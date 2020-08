Educación por televisión

Espacio Electoral

Eleazar Flores

FACTORES ¿OLVIDADOS?-. Lograr éxito del programa “Educación por televisión” o “Aprendiendo en casa” dos -la uno acabó hace dos semanas- requerirá siempre el concurso de padre-madre de familia, televisión, energía eléctrica y recursos didácticos, pero…

Pero faltando uno de los elementos, acarrearía problemas incontables y da la penosa casualidad que 14 millones de habitantes del 11% de hogares, principalmente del medio rural, no tienen televisión.

Incluso adentrados sólo en el ángulo de la televisión, habrá que desglosar los sistemas de televisión abierta —única que cubre el medio rural— y el de paga o por cable, que difícilmente llegan a las pequeñas poblaciones las diversas empresas del ramo, llámese Sky, Megacable, Totalplay y demás. Como verá, la educación por televisión enfrenta problemas reales.

Lo anterior no es todo pues del 11% de hogares que no tiene televisión, un buen porcentaje de esas habitaciones tampoco cuentan con el servicio de energía eléctrica -aunque usted no lo crea- y no piense que le hablo de poblaciones lejanas, pues hay unas cercanas a las zonas urbanas que carecen de este servicio y quedarían fuera del servicio de educación por televisión.

El titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, invoca el concurso de los aparatos de radio, pero si no hay luz en casa pues sería imposible recibir las ondas hertzianas.

¿Y EL PERSONAL?-. La Secretaría de Educación Pública da por hecho el concurso del padre o la madre en los horarios de clase de los hijos sin calcular la posible ausencia de alguno de ellos o incluso de los abuelos, tíos, hermanos mayores y demás. Las ausencias familiares pueden ser no siempre por irresponsabilidad, sino por trabajo si es que los mayores lo han conservado.

LOS DOCENTES-. También el titular de la SEP dio por descontado el apoyo incondicional del magisterio, pero no es así, apenas el martes surgieron voces inconformes provenientes de la dirigencia estatal de la CNTE en Oaxaca, cuyo rezago educativo es histórico, seguramente como consecuencia de la continua interrupción de clases, en ocasiones por participar en marchas.

Hasta ahora, es sólo la dirigencia de la CNTE en Oaxaca, pero por antecedentes se han sumado a estos movimientos de inconformidad los docentes de Michoacán, Guerrero y hasta Chiapas, por lo que habrá que estar pendientes de futuras reacciones en contra del programa “Educación por televisión” o “Aprendiendo en tu casa” capítulo segundo.

En su carrusel de entrevistas radiofónicas, desde el mismo martes, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, no ha sido del todo convincente, y eso que omite los 450 millones de pesos que la Cuarta Transformación dará a las televisoras por su “desinteresado” apoyo.

elefa44@gmail.com