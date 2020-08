Pandemia durará un “largo tiempo”

Punto por punto

Augusto Corro

El fin de semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la pandemia del coronavirus durará “un largo tiempo”. En México es necesario que las autoridades se pongan las pilas para detener el avance del Covid-19. Se deben revisar las medidas sanitarias para hacerlas más efectivas con el propósito de romper la cadena de contagios, como única medida para contener la enfermedad, pues aún no hay vacuna para acabar con esa enfermedad viral.

De acuerdo con los registros, en el mundo han muerto 675 mil personas alcanzadas por ese mal, mientras que más de 17 millones se encuentran contagiadas. En nuestro país, van, hasta el sábado, más de 47 mil decesos y 434 mil contaminados. A nivel local el problema se contempla de proporciones mayúsculas porque los gobiernos y sus equipos de salud no encuentran la manera para detener el avance del virus. Por ejemplo, hay un semáforo sanitario que no rinde resultados positivos.

Si ocurriera lo contrario, el número de personas muertas y el número contagiados no sería tan elevado. ¿Pero qué ocurre? Si el semáforo mencionado debe indicar el nivel de riesgo para tomar precauciones, en un sinnúmero de ciudades no lo toman en cuenta. Las calles están llenas de personas irresponsables, que no soportaron la cuarentena y salen a distraerse. Claro, no todos, algunos tienen abandonar sus hogares obligados por la necesidad de conseguir algo de dinero para alimentos.

También el semáforo es el indicador para abrir los negocios y los centros de trabajo para reactivar la economía y evitar que siga en picada; pero la información correcta no llega a toda la población, que sale a recorrer las calles y a viajar en el transporte público sin las medidas sanitarias para evitar el contagio. ¿La campaña de “Quédate en Casa” y se olvidó? ¿Qué le parece, amable lector, que esa medida voluntaria se aplicará como una regla obligatoria por cuatro o seis semanas?

Dejar la situación como se encuentra se convertirá en un problema sin fin. Con el pretexto de que no se afecte la economía, se abren los comercios, negocios, oficinas, etc., como si no tuviéramos encima la ola de contagios. En otros países las reaperturas para regresar a la nueva normalidad se hicieron sin tomar en cuenta los riesgos y los resultados negativos se hicieron presentes con los rebrotes de la pandemia con el aumento de casos y muertos.

Los contagios seguirán. Las autoridades sanitarias mexicanas deben escuchar a los científicos que podrían proporcionar medidas realmente efectivas para contrarrestar la ofensiva del coronavirus. ¿Alguien tiene otra idea o manera de romper la cadena de contagios si no es con el aislamiento obligatorio? Las autoridades de todos los niveles en el país deben asumir su responsabilidad de proteger la salud de los gobernados y caer en acciones pueriles o patrioteras que podrían hacer más preocupante la crisis de la pandemia. ¿Usted qué opina amable lector?

PUNTOS SUSPENSIVOS…

José Antonio Yépez Ortiz (a) “El Marro”, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido en Apaseo el Alto durante un operativo conjunto realizado por elementos del Ejército y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. El capo será trasladado a la prisión de El Altiplano, conocido como Almoloya. Durante el operativo de captura fue rescatada una empresaria que mantenían en cautiverio. La captura de “El Marro” se realizó durante la madrugada del domingo.

El cártel de Santa Rosa de Lima es un grupo de delincuentes especializado en el huachicoleo (robo de combustible) y tráfico de drogas. Es uno de los principales adversarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)… La dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Nora Arias Contreras, exigió al Gobierno Capitalino cambiar radicalmente su estrategia contra la pandemia del coronavirus, pues esta repuntó y creció el número de contagios y decesos. Dijo la perredista que las autoridades que en las acciones del nuevo plan deben incluirse el uso obligatorio de cubrebocas, pruebas masivas, principalmente, entre la población más vulnerable, como adultos mayores y mujeres embarazadas, así como al personal médico, trabajadores de limpia y servicios urbanos…

