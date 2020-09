Se esperan más incrementos en recibo de energía eléctrica

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Retiro de la tarifa de verano, además, por home office y clases virtuales

A partir hoy, el gobierno federal retira el subsidio de energía eléctrica 1F, mejor conocido como “tarifa de verano” que se aplica a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico y para cargas que no sean consideradas de alto consumo, lo cual representará un incremento en el costo de la mensualidad, a lo que habría que sumar el mayor consumo por la implementación de las clases virtuales y el “home office”.

Se prevé que tanto la educación a distancia, como el “home office” incrementen hasta en un 400 por ciento los recibos de luz de las familias quintanarroenses cuando concluya el subsidio de temporada, una gran afectación en medio de la crisis económica generada por el Covid-19, que sigue mermando a los bolsillos de la gente.

Esta nueva tarifa afectará principalmente a las familias del centro y sur de la entidad, ya que los municipios del norte cuentan con una tarifa preferencial que les permite acceder a un mayor subsidio. Aunque cada año se reduce la aportación gubernamental en la época invernal, el consumo extra de energía por tener a los hijos estudiando en casa o por el nuevo esquema laboral se dispararía aún más el costo de la electricidad.

Y es que por las condiciones dentro de la nueva normalidad para muchos trabajadores y estudiantes, se utilizará más la televisión en el tema de las clases, y las computadoras para el trabajo o para apoyar la enseñanza de los menores en casa. Todo este consumo extraordinario de energía ya pasó factura esta temporada de verano y se espera que en invierno, cuando el subsidio se reduzca notablemente, el costo de los recibos aumentará de manera exorbitada.

Este año la Comisión Federal de Electricidad rechazó la solicitud de la XVI Legislatura para reajustar las tarifas de energía eléctrica en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, pasando de la 1C a 1D, lo que hubiera representado un ahorro de al menos un 40 por ciento en el costo de los recibos.

Se sabe que con la tarifa 1D, los hogares disponen de 250 kwh “extras” subsidiados a 1.110 pesos cada uno, lo que se traduce en 470 pesos menos que lo que hubiera costado con la 1C. Lamentablemente, la Comisión Federal de Electricidad consideró que en el sur y centro de Quintana Roo la temperatura promedio no es tan calurosa como en los municipios del norte, según los estudios de la Comisión Nacional del Agua.

De acuerdo a la CFE se necesita una temperatura media mensual mínima de 31 grados para lograr este beneficio.

Se disparan quejas por cobros excesivos

Derivado de la contingencia sanitaria que se vive en México y el mundo por la pandemia de coronavirus, se han disparado las quejas contra los cobros excesivos del servicio eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Usuarios de diversas entidades del país, entre ellas Chiapas, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Yucatán, han externado su preocupación al no poder cubrir el pago, luego de que los recibos llegaran en algunos casos, incluso al doble de lo normal, esto sumado a los fallos constantes en el servicio doméstico.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia 2019, sólo en unas ocho mil 891 quejas se determinó que sí existió un cobro indebido por parte de la empresa y de ellos solo unos mil 645 de los usuarios fueron favorecidos con el reembolso de su dinero.

Así, mientras las quejas de usuarios inconformes con las altas tarifas en el servicio de electricidad continúan, al igual que los constantes fallos y cortes de dicha comisión, la CFE ha señalado que actualmente las quejas en todo México han disminuido durante el primer semestre de este año, declaración que de acuerdo con los usuarios, no corresponde con lo sucedido en las entidades antes mencionadas.

Cabe destacar que en 2019 fueron un total de 979 mil reportes recibidos y en lo que va del año actual ya son 890 mil, de los cuales muy pocos terminan en quejas de manera formal.

En zonas rurales rompen confinamiento en busca de atención médica

El centro de salud de la localidad de Ucúm atiende a más de cinco mil habitantes en esa zona rural, no obstante, se encuentra cerrado desde hace más de dos meses por falta de médico, razón por la cual, la gente debe viajar a Chetumal en busca de atención médica, lo cual es un doble riesgo para ellos, por un lado la enfermedad que ya presentan podría empeorar y por otro se exponen al contagio del Covid-19.

Cindy Balam Tillet, delegada de la localidad denunció que la comunidad se encuentra abandonada a su suerte en el tema de la salud “no se cuenta con médico en el Centro de Salud de Ucúm, lo cual vulnera el derecho a la salud de la población. Llevamos mucho tiempo pidiendo ayuda, pero no se nos ha prestado atención”, aseveró.

Agregó que se le ha solicitado a la Secretaria de Salud de Quintana Roo que envíen un médico, pero hasta ahora, no han tenido respuesta favorable “este consultorio es de los más concurridos por todos los habitantes de la ribera del Río Hondo, no es posible que esté cerrado en plena contingencia sanitaria, se pone a mucha gente en riesgo. Este consultorio no solo atiende gente de Ucúm y Carlos A. Madrazo, también viene gente de Sac-Xán, El Palmar, El Ramonal, Allende, Sergio Butrón Casas y Nachicocom, por lo que es urgente el médico”, manifestó Balam Tillet.

Se inauguró hace un año y ya no hay médico

Balam Tillet, señaló que el centro de salud fue inaugurado este año, no obstante, ahora en su entrada solo tiene un letrero en el que se puede leer “No hay medico” además de que el edificio se encuentra cerrado con candado, lo que obliga a los enfermos a viajar a Chetumal para ser atendidos en algún consultorio y comprar sus medicamentos.

“En la comunidad no hay médico, como puede ver hay un letrero colgado en el que se lee esta situación, estamos sufriendo de esta problemática desde hace dos meses poquito más, si es urgente porque estamos pasando una pandemia y nosotros sin médico. La gente tampoco puede estar esperando a que manden un médico, porque ya son dos meses, de modo que viajan para atenderse de sus males”.

Responsabilizó a la Sesa de tal situación, la “población de la zona rural tiene que exponerse a la pandemia al verse obligados a viajar a Chetumal en busca de atención médica en el Hospital General, o en los consultorios adjuntos, donde podrían tener contacto con gente enferma de coronavirus” dijo.

Por otro lado afirma que “Se complica para muchos habitantes, porque si bien, unos salen, otros temen ir a hospitales de la capital del estado, por el riesgo a contraer el virus de covid-19, además que salir fuera en busca de atención médica, representa un gasto no menor a 500 pesos”, comentó.

Esta situación es la misma para la mayoría de las comunidades de la ribera de Río Hondo que aunque cuentan con centros de salud, estos, permanecen cerrados desde hace meses y en algunas comunidades solo hay enfermeros, pero sin médico, en algunos casos desde hace más de un año.

montanezaguilar@gmail.com