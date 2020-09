Hasta la Iglesia, contra AMLO

Espacio Electoral

Eleazar Flores

QUÉ DIRÁ HOY-. A tiempo y enérgica postura de la Iglesia mexicana en torno al enésimo informe de hoy, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se escuda en la figura del Papa Francisco y el evangelio para justificar su política social, pero no de convocar a la concordia y unidad.

Incluso en uno de sus promocionales el mandatario critica a quienes lo califican de comunista por ayudar a los pobres justificando el pronunciamiento papal de ayudarlos pues esto es el centro del evangelio.

En su semanario dominical Desde la Fe, la Iglesia en su entrega “Construyendo Nuestro Futuro”, lamenta las crisis económica y de salud que padece el pueblo mexicano. En el segundo caso, con el saldo nunca visto de fallecimientos que supera los 64 mil, planteándose las siguientes preguntas “ ¿Qué pasó, estamos construyendo, qué queremos construir”?.

Sigue: “ ¿Cuántas de esas muertes pudimos haber evitado?, qué tan bien hemos actuado?, esto debido a que atrás de las más de 64 mil personas fallecidas, hay igual número de familias que quedan incompletas o en el desamparo por las que seguramente se hará poco.

Y eso que la Iglesia no detecta la ausencia presidencial en pueblos en desgracia por las lluvias caídas en Jalisco, Colima., Nayarit, Michoacán, Guerrero y muchos del norte, cuyos habitantes en una semana han perdido todo o casi todo su patrimonio familiar.

Volviendo a Desde la Fe, añade en congruencia con el sentir del Papa Francisco, “nada puede valer más o ser menos, no podemos ser los de siempre y no podemos mantener una actitud de división fragmentada y con división social, pensar individualmente no nos llevará a ningún lado”, dice el semanario del domingo pasado. Como verá, este contenido no tiene ninguna dedicatoria, pero parece un traje a la medida para ya sabe quién.

INFORME-. Por si hay algunos interesados en el segundo informe constitucional, éste lo dará el Presidente de la República en los patios centrales de Palacio Nacional hoy a partir de las nueve horas por lo que no habrá púlpito mañanero. Como lo señala la ortodoxia, asistirán los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, además del fiscal independiente, de todos menos del Presidente.

Si acaso darán acceso a un centenar de invitados, incluidos medios de comunicación, que a diferencia de las mañaneras serán menos, por aquello de la sana distancia.

Respecto al poder Legislativo, ayer al medio día se ignoraba quién asistiría en calidad de presidente, pues el pleito seguía dado que el PT había hecho compra de diputados para ser tercera fuerza en lugar del PRI.

El regaño presidencial a Morena pudo haber puesto orden.

elefa44@gmail.com