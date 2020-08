Muy obediente resultó “Emilio ele”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Videgaray le da la estocada final

Educación a distancia, en medio de incertidumbre: Zarzosa

Ya empezaron a responder los funcionarios implicados por Emilio Lozoya Austin en el escándalo en el que -por lo visto- el exdirector de Pemex sólo se limitó a recibir órdenes y con mansedumbre y obediencia infinita, cumplirlas, a pesar de que, por ejemplo su relación con el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, estaba llena de aspereza y contradicciones; sin embargo, muy obediente resultó “Emilio Ele”, quien se ha perfilado al servicio del lópezobradorismo.

Quien también fuera secretario de Relaciones Exteriores se deslindó de los señalamientos del ex director de la paraestatal y al tiempo que anunció que emprenderá acciones jurídicas. Por su twitter señaló: “He decidido estar lejos de cualquier proceso político y de decisión política pública y por ello hasta ahora me he reservado mis opiniones en torno a este y a todos los temas de coyuntura nacional”, en una posición muy semejante a la que diera a conocer el ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, sólo que el ex responsable de las finanzas públicas, le dio al ex titular de Pemex una estocada final en un documento, fechado en Cambridge, Massachusetts, al hacer hincapié en que: “Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio Lozoya”.

Por su parte, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, retornó a la escena política demandando a Lozoya Austin por daño moral, pero seguramente el vitupereado ex director de Pemex, se siente muy seguro y muy cobijado por la llamada Cuarta Transformación, concretamente, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sigue obstinado en montar su propia carpa para politizar este tipo de expedientes.

Con su florido lenguaje, propio de un mandatario, el tabasqueño arengó “el pueblo se cansa, de tanta pinche tranza” y pidió que lo dejaran terminar de leer la denuncia que hiciera Lozoya, misma que se supone que no acabó de leer porque no quería ni desvelarse, ni tener pesadillas. No, pues sí.

En fin, que en la semana que está por iniciar, este expediente seguirá dando mucha “tela de donde cortar”

Municiones

*** Alfonso Durazo Montaño, responsable de la seguridad pública nacional, informó ayer en Zacatecas de la incidencia delictiva nacional. Hay que registrar que en lo que va de este año, el secuestro ha tenido una disminución de más del 40 por ciento en comparación con 2019. Otro ilícito que va a la baja de manera sostenida es el robo de vehículo, con una disminución de casi 25 por ciento. Al mexicano común se le afecta de manera directa cuando lo roban en la calle, en el transporte público, en su casa o negocio, o cuando es transportista; en todas estas modalidades se ha observado una disminución de entre el 21 y el 44 por ciento. Esta administración ha hecho énfasis en que privilegia la inteligencia sobre el uso de la fuerza, por eso Durazo Montaño informó que en julio se bloquearon 835 cuentas vinculadas a grupos delictivos y en lo que va del año se neutralizaron 11 mil 543 cuentas, lo que equivale a casi 8 mil millones de pesos.

*** Para el secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados, Eduardo Zarzosa Sánchez, de origen mazahua, advirtió que la educación a distancia se da en medio de la incertidumbre, por la falta de acceso a equipos de cómputo e Internet, la nula comunicación sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje y horarios incompatibles, además de la inadecuada estrategia de entrega de libros de texto y la carencia de planes de estudios para asegurar la inclusión y aprendizaje de las alumnas y alumnos de las comunidades y pueblos indígenas a través de lenguas maternas.

*** Integrantes del grupo de trabajo que analiza el proyecto para establecer un Congreso digital coincidieron en que se requiere una reforma constitucional que garantice la certeza jurídica del trabajo legislativo a distancia y por ello, elaboran la redacción que precise los casos en los que se puedan llevar cabo el trabajo a distancia. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, detalló que uno de los aspectos de la reforma es definir con claridad los alcances del carácter extraordinario para trabajar bajo el esquema de Congreso digital y evitar que sea una herramienta que se pueda usar a discreción, en cualquier momento.

*** La doctora Irma Luisa Ceja Martínez, médico especialista en medicina interna y Gerente Médico de Endocrinología y Nutrición de Grupo PiSA, dio tips básicos de seguir en esta época de pandemia. Explicó que “la mayoría de los pacientes, –aproximadamente el 80%–, con la Covid-19 tendrán síntomas menores y podrán recuperarse desde casa. Es necesario que tengan en cuenta dos aspectos importantes para salir de la enfermedad: la hidratación y la nutrición”. “Combatir una infección es un proceso desgastante para el cuerpo humano, pues la respuesta metabólica se incrementa y se pierde una gran cantidad de líquidos, incluyendo el sodio, a través de la sudoración que provoca la fiebre. Si a esto le sumamos síntomas gastrointestinales como el vómito y la diarrea, también se presentará una pérdida de potasio importante”, aseguró la médico especialista, miembro del Colegio de Medicina Interna de México (CMIM). Añadió que hasta el momento no existe ningún medicamento con sustento científico que cure la Covid-19, por lo que los tratamientos actuales son para el manejo de los síntomas y las complicaciones, por lo cual, el tratamiento de soporte sigue siendo Paracetamol y una adecuada alimentación e hidratación. El consumo de sueros rehidratantes con electrolitos y glucosa, como vida suero oral, que se distribuye gratuitamente en el Sistema Nacional de Salud (SNS) o bien, otros sueros de grado médico con aval de autoridad sanitaria, formulaciones aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se pueden adquirir en farmacias. Asimismo, la especialista en Medicina Interna mencionó que es común que los pacientes con Covid-19 presenten anorexia (pérdida de apetito) y molestias abdominales, por lo que una de las indicaciones es beber pequeños sorbos de líquidos –ya sea suero rehidratante o suero casero preparado con jugo de naranja natural, agua y sal– por lo menos cada quince minutos, incluso si no se tiene sed. En el caso de los alimentos, es buena idea incrementar el consumo calórico y se debe comer, incluso aunque no se tenga hambre. Se recomienda doblar o triplicar el consumo grasas buenas como el aguacate, aceite de oliva y las nueces, y también es aconsejable incrementar la cantidad de proteínas que se ingieren, vigilando que estas provengan de una buena fuente como: la carne, el pescado, los lácteos, etc.

