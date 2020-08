¿Aguantará AMO a Toledo en Semarnat?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Que elecciones en México no sean víctima de la pandemia: Córdova Vianello

Las declaraciones del aún secretario de Medio Ambiente de la llamada Cuarta Transformación, Víctor Manuel Toledo Manzur, fueron los seis minutos que se llevaron la semana porque se lanzó y cuestionó duramente a la actual administración y algunos de sus más destacados integrantes, muy cercanos, por cierto, al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien trató de voltear la situación, señalando que como este es un régimen distinto que se caracteriza por la transparencia, hay libertad de discutir y de disentir, pero no, casi nadie le creyó y lo que podría venir, es que el tabasqueño aguante a Toledo al frente de la Semarnat, lo que supone que le redituará políticamente al asumirse como un “democráta”, lo que presumirá de seguro el tabasqueño en su ya próximo Informe de Gobierno, que celebrará en el Patio Central de Palacio Nacional, dos semanas antes de su “show” nocturno de 500 antorchas con las que sus seguidores, puede que incendien la plancha del Zócalo capitalino el también ya próximo 15 de septiembre.

Quién sabe qué pueda ocurrir, el caso es que López Obrador ya discutió, -según se sabe-, con Toledo Manzur en una reunión a distancia, además de que a la fecha, se han registrado 18 salidas y renuncias del gabinete lópezobradorista principalmente por las diferencias que los ahora ex funcionario han dicho tener con su ex jefe.

Puede que la situación de Víctor Manuel Toledo se defina en la semana que está por iniciar, sin embargo, han emergido diversas voces, como por ejemplo, la de miembros de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, que coinciden que por dignidad, debería darse la renuncia del cuasi ex funcionario de la llamada Cuarta Transformación.

“A Víctor Toledo lo han querido usar para barnizar de verde la política neoliberal populista actual. Creo que él será más útil para la causa de vuelta a su teclado desde la trinchera”, manifestó Miguel Ángel García Aguirre, coordinador de la asociación civil Maderas del Pueblo del Sureste.

Es bien conocida la necedad y obstinación de López Obrador para que, aun en tiempos de pandemia, continúen sus obras “estrella” como lo es el Tren Maya y que incluso, recursos que deberían destinarse a atender la contingencia sanitaria, se han quedado en dichos proyectos de tan cuestionable viabilidad.

Asimismo, a las voces de dirigentes sociales que pidieron la salida del gobierno federal del titular de la Semarnat, se sumó la de la otrora poderosa CTM, que de manera hasta un tanto extraña, planteó que si el funcionario no renuncia, el presidente López Obrador debe exigirle la renuncia.

Javier Villarreal Gámez, subsecretario del Trabajo del Comité Nacional de esa central obrera, consideró necesaria y urgente la salida de Toledo Manzur del gabinete, pues, en el caso de la minería y otras industrias, el aún titular de la Semarnat, ha frenado proyectos de inversión y provocado perjuicios irreparables a la generación de empleos, más en esta época de pandemia.

A lo mejor lo que quiere este líder sindical es quedar bien con el Presidente, ya que consideró que en cualquier gobierno es elemental la lealtad hacia el jefe de Estado y “expresiones como las de Toledo muestran que su fanatismo ambientalista le produce ceguera y un enorme daño a la economía del país y al gobierno de la República”.

El eterno debate entre ecologistas y digamos, no ecologistas, es bien conocido y en este asunto se da una manifestación más y por lo visto, se está politizando la salida o no de Víctor Toledo.

Municiones

*** El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, subrayó que la autoridad electoral trabaja para evitar que las elecciones, tanto las que se celebrarán en octubre en Hidalgo y Coahuila, así como las del 21, sean una víctima más de la pandemia del Covid-19. Por ello, el Instituto que preside retomará recomendaciones de instancias internacionales como la Organización de los Estados Americanos, IDEA Internacional, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que recopilan y analizan las experiencias de elecciones en otros países durante la pandemia. El doctor Córdova Vianello refirió que en el mundo se han realizado ya varias elecciones en el contexto de emergencia sanitaria como por ejemplo en Francia, donde se celebró la segunda vuelta legislativa; los comicios parlamentarias en Corea del Sur y Polonia, así como las elecciones generales de República Dominicana y Surinam y desafortunadamente, en estos dos últimos países, la jornada electoral “se convirtió en un momento a partir del cual se potenciaron los contagios”.

*** Por ello, -explicó el consejero-presidente del INE-,“en México, para que las elecciones no sean una víctima más de la pandemia, es necesario seguir todos los protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus”. Al impartir la conferencia virtual: “Los retos electorales en tiempo de Covid-19”, Córdova destacó la permanente comunicación que debe tener el INE con las autoridades en materia de salud, ya que “ni el INE ni los organismos públicos locales son responsables de la salud de las personas, esa es una responsabilidad de las autoridades de salud, tanto federales como locales”.

*** La anterior reflexión sin duda es muy importante, con eso de que a últimas fechas al flamante subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se le va el tiempo en buscar culpables de su incompetencia y del incremento en el número de fallecidos y cuando no sale con que la culpa es de los productos “chatarra”, asegura que son los gobernadores los únicos culpables y hasta los amenaza.

*** Por cierto, especialistas en Asuntos Regulatorios, Salud Pública y Nutrición hicieron un llamado a no desestimar la importancia del nuevo Etiquetado Frontal de Advertencia en alimentos procesados y bebidas azucaradas y no alcoholizadas, al tiempo que invitaron a la industria de alimentos y bebidas a no buscar excusas para su implementación, ya que los cambios con octágonos en el empaquetado pueden contribuir a inhibir, desde la niñez, la epidemia del sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. La especialista en Salud Pública y Nutrición, adscrita al Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Ana Munguía Serrano, manifestó que el nuevo etiquetado que entra en vigor el próximo primero de octubre, constituye una herramienta fundamental y oportuna para apoyar en las decisiones alimentarias y disminuir el incremento de las comorbilidades relacionadas con la Covid-19.

morcora@gmail.com