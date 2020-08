Juez federal impide que Ninel Conde vea a su hijo; le negó amparo sobre custodia

“Yo no le quité nada, ella eligió una vida de excesos”, señala Giovanni Medina

A través de un comunicado, Ninel Conde anunció que un juez federal, le negó el amparo sobre la custodia de su hijo.

La actriz y cantate señaló que el juez le negó el amparo que solicitó luego de que su ex, Giovanni Medina, obtuvo la custodia provisional de Emmanuel, el hijo de 5 años que procrearon, y del que la actriz está separada desde hace cuatro meses.

“Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar, basado en que yo podía contagiarlo de COVID y en un convenio con una firma presuntamente FALSIFICADA y ni siquiera ratificado”, escribió la cantante.

El tener relaciones en la política en este caso, como él lo dice a TODO MUNDO con la cancillería de México, consigue alejar a un hijo de su madre y peor aún, alinearlo al grado de no querer ni hablar con ella por video-llamada”, aseguró tristemente.

“A Dios le dejo esta injusticia una vez más y todo a su tiempo se acomodará y mi pequeño conocerá la verdad y quien en realidad le quitó a su madre en los años más importantes de crianza”, dijo para terminar.

En mayo pasado, Ninel Conde fue a Palacio Nacional para entregar una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaba su ayuda para recuperar a Emmanuel. “Vengo no como Ninel Conde si no como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo”, explicó a los medios presentes a las afueras del recinto.

Por su parte, Giovanni Medina dijo que no tiene ningún puesto en el gobierno de AMLO y solo es simpatizante desde 2005. “Si trabajara ahí ya hubiera provocado que me corrieran con tanto ridículo al que me expone NC”.

Cuando le preguntaron por qué le quitó a su hijo a Ninel, Giovanni respondió:

“Yo no le quité nada, ella eligió una vida de excesos, prefirió la vida loca que a sus hijos. Yo solo estoy cumpliendo mis obligaciones de crianza”.

Además dijo que a Ninel no le ha servido ante las autoridades mostrar “pruebas” contra él porque son falsas.

