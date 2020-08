En San Lázaro, Morena enseña el cobre

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“No nos espantan con el petate del muerto”: René Juárez

No queda más que concluir que la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, que coordina Mario Martín Delgado, en la cuenta regresiva para elegir a quien presidirá la Mesa Directiva en San Lázaro, ha enseñado el cobre y tiene toda la intención de imponer a quien ellos quieran en esa importante posición, valiéndose, entre otras cuestionables acciones, de un mercadeo de legisladores de sus rémoras, el PT y el PES.

Luego de la barrabasada del diputado Gerardo Fernández Noroña de autoerigirse como el presidente “legítimo” de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, las promesas que le hizo la bancada morenista a los del PT y Encuentro Social, se multiplicaron. Para muestra, ahí está que el diputado Delgado, al inaugurar vía virtual la plenaria del partido mayoritario, hizo especial hincapié en que su alianza con los petistas, el PES y el PVEM, “está más fuerte y sólida que nunca”.

Si se lee entre líneas, es posible inferir que con eso, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, está más que comprometido con sus aliados en que el PRI no llegue a la presidencia de la Mesa Directiva y para ello, enjundioso, Delgado dijo que “los legisladores de la 4T están actuando a la altura, nada los va a dividir, se van a lograr poner de acuerdo y van a salir bien las cosas para todos”.

¿Será?, porque entre esto y el proceso de renovación de la dirigencia del partido oficial, el coordinador de la “aplanadora” en San Lázaro, ya no sabe para dónde correr, aunque tenga la bendición presidencial. Si se le hace en Morena, tendrá que dejar la Cámara de Diputados.

Por lo pronto y en un encendido discurso, el diputado Mario Delgado continuó hablando de la alianza morenista con sus rémoras señalando: “Estamos conscientes de lo que hemos logrado, estamos conscientes de que somos la asamblea constituyente de la Cuarta Transformación y que estamos marcando diferencia con muchas legislaturas”. ¡Sí, cómo no!, se reitera, lo único que han mostrado es el cobre.

De nueva cuenta, si se lee entre líneas, puede que el coordinador morenista esté advirtiendo una dura tormenta si no cumple su promesa de darle al PT, que coordina Reginaldo Sandoval, la presidencia de la Mesa Directiva, que en caso contrario, le podría causar mucho ruido a Delgado, pues el partido en cuestión tiene el sello de ser muy rijoso y por eso, el morenista insiste que su tan llevada y traída alianza con los mencionados partidos, ningún cargo los va a dividir. ¡Qué tal!

En este orden de ideas, hace años, nadie o muy pocos, hubieran imaginado que el partido que llegó a tener mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, se vea ahora en serios problemas. Lo cierto es que durante su reunión plenaria, el coordinador de la fracción tricolor, René Juárez Cisneros, se refirió a este proceso que Morena está empeñado en amañar a su conveniencia.

El líder de los diputados del PRI señaló que como tercera fuerza política que es, le corresponde al Revolucionario Institucional presidir la Mesa Directiva de la cámara baja en el año legislativo que inicia este uno de septiembre y tajante estableció que deberá ser de septiembre a agosto del año próximo, porque “no aceptamos migajas”. No se puede soslayar que para presidir la Mesa Directiva se requieren las dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados, y eso acontecerá el próximo 31 de agosto a partir de las cinco de la tarde.

Acompañado del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas (que así como de mucha ayuda, pues nomás no) el exgobernador de Guerrero advirtió: “A nosotros como grupo parlamentario, no nos espantan con el ‘petate del muerto’, que ya tengo tantos, que ya vienen otros tantos, que ya compramos tantos más, que ya tenemos guardados, pero no los queremos dar a conocer otro ‘bonche’, que ya se me fue un tanto y al final no hay ningún tanto. Hoy seguimos siendo la tercera fuerza política”.

Municiones

*** Quien participó en la plenaria de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien aprovechó el foro para lanzar duras críticas al gobierno federal por el desdén y desprecio que ha mostrado la llamada Cuarta Transformación por los gobernadores. El jalisciense señaló: “en la realidad lo que hay, es literalmente una actitud de desdén y de desprecio, y una actitud de cerrar las puertas a cualquier posibilidad de diálogo y de entendimiento”. Otro detalle en el que hay que reparar, es que en su gira por el norte del país, el Presidente estuvo junto a gobernadores que están inconformes con el trato que les ha dado el tabasqueño como: Miguel Riquelme, de Coahuila; José Rosas Aispuro, de Durango y Jaime Rodríguez, de Nuevo León, que incluso han amenazado con salirse de la Conago y salirse del Pacto Federal y a la hora de la verdad, ante el Presidente se “fruncieron” y alinearon. ¿Miedo a la venganza?, qué desafortunado.

*** El pasado 14 de agosto y con motivo de su II Informe, el senador por Baja California, Gerardo Novelo Osuna, presentó una reforma legislativa que tiene como objetivo involucrar a los tres Poderes de la Unión en el proceso de creación de reformas en el que se establece la obligación del Poder Ejecutivo en colaborar con los legisladores en lo individual mejorando la cooperación interinstitucional entre los Poderes de la Unión. De prosperar esta iniciativa, coadyuvaría con el resto de los Poderes de la Unión, así como con los órganos constitucionales autónomos en el adecuado desarrollo de sus actividades. “Necesitamos dar atribuciones y facultades a los legisladores del Congreso de la Unión para requerir opiniones, comentarios e información, en general, previo y posterior a la presentación de iniciativas y asuntos parlamentarios”, indicó el senador Novelo Osuna.

*** Las senadoras panistas Martha Márquez y Alejandra Reynoso se refirieron a la consulta “gansito” sobre si se juzga a los ex presidentes, que el Ejecutivo utiliza como “cortina de humo” para cubrir toda su incapacidad e ineptitud. Las legisladoras albiazules subrayaron que para que haya justicia en México, “no se requieren consultas populares, se requiere la aplicación de la ley.

*** Si de cara a su segundo Informe de Gobierno, el presidente López Obrador “promete” que en su gestión no habrá más “García Luna” ni “narco-Estado”, habría que preguntarse si acaso el tabasqueño ya pactó esto último, ni más ni menos que con Ovidio Guzmán, otro de los consentidos de esta llamada Cuarta Transformación.

