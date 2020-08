Filtraciones de Lozoya

Espacio Electoral

Eleazar Flores

QUE SIEMPRE SÍ-. No extraña que el padre de la Cuarta Transformación cambie de opinión acerca de la comparecencia de ex presidentes a responder por su involucramiento en el caso Lozoya, concretamente de los ex mandatarios Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Esto debido a que reiteradamente el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba que llegar a esa medida sería sólo si el pueblo lo pedía, previa consulta sobre el particular.

Pero en enésima rectificación, ahora sobre este caso, el tabasqueño declaró en el pulpito mañanero de ayer que los ex presidentes Calderón y Peña tendrán que comparecer ante la justicia, debido a que la Fiscalía General de la República así lo ha determinado y como se trata de una dependencia autónoma, —de todos menos del Presidente—, pues las cosas cambian.

FILTRACIONES-. Periodistas expertos en temas judiciales -que hay muchos y buenos- advierten cierto extrañamiento respecto a las filtraciones que otros colegas suyos publican acerca del asunto Lozoya-Peña y demás, pero al mismo tiempo detectan que dichas filtraciones se logran siempre y cuando vayan en favor del fantasmagórico Lozoya, que nadie ve, y contra su ex jefe Peña Nieto.

Esos mismos periodistas investigadores sufren para “traducir” el término “me instrumentalizaron” que empleó Lozoya como uno de tantos recursos de defensa para presumir su “inocencia” en torno al manejo de recursos en Pemex y operaciones con la empresa Obedrecht. Además, el hecho de resaltar el haber sido “presionado” y de que “no se mandaba solo”.

Dedujo seguramente obediencia, sin tener capacidad personal de decisión, ¿cómo la ve?.

DE PRD A MORENA-. Dentro de esas filtraciones de la Fiscalía General de la República a algunos medios se citan sobornos a diputados federales 2012-2015 para aprobar las reformas estructurales, pero solamente de PAN y PRI, olvidando dos cosas, que como tales los legisladores adoptan decisiones y votos de acuerdo a “línea” que les dan sus dirigentes partidistas.

Pero lo más importante, el entonces PRD fue la tercera fuerza política y con más curules, debajo de PRI y PAN. Muchos de esos legisladores con los meses y los años se fueron yendo al nuevo partido en formación, Morena, en lo que se llamó “recolección de cascajo”.

PVEM Y LOS CHUCHOS-. Dentro de esa relativa transfiguración, -no transformación-, de los perredistas, y también de los del PVEM que apoyaban al PRI y hoy son “morenos”, tendrán mucho que decir los que por lustros fueron dueños del PRD, Jesús Zambrano y Jesús Ortega así como de los González ecologistas, pues si hubo sobornos generalizados para apoyar las reformas estructurales, tendrán que hablar para aceptar o defenderse

Su silencio sería muy elocuente.

rrrart20000@hotmail.com