¡¡¡ Las calorías que te bebes y no sientes !!!

Fit Mundo

Laura Malpica

Tenemos la creencia que las bebidas que tomamos a excepción del agua no contienen calorías o no tantas como pensamos, por eso hoy quiero destruirte los mitos y creencias de esto.

Empecemos con los famosos jugos: toma jugo de naranja para la gripe, toma jugo de toronja para quemar grasa, toma jugo mandarina (el más azucarado de todos) para la vitamina c; y sí, en parte sí ayudan para eso, pero la situación es que al solo consumir el líquido de la fruta y no la pulpa, solo tomamos azúcar y muy pocos nutrientes de estas frutas que te mencioné, que al ser comidas se obtiene fibra, la vitamina y un poco de azúcar.

Ahora, si se mezcla con verduras y muy poca fruta puede ser bueno, un ejemplo es el jugo verde: mezcla de agua con apio, nopal, espinaca, xoconostle (opcional) y un trozo pequeño de piña o un puño de fresas, puede ser muy bueno y desintoxicarte para el organismo.

Los licuados que parecen nutritivos, pero aquí entran muchísimas cosas: los lácteos no son para todos y suelen caer de peso a todos los organismos y mezclado con frutas volvemos a lo mismo que solo estamos comiendo azúcar, puede llegar a ser nutritivo mezclado de manera distinta, en mi caso prefiero que sea una mezcla de una toma de proteína en polvo más un puño de frutos rojos y aquí dejo dos opciones con agua o medio vaso de leche de coco o soya (esto dependiendo de la dieta y objetivos de cada persona).

La cerveza es otra bebida que genera mucha confusión, pues al contener cebada se piensa que es un buen carbohidrato y en algún punto parece serlo; sin embargo, al ser una bebida alcoholica nos deshidrata y no queremos estar así, al contrario debemos estar hidratados siempre. Las bebidas energetizantes que parecen tan sanas y para los fitness, no todas lo son, pues algunas tienen mezcla de: azúcar, gas, sodio, taurina y cafeína, y para quemarla tendríamos que tener un entrenamiento muy extremo que no deje rastro de la misma, lo cual no pasa, aunado a que acelera al organismo y no todos están preparados para eso, hay muchísimas marcas, pero solo he visto una que en verdad no tiene azúcar y poco sodio, lo idóneo en lugar de tomar esto mejor un pre para entrenar o sino entrenas un buen café. Las aguas light o zero, no tienen calorías ni azúcar, pero sí sodio en exceso y el sodio retiene líquidos y eso nos hace también subir de peso, saben deliciosas no lo niego, pero es preferible no tomarlas o si hay mucho antojo un agua de fruta natural sin azúcar y licuando la fruta puede ser fresco y rico, hay un agua que yo tomaba mucho antes de espinaca, pepino, limón y miel, súper fresca y rica.

Estás solo son algunas de las bebidas que son tan engañosas, así que ten cuidado que no todas las bebidas resultan ser tan sanas como dicen, te recomiendo que de preferencia tomes dos litros de agua natural o de té verde sin endulzar, te mantendrá hidratada/o y feliz. Te deseo lo mejor del mundo este fin de semana y espero que ya estés saliendo de esta complicada racha de pandemia y cuarentena. . ¡Nos vemos el siguiente viernes!

