A prueba, la justicia

Punto por punto

Augusto Corro

¿La justicia mexicana alcanzará para castigar con cárcel al ex presidente priista, Enrique Peña Nieto? Es la pregunta obligada una vez que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusó al ex mandatario y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, de ordenarle recibir una serie de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y repartir el dinero de esas operaciones ilícitas entre asesores extranjeros que trabajaron en la campaña electoral de Peña Nieto en 2012.

Dijo que la multinacional distribuyó 120 millones de pesos entre legisladores a cambio de sus votos a favor de las reformas estructurales, entre otras, la energética, aprobadas en la administración de Peña Nieto. También reveló que 84 millones de pesos se entregaron a los representantes populares para agilizar el proyecto Etileno XXI, mismo que fue entregado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a la multinacional Odebrecht.

En su condición de testigo colaborador presentó ante la Fiscalía testimonios de testigos, recibos del dinero repartido, etc. La autoridad correspondiente analizará las pruebas recibidas y en el caso que sea procedente se llamará a declarar a las personas imputadas. En ese sentido se abre la posibilidad de que los involucrados como Peña Nieto y Videgaray Caso, así como los legisladores que participaron en el manejo ilegal del dinero. De la larga lista de cómplices, ¿quiénes serán enviados a la cárcel?

¿Usted, amable lector, en una análisis objetivo que opina sobre la situación del ex presidente Peña Nieto? ¿De resultar culpable, el ex mandatario purgará su condena en prisión? ¿Regresará el dinero mal habido igual que quienes participaron en la repartición del botín y todos tranquilos y satisfechos? Es muy difícil saber qué va a suceder en el proceso a personajes de alto nivel en la política, que son muchos y de diferentes partidos políticos.

Sin duda, es una gran responsabilidad del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien deberá aplicar la justicia con apego a la ley, lejos de venganzas o revanchas políticas. En términos generales, como autoridad tendrá que entregar buenas cuentas, como se dice coloquialmente, a la sociedad cansada de las camadas sexenales de políticos abusivos enriquecidos a la sombra del poder. Será muy importante que la opinión pública reciba la información oportuna, claro que no altere el proceso, para evitar especulaciones.

Por ejemplo, desde la captura de Lozoya Austin en España tuvieron que transcurrir muchos días para saber que se trataba de la detención de un testigo colaborador al que se le debía tener ciertas consideraciones, luego del acuerdo de su extradición a México. El trato que le brindaron las autoridades fue muy criticado, porque pocos sabían que el ex director de Pemex no iba a ponerse el uniforme de presidiario. Del aeropuerto fue directamente al hospital.

El Fiscal General, Gertz Manero, tiene en sus manos la posibilidad de ayudar a erradicar la corrupción que se aceptaba como una actividad común, cotidiana, de los encargados de la administración pública durante. Durante décadas el saqueo del erario fue una práctica ilegal sin castigo, de impunidad total. En los últimos años, los gobernadores no se midieron: robaron a manos llenas. A la fecha, tres se encuentran en la cárcel: dos en México y uno en Estados Unidos, los ex mandatarios son Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; y César Duarte, de Chihuahua, quien está en una prisión de Estados Unidos.

En algunos casos, los ex gobernadores recibieron atenciones de parte de las autoridades. Para no ir tan lejos, Javier Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión, que puede reducirse. Además le regresaron sus 40 inmuebles decomisados. El asunto de Roberto Borge casi no se mueve. Seguro que espera beneficios de las comprensivas autoridades. De César Duarte se espera su extradición en fecha próxima. ¿También le regresarán sus 22 casas que coleccionó durante el tiempo que fungió como gobernador?

En fin, la Fiscalía General de la República ya tiene una acusación contra Peña Nieto, ¿qué sigue? ¿Estamos ante un hecho que cambiará la historia de México? ¿El brazo de la justicia sólo alcanzará al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray? ¿Usted qué opina amable lector? Esto apenas empieza.

