Juan Ugarte hace historia con “Escuela para seductores”, la película con la que abren los cines de México

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Este viernes 7 de agosto es el estreno de esta comedia romántica, de Giovanna Zacarías

Hace cuatro años se filmó y justo este viernes 7 de agosto, la cinta de comedia romántica “Escuela para seductores” hará historia al convertirse en la primera película con la que se abren los cines de México desde que inició la pandemia generada por la Covid-19, que ha transformado a nuestro país y al mundo. “Estoy muy contento que se dé la oportunidad de poder ver finalmente estrenarse esta cinta que llega en un momento que es complejo para todos, pero también llega en un momento especial porque con ‘Escuela para seductores’ se abren las salas de cine”, señala con una gran sonrisa su protagonista Juan Ugarte.

Juan Ugarte da vida a “Raúl”, quien tras sufrir una decepción amorosa comienza un viaje para poder especializarse dentro de las habilidades por lo que decide montar una “Escuela para seductores” para llegar a la tesis que primero se tiene que ser uno mismo y que para relacionarse con una chica tiene que ser desde el respeto, desde la honestidad, desde el amor, “es algo muy bonito y sobre todo que él siendo el maestro termina realmente aprendiendo de su alumnos y de las chicas con las que se encuentran en el camino”, revela Juan Ugarte, en entrevista exclusiva.

UN ACTOR QUE DA EL 500 POR CIENTO EN CADA UNO DE SUS PERSONAJES

-Cómo te sedujo esta cinta cuando llegó a tus manos como proyecto.

Me sedujo de una forma única, obviamente es muy ansiado el poder protagonizar una historia, poder protagonizar una comedia romántica en México, y luego que todos los elementos que se fueron juntando hicieron que fuera una muy bonita experiencia.

El hecho de que Giovanna Zacarías Zacarías, quien es la directora de la película, la cual es su ópera prima, me haya tomado en cuenta para poder darle vida a este personaje de ‘Raúl’ en ‘Escuela para seductores’ fue para mí una gran satisfacción.

Giovanna Zacarías (quien ganó un Ariel por Mejor Cortometraje de Ficción, luego de dirigir la película ‘Ramona’) fue mi maestra previamente en un curso que impartía sobre cómo actuar frente a la cámara y en ese curso hicimos muy buena conexión y posteriormente me dijo que quería que yo formara parte de ‘Escuela para seductores’, lo cual me encantó.

-¿Cómo fue el proceso para darle vida a “Raúl” en “Escuela para seductores”?

Obviamente tienes que pasar por un proceso, una prueba callback, no era tan fácil como de pronto yo esperaba. Fue encantadora toda la preparación previa que se dio antes de la filmación.

El trabajo con Giovanna Zacarías fue muy intenso. Como mi personaje de ‘Raúl’ es un tipo seductor, puse mucho énfasis en la parte física, a pesar de que soy delgado, quería una transformación física de personaje, esa transformación se dio y tuvo que ser muy rápido porque tenía escasas 6 semanas para prepararme y comenzar la filmación.

Empecé a trabajar con un nutriólogo, con un entrenador personal y bajé 5 kilos de peso porque para mí también es muy importante la parte física.

En este proceso tuve la oportunidad de conocer a verdaderos seductores que se dedican a esta onda de las relaciones personales y fue muy curioso cómo encontrar en ese camino el mundo que hay dentro de ello, leí libros de programación neurolingüística, existen muchos elementos para poder darle vida a este personaje ya que me considero un actor que doy el 500 por ciento de mí en cada uno de los proyectos que doy y me gusta prepararme en la creación del personaje .

-¿Cómo fue el trabajo en equipo que se vivió durante la filmación de “Escuela para seductores?

Maravilloso. Encontrarme gente tan talentosa como alguien que admiro mucho, que es el maestro Héctor Holten, un grandísimo actor, un tipo generosisimo, talentosísimo en escena, es un actor al que le tenemos que aprender tanto y para mí verlo actuar es un deleite.

Una enriquecedora experiencia trabajar con Memo Villegas, quien tiene 13 años de trayectoria a pesar de su corta edad, ha estado en impresionantes proyectos de teatro,

Trabajar con Armando Espitia fue realmente un aprendizaje. Fue encantador trabajar con grandes maestros y lo mejor es que después de la filmación seguimos siendo buenos amigos.

Aunque ya tenía el gusto de conocer a Carmen Aub, es una chica con una energía maravillosa, súper generosa, nos divertimos muchísimo. Al igual que con Gimena Gómez, a quien no conocía, pero que hicimos una conexión increíble, lo mismo sucedió con Michell Betancourt.

Recuerdo cuando Fabiana Perzabal se acercó a mí y me dijo ‘tranquilo, está increíble , disfrútalo mucho’, y esas satisfacciones se quedan para siempre.

El otro día estaba escuchando una entrevista donde Willem Dafoe decía que a veces los actores lo que más disfrutamos es el proceso de estar en el set, de la creación del personaje, estar con tus compañeros viviendo la historia. Ese proceso que vivimos los actores de estar ahí construyendo el personaje, deshebrando cada una de las escenas, el algo que disfrutamos muchísimo.

“ES UNA MAGIA QUE EN ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA PODAMOS ESTRENAR LA PELÍCULA”

-Siempre que se estrena una película, los actores y todas las personas que particparon en ella se ponen nerviosos, ¿a ti te pone el doble de nervioso que se estrene en plena pandemia?

No te voy a mentir, cuando se estrena una película, como protagonista te imaginas alfombra roja, te imaginas vivir la premier junto tu familia y amigos pudiendo ver tu trabajo y disfrutando todo ello . Y de pronto el estreno se da en estas circunstancias que vivimos como es la pandemia, pero si algo he aprendido en este tiempo que llevamos encerrados en casa, es que uno tiene que adaptarse a las circunstancias de la vida.

Hoy digo, es una magia que en estos tiempos de pandemia podamos estrenar la película “Escuela para seductores” con la que se abren las salas de cine.

Trabajé muchísimo por esta película. Estoy muy tranquilo con el trabajo que hice porque me desviví, le puse todo el amor y toda la pasión, además es historia por ser la primera película que se estrena desde la pandemia. Mis nietos van a decir ‘mi abuelo estrenó una película en el año 2020, cuando inició la pandemia’.

Es una gran satisfacción que se estrene porque en estos momentos cuántas oportunidades se han visto coartadas, cuánta gente ha dejado de trabajar, incluyéndome, por ello el hecho de que de que la vida te regale esta oportunidad de poder mostrar parte del trabajo en un momento tan difícil pues al final lo único que queda es agradecer y disfrutar del momento.

-Además de “Escuela para seductores”, hay otras tres películas en las que te encuentras trabajando.

Aparte de “Escuela para seductores” hice “Masacre en Teques” donde interpreto a un director de cine alternativo y cultural, que es incapaz de transmitir sus emociones, es incapaz de transmitir lo que piensa, es incapaz de transmitir una idea concreta y clara, pero tiene una visión muy particular del cine. Trabajar en esta cinta con Rodrigo Hernández, que es un apasionado del género fue increíble, tan fue así que a mi perro le puse “Reynaldo” como mi personaje, de hecho a mi perro lo rescaté durante el rodaje.

Luego tuve la oportunidad de estar filmando en Nueva York “Son of Monarc”, bajo la mano de un gran director que es Alexis Gambis. La historia cuenta la vida de un científico mexicano que vive en Nueva York, él estudia las mariposas monarcas.

También está “Emboscada”, una película de René Herrera, una gran experiencia ya que la grabación fue algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, se filmo en 14 días, blanco y negro y estuvo increíble “.

“OJALÁ QUE LA VIDA ME DÉ OPORTUNIDAD DE SEGUIR HACIENDO CINE, TEATRO Y TELEVISIÓN”

-Eres egresado de la Escuela de Arte Dramático en Madrid, España. Has hecho teatro, cine y televisión, ¿en dónde te siente más a gusto trabajando?

Sí, viví seis años en Madrid, una experiencia muy bonita. Tanto el teatro, el cine como la televisión tiene su magia, cada uno tiene un código diferente.

En el teatro estás con el espectador frente a ti, con una energía determinada, cada noche haciendo una misma función, buscando siempre mejorar, hacer algo diferente, sorprender a tu compañero, sorprenderte tú mismo, el teatro es muy mágico porque no hay manera de repetirlo, requiere de una gran concentración. Me encantaría estar haciendo una obra de teatro al año.

En el cine cuando dicen “corte y queda”, lo mejor es que te sientas satisfecho con la escena que hiciste. A mí me gusta mucho estar en un set, quiero seguir haciendo películas, ojalá que la vida me dé oportunidad de seguir haciendo cine, teatro y televisión.

-Como ser humano cómo te ha transformado esta pandemia.

Llevo cuatro meses estando en casa, y soy privilegiado porque muchísima gente no tiene la oportunidad de hacerlo, tenemos que pensar que la repartición de la riqueza, la desigualdad social en la que vivimos en nuestro país es un tema muy importante que debemos abordar y que de verdad tenemos que poner mucha atención porque no es posible que haya gente que se esté tronando los dedos porque no puede estar en casa porque tiene que salir a trabajar, a buscar el sustento para su familia, hay muchísimas cosas que tenemos que hacer por este país.

Me lo dije, no puedo salir siendo el mismo, he leído muchísimo en este encierro. Volví a leer un libro, que en su momento había llegado con la muerte de mi abuelo, es el libro “El hombre en busca de sentido”, de Viktor Frankl, luego “Tus zonas erróneas” de Wayne Dyer, luego “El Placebo eres tú: descubre el poder de tu mente estado”, de Joe Dispenza.

Lo que he aprendido es que la felicidad no está en el exterior, la felicidad está en uno mismo. Yo era una persona que me la vivía constantemente esperando que el exterior me hiciera feliz como por ejemplo con el estreno de una película, quedarme en un proyecto, cosas que dan felicidad, pero que esa felicidad te dura un día. He aprendido que la felicidad está en las pequeñas cosas, está en tu familia, la felicidad está en estar bien, está en disfrutar de la vida y hay muchas cosas que nos hemos estado perdiendo por vivir en el consumismo. Estos casi cinco meses de encierro me han hecho tomar conciencia de muchas cosas y que sin duda sé que saldré mucho más fortalecido y que voy a cumplirme lo que me dije “no voy a salir siendo el mismo”.

TENEMOS QUE SEGUIR EN PIE DE LUCHA, EN PIE DE GUERRA

-Algo que desees agregar.

Invitar a la pandilla a que se cuide mucho primero porque si nos cuidamos, cuidamos al que está al lado de nosotros, y eso es lo más importante, preservar la salud en nosotros, en nuestros seres queridos.

Si van a ir ir al cine este 7 de agosto a ver “Escuela para seductores” háganlo con todas las medidas de precaución necesarias, lo más importante es cuidar la salud. Tenemos que seguir en pie de lucha, en pie de guerra. Gracias.

“Escuela para Seductores” es una comedia romántica que narra la historia de Raúl, un joven que tras posponer su matrimonio se hace llamar #lordfriendzone y decide estudiar la “ciencia” de las relaciones humanas y convertirse en “Sombra”, un maestro de la seducción. En su nuevo rol, Raúl adopta un grupo de seguidores: Rodolfo, Luis y Waldo, tres graciosos personajes que no tienen suerte con las mujeres. Juntos viajan a la Ciudad de México para consagrarse como seductores, pero un desafortunado reencuentro con el pasado de Raúl y la puntería de cupido, harán que él descubra que para encontrar el verdadero amor, la única ley que aplica es ser uno mismo.

“Mis nietos van a decir ‘mi abuelo estrenó una película en el a2020, cuando inició la pandemia’” “Hoy digo, es una magia que en estos tiempos de pandemia podamos estrenar la película ‘Escuela para seductores’ con la que se abren las salas de cine. Trabajé muchísimo por esta película. Estoy muy tranquilo con el trabajo que hice porque me desviví, le puse todo el amor y toda la pasión, además es historia por ser la primera película que se estrena desde la pandemia. Mis nietos van a decir ‘mi abuelo estrenó una película en el año 2020, cuando inició la pandemia’”. Juan Ugarte

Este viernes 7 de agosto, la cinta de comedia romántica “Escuela para seductores” hará historia al convertirse en la primera película con la que se abren los cines de México desde que inició la pandemia generada por la Covid-19, que ha transformado a nuestro país y al mundo