momento los sicarios del Cártel del Pacífico –uno de los ejércitos de la 4T— y que no dudaron en utilizar el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa para salvar a una de sus cabezas, Ovidio Guzmán López. + + + Otro de los ejércitos de la 4T, El Cártel Jalisco Nueva Generación, extendió su presencia en Estados Unidos a 35 estados, en los que “abruma” ciudades y pueblos pequeños con grandes cantidades de drogas. Tras una investigación de nueve meses, el diario The Courier Journal reveló cómo la organización criminal extendió sus operaciones por EU y Puerto Rico, tejiendo “una red pegajosa que ha atrapado a dueños de negocios en dificultades, miles de usuarios de drogas e inmigrantes mexicanos aterrorizados para desafiar las órdenes del cártel”. Ha establecido zonas importantes como Los Ángeles, Chicago y Atlanta. La investigación de The Courier Journal documentó células donde integrantes del Cártel Jalisco se instalaron en un condominio de lujo cerca del distrito honky-tonk del centro de Nashville; otras más se ubican en un lujoso apartamento en Hollywood cerca de Sunset Boulevard, así como en suburbios en Cairo, Illinois; Johnson City, Tennessee; y Kansas City, Missouri.

