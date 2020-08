El Covid-19 no está en mis chistes, nunca haré comedia de las tragedias: Jo Jo Jorge Falcón

Tuvo que vender su camioneta ya que tiene cuatro meses sin trabajo

Ofrecerá un humor de verdad, un humor fino, para toda la familia el próximo 22 de agosto, a través de su show digital que se trasminará vía streaming con música en vivo, a través de la plataforma arema.com.mx

Será el próximo 22 de agosto en punto de las 21 horas cuando el comediante Jo Jo Jorge Falcón ofrezca por segunda ocasión su show de comedia de forma virtual. Su divertido espectáculo cien por ciento familiar se trasminará vía streaming con música en vivo, a través de la plataforma plataforma arema.com.mx

“Para este espectáculo vamos a llevar la magia del buen humor a los hogares, y por mi parte prefiero hacer un streaming y que todos respeten la sana distancia. Honradamente, yo la paso encerrado, estoy en mi casa leyendo. Es un martirio estar encerrado, pero hay gente que necesita salir a su trabajo para alimentarse y llevar dinero a su casa”, apuntó.

La risa es una medicina al alma, el buen humor eleva nuestras defensas y eso lo tiene bien claro este gran comediante, por ello no tratará el tema de Covid-19 en sus chistes ya que no se puede burlar de este virus que ha causado la muerte de miles de personas. “Enlo personal trato de no hacer comedia de las tragedias, trato de no hacer comedia de los momentos difíciles que estamos pasando. Vamos a presentar humor de verdad, de parejas, de gorditos, de feos, los cornudos, las infieles, las mujeres de noche, mil cosas. Eso es vida, la comedia es el arte de ridiculizar la realidad para hacerla más llevadera, pero sin ofender a nadie directamente y con un sentido de humor fino.

Tú te puedes reír de una guarrada que yo diga, pero puede estarme escuchando alguien que tenga un enfermo en casa o que se le haya muerto algún familiar y no le va a hacer gracia, al contrario, se puede sentir agraviado y con toda razón. Por eso yo lo que hago es hacerlos disfrutar de la vida, de las cosas sencillas que pasan. Hablaré de daños colaterales, por ejemplo, estar encerrado en su casa, para muchos de nosotros es como un arresto domiciliario”.

Es así como por segunda ocasión en su carrera profesional y lo hace para alegrar a la gente que se enfrenta a una pandemia global, pero también para generar recursos, ya que desde que empezó la cuarentena no ha podido trabajar, siendo los centros nocturnos y shows en vivo su principal ingreso. “Ya vendí un coche, ya vendí otras cosas, vendí mi camioneta. Esto es lo que nos hace ser mejores, madurar. Tengo compañeros que están peor que yo. Con lo de la camioneta me alcanza para aguantar un poco más. Me ha enseñado, he aprendido más cosas de la vida” concluyó.

El espectáculo está programado para el próximo 22 de agosto a las 21:00 horas y el costo del boletaje en preventa es de 125 pesos (a través de arema.com.mx).