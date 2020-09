Los yerros de Morena ¿le “abren la puerta” al PRD en la CDMX?

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Ahora que este lunes arrancaron oficialmente las campañas para las elecciones intermedias más grandes y complejas en la historia del país, bien vale hacer un rápido repaso sobre cómo se encuentran los partidos hasta este momento.

No hay mucho que decir sobre los partidos políticos que no se haya dicho ya: que están “desdibujados”, que llegarán “debilitados” a la jornada electoral de 2021 y que ya no representan una alternativa.

¿Sería aventurado suponer que su pasividad es parte de una estrategia reservada para cuando llegue la hora de echar toda la “carne al asador?

No se sabe. Lo que no se puede ignorar es lo que dice el refrán: No se puede dar por liquidado al adversario mientras no esté “muerto y enterrado”. Eso se sabrá en 2021, cuando tengan lugar las elecciones más numerosas, con 95 millones de personas inscritas en el padrón electoral y 21 mil cargos en disputa. Allí es cuando se conocerá la realidad de cada uno de los partidos con o sin aliados.

Del PRI se puede decir que se juega su futuro. Actualmente gobierna en 8 de las 15 gubernaturas que se renovarán, como son: Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Para el PRI no hay mañana.

El PRD, que después de la debacle de 2018 espera volver por sus fueros, se juega su último bastión en Michoacán, el único estado que gobierna.

Al PAN no le alcanzará más que para intentar mantener su dominio en Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro, los cuatro estados que podrían mudar a Morena que luchará por extender sus gubernaturas, pues de las 15 entidades en disputa, ganó las senadurías de mayoría relativa en siete estados el año antepasado.

En la Ciudad de México, la situación se observa diferente para el PRD capitalino.

Los errores cometidos por el gobierno de Claudia Sheinbaum, principalmente en el manejo de la pandemia del coronavirus, no hay duda que los capitalizará el sol azteca. Su presidenta, Nora Arias Contreras, recién anunció la adhesión al sol azteca de la asociación “Ciudadanos en Transformación”, antes Partido Humanista.

“Con esto, el PRD capitalino se convierte en polo de atracción de agrupaciones políticas interesadas en un cambio de rumbo en la capital”. Arias Contreras afirma estar en la ruta de una reapertura y comunión con la sociedad civil” para transitar, juntos, hacia una sociedad más igualitaria.

¿Qué espera la dirigencia del PRD capitalino con su nuevo aliado?

Luciano Jimeno Huanosta, líder de esa agrupación política, sostiene que su objetivo es uno: “Apoyar a la única opción de izquierda real, que es el PRD, privilegiando la postura humanista de ´Ciudadanos en Transformación´, la cual, como Asociación Política Nacional (APN), tiene una postura progresista”.

La APN está constituida con base en los Artículos 20, 21 y 22 de la Ley General de Partidos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, explicó Arias Contreras, quien añadió que en próximas fechas se firmará el acuerdo mediante el que se incorpora a las filas del perredismo “Ciudadanos en Transformación”.

Un Congreso “sin ocurrencias”

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo Román, llamó a los diputados de todas las fracciones parlamentarias a redoblar esfuerzos para mejorar la calidad de las leyes, evitar las ocurrencias parlamentarias y rechazar las iniciativas con fines electoreros, ya que el Congreso arrastra un rezago de más de mil dictámenes y los problemas de la ciudad requieren de un cuerpo legislativo eficiente y serio. Reconoció que aún hay rubros prioritarios en la actividad económica y de servicios, que siguen operando bajo una normatividad obsoleta, caduca y totalmente rebasada por las condiciones socio-económicas actuales. “A estas alturas ya no caben las ocurrencias legislativas”, precisó el legislador.

Retoman discusión sobre ley del agua

En los próximos días se reanudarán las mesas de trabajo y los foros de discusión para conformar la ley del agua en la Ciudad de México, tema prioritario para los habitantes de la capital, en especial para zonas del oriente de la capital, que históricamente han padecido la falta del vital líquido, anunció la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Guadalupe Aguilar Solache.

lm0007tri@yahoo.com.mx