El uso de gel antibacterial, también conocido como solución base alcohol, ha mostrado tener eficacia para la destrucción del virus SARS-Cov-2 en las manos, por su amplia capacidad como virucida y bactericida, afirmó la epidemióloga del IMSS, Flory Aurora Aguilar Pérez, subrayó que no hay ninguna evidencia de su absorción a través de la piel y muchos menos de intoxicación. El gel antibacterial no requiere enjuague y en caso de no tener agua potable, lavamanos ni jabón, no tiene límite para su uso. Se recomienda que al usar solución base alcohol mediante fricción, se cubra la superficie de la mano para eliminar patógenos que puedan ser potencialmente infectantes. En esta pandemia, la recomendación es que se favorezca la fricción de manos con productos de base alcohol. Sin embargo, existen dos situaciones que contraindican el uso de gel antibacterial: manos visiblemente sucias o que hayan sido expuestas a un fluido o secreción corporal. Las medidas de prevención y promoción de la salud, integradas al programa institucional de Higiene de Manos, indican lavarlas antes de comer y después de ir al baño y previo a la ingesta de alimentos. En el caso del personal de la salud: antes del contacto con el paciente; previo a realizar la tarea aséptica; después del riesgo de exposición a líquidos corporales; después del contacto con el paciente y posterior al contacto con el entorno de éste. En el Seguro Social se ocupa la concentración al 70% de alcohol etílico para garantizar la seguridad de la desinfección, aunque la OMS refiere que puede ser del 60 al 80%. Es importante aplicar la técnica correcta al usar gel: friccionar las manos por 40 segundos en diferentes posiciones para lograr una cobertura total, tanto para pacientes, población en general y trabajadores de la salud. La solución base alcohol, no provoca pérdida de proteínas encargadas de mantener hidratada la piel, tampoco permite que la ésta se deshidrate y no genera lesiones. Es muy segura y nos permite tener disponibilidad y alcance en cualquier momento, sobre todo cuando se está en la vía púbica. En caso de resequedad, solo se debe humectar la piel y ver el tipo de alergia o reacción que se tiene para poder tratarla.

El coronavirus se ha convertido en una amenaza para la salud mental de las personas en confinamiento y de los trabajadores de la salud, por lo que se deben generar políticas públicas, administrativas y legislativas que permitan cambiar la manera en la que nos acercamos a la salud mental es fundamental, de ahí la relevancia de que una iniciativa para crear la Ley General de Salud Mental se discuta próximamente en Parlamento abierto. Para dimensionar el tema de la salud mental en México en tiempos del coronavirus basta recordar que tan solo entre el 25 de mayo y 11 de junio, el IMSS recibió 1,379 peticiones de atención e información telefónica a través de su Plan de Acción en Salud Mental. En eventos críticos como desastres, emergencias humanitarias y crisis epidemiológicas al menos el 80% de las personas tienen un aumento de angustia, miedo, pánico o terror, según la Secretaría de Salud. En el caso de crisis por epidemias, el riesgo de problemas de salud mental crece debido a las medidas de aislamiento social, restricción de movilidad y reducción del contacto físico, detalla la dependencia.

Registrarse como donador de células madre es fácil y puedes salvar una vida. Basta con que tengas todo el entusiasmo e ingreses a Be The Match® México, organización encargada de encontrar donadores potenciales de células madre, para pre-registrarte. El proceso solo dura 10 minutos en lo que llenas un formulario con datos personales y posteriormente podrás hacer tu registro presencial y brindar una muestra bucal tomada con dos hisopos. Para poder ser candidato debes tener entre 18 y 44 años, y contar con buena salud. Así de fácil formarás parte de esta red de héroes en espera de ayudar a los pacientes que necesitan un trasplante en México y en el mundo. El registro y la donación son gratuitas. Registrarse no cuesta nada y en caso de hacer match, los gastos generados durante el proceso de donación van por cuenta de Be The Match® México. La organización te guía y apoya con todo el proceso para que estés seguro y cómodo. ¡Hasta cuidan a tu mascota cuando vayas a donar! De tu parte, sólo es necesario tener el compromiso de salvar una vida.

