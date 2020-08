El IMSS cuenta con 60 lactarios

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

La mejor dieta en la mujer lactante

La OPS advierte contra uso de dióxido de cloro contra Covid

Para facilitar la extracción y recolección de leche materna de mujeres que no pueden amamantar a sus recién nacidos porque se encuentran hospitalizados y en ayuno, el IMSS cuenta con 60 lactarios, señala la doctora Beatriz Pérez Antonio, coordinadora de Programas Médicos en la División de Atención Prenatal y Planificación Familiar del IMSS. Esta es una alternativa para aquel bebé que está separado de su madre, no consuma sucedáneos de la leche y obtenga los beneficios de un alimento exclusivo y saludable con los nutrientes, vitaminas y anticuerpos que requiere. Entre 7 y 15% de los atendidos se quedan en las unidades de cuidados especiales y van a requerir en algún momento, iniciar la vía oral. De ahí, la importancia de contar con un lugar que permita la extracción segura y saludable, así como el almacenamiento y conservación dela leche. Cuando la mamá es egresada y su bebé sigue hospitalizado, ella acude al lactario a hacer su extracción para poder estar más tiempo con su bebé en el período de la visita en el área de hospitalización. Estas acciones han disminuido considerablemente el uso de los sucedáneos de la leche materna dentro de las unidades médicas. Además, se garantiza que alrededor del 95% de los recién nacidos que egresan de cuidados especiales, lo hacen con lactancia materna exclusiva. Los lactarios trabajan en vinculación con el banco de leche, esto permite identificar a las mamás candidatas para donar la leche materna porque tienen una producción superior a las demandas de su bebé. Y ello favorece a los bebés en cuidados especiales, cuando la madre no disponga de leche para alimentarlo, porque padecen alguna enfermedad o se encuentran bajo tratamiento médico. Aproximadamente al año se recolectan 3,600 litros de leche materna, de éstos, alrededor de 2 mil litros son de mamás que se extrajeron la leche para alimentar a sus bebés (leche homóloga) y el resto de leche que pasa el proceso de pasteurización (leche heteróloga) para brindarles esa leche a poco más de 2,500 bebés que no pueden ser alimentados por su mamá. El IMSS proyecta la construcción de dos bancos de leche más para 2021, uno en el estado de Nuevo León, en el Hospital de Ginecobstetricia Número 23 y otro en la ciudad de León, Guanajuato, en el Hospital de Ginecopediatría. Los efectos de la ausencia de lactancia materna en el bebé pueden afectar tanto su salud como su desarrollo. Puede causarles sobrepeso, obesidad e infecciones recurrentes como otitis, sinusitis, caries dental, alteraciones de la fonación, son niños que no hablan bien porque usan aditamentos para la alimentación como los biberones.

****

La mujer lactante debe buscar llevar una dieta correcta: completa, suficiente, variada, inocua, equilibrada y adecuada. Se establece que, a partir de su gasto energético total diario, se aumenten 500 kcal al día, para poder cubrir las necesidades energéticas de la producción de leche. La ingesta materna, determina la composición de la leche materna en algunos micronutrientes, entre los que destacan DHA, selenio, manganeso, flúor, calcio y vitaminas del complejo B, entre otros. No se ha observado que exista algún alimento de consumo forzoso durante la lactancia y no se ha comprobado que exista un alimento específico, que contribuya al aumento de la producción de leche materna, sólo el agua. La levadura de cerveza, el fenogreco, los probióticos, entre otros, son ingredientes que están en estudio para saber su aporte benéfico a esta etapa tan importante. Durante la lactancia, no se recomienda realizar dietas hipocalóricas (bajas en calorías y energía) o de restricción, encaminadas a perder peso, ya que pueden resultar deficitarias en nutrimentos esenciales para el bebé.

*****

La Organización Panamericana de la Salud ha emitido una advertencia contra el uso de productos de cloro como tratamientos para Covid-19. La OPS no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de Covid-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos. El dióxido de cloro, un gas utilizado como blanqueador en plantas de tratamiento de agua y fábricas de papel y el hipoclorito de sodio, un desinfectante comercializado como lejía o lavandina doméstica, podrían ser tóxicos si se ingieren y pueden causar una variedad de efectos adversos.

elros05.2000@gmail.com