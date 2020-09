¿Jonathan Heath pronostica un sexenio perdido?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Bien lo afirman no pocos, los mayores descontones y llamadas de atención para Andrés Manuel López Obrador que le advierten que va por el camino equivocado, provienen de su entorno más cercano.

Y a decírselo han salido algunos de quienes no hay dudas de que son quienes mueren por él, como Paco Ignacio Taibo II, quien hace algunas semanas hizo una crítica muy dolida respecto de que su líder había perdido el rumbo. No quiso hablar de casos concretos, pero advirtió que, si no había rectificación, a la 4T y a su conductor les esperaba la oscuridad.

Otros de este círculo podrían ser el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien dedica constantemente sus artículos a advertirle a su ex jefe de que va mal. Uno que lo dijo con todas sus letras, fue el ahora ex secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo.

Ayer, luego de que se presentó el proyecto de los presupuestos de Ingresos y Egresos a la Cámara de Diputados, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México y propuesta de AMLO a ser el próximo gobernador de este banco, advirtió públicamente que el mayor problema financiero de este gobierno es Pemex.

La situación financiera de la mayor empresa de México dijo, “puede convertirse en un cáncer incurable para el gobierno si no se aplica una solución estructural a su complicada situación financiera”.

Así, al participar en el seminario virtual, Moody’s Inside LatAm Mexico, como si fuese posible desdoblarse, y dejar en la puerta su cargo en el Banco de México, Heath afirmó “a título personal” -sí, cómo no-, que Pemex es el mayor dolor de cabeza para el gobierno y el problema principal es que la actual administración lo ve como una promesa de un motor de crecimiento en el futuro, lo cual es prácticamente imposible.

“Eso es algo (de lo) que el gobierno (AMLO) se tiene que dar cuenta tarde o temprano y tiene que buscar un acuerdo definitorio, estructural y permanente al problema de Pemex.

“Si no, este dolor de cabeza enorme, pronto va a pasar a ser una migraña y posiblemente después será un cáncer incurable y ahorita quizá estamos en tiempos de poder resolver este problema, pero el gobierno no lo enfoca de esa manera; que debe de solucionar el problema de Pemex”, enfatizó Heath.

Y por si hubiera alguna duda de que él no va de la mano de AMLO, indicó que el proyecto de presupuestos presentado a los diputados por el titular de Hacienda, Arturo Herrera, corre sobre supuestos “difíciles de lograr, con una visión muy optimista del crecimiento económico”.

Por ello, adelantó que 2021 puede ser para México y su gobierno tan o más complicado que 2020, si no inicia la recuperación del empleo y el consumo de la población se mantenga estancado.

Y habló de que en estas condiciones la recuperación económica de México podría durar 6 años antes de regresar a los niveles de 2018-2019.

Otros, igual le han dicho a López Obrador que su insistencia en continuar con lo del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, será el yunque que hundirá su sexenio.

Él obviamente no lo cree. Así que pues pongámonos el salvavidas.

Monreal refuerza su grupo

Quien no juega a perder es Ricardo Monreal, quien ayer hizo un par de enroques en su entorno senatorial, por lo que se pudiera ofrecer.

Es así que aprovechó que le salió por demás bien su impulso y promoción del chiapaneco Eduardo Ramírez, quien gracias a eso es ahora presidente del Senado, y que al avanzar en posiciones dejó acéfala la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ayer, antes de que algunos de esos malosos que lo acechan, como por ejemplo Martí Batres, pudiera tener alguna mala idea, el presidente de la Junta de Coordinación Política, durante la sesión ordinaria, el Pleno legislativo ratificó su propuesta para que la senadora por Tabasco, Mónica Fernández, fuese quien presida la Comisión de Gobernación y el michoacano Cristóbal Arias Solís (quien pronto irá a buscar la candidatura de Morena a gobernador de Michoacán) se haga cargo de la Comisión de Puntos Constitucionales, que ocupaba Ramírez.

Con este enroque, Monreal cobija y protege a Mónica Fernández, quien salió de la presidencia del Senado, luego de entregarle el cargo al chiapaneco.

Así, se construyen los grupos y corrientes. Para el zacatecano eso es importante en su horizonte hacia el 2024.

Reforma a la Ley General de Educación Superior

En representación de todos los grupos políticos representados en el Senado, el senador Rubén Rocha, de la bancada de Morena, presentó una iniciativa en materia de Ley General de Educación Superior, cuyo objetivo es la formación de maestros altamente calificados.

Esta propuesta fue abordada con mucho cuidado a fin de no tocar, y mucho menos vulnerar, la autonomía de los centros de educación superior del país.

Con esta reforma se busca crear altos perfiles en los doctorados de Ciencia y Tecnología.

El senador Rocha explicó que a pesar de que todos los grupos políticos trabajaron en esta iniciativa y a pesar de que Acción Nacional la avaló en San Lázaro, el PAN no la apoyó en el Senado por “un asunto de financiamiento”.

Dijo que la elaboración de esta iniciativa requirió de 12 reuniones de trabajo con el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en las que participaron especialistas de participaron de la ANUIES, diversas universidades públicas estatales y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Corral encabeza ya el conflicto de la presa “La Boquilla”

Luego de que agricultores de Chihuahua asaltaran la presa La Boquilla y echaran fuera a varios cientos de agentes de la Guardia Nacional y elementos y jefes del Ejército, el gobernador panista Javier Corral le entró al conflicto y prácticamente encabeza hoy las negociaciones con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los agricultores, quienes cerraron el flujo del agua de la presa, que iba al pago de un convenio con Estados Unidos, advierten que no permitirán que López Obrador insista en darle el líquido a los estadounidenses.

Corral indicó que él intentó advertirle personalmente a López Obrador de la gravedad del asunto, pero que éste nunca le tomó ni contestó sus llamadas telefónicas ni una carta que le escribió explicándole la situación y los reclamos de los agricultores de su estado.

Hoy, luego de salir apedreados y a palazos, en medio de fuertes agresiones verbales, a empujones, entre gritos de mujeres y otros, los elementos de la Guardia Nacional expulsados subieron a redes sociales varios videos que muestran las condiciones en que fueron tratados por los agricultores, quienes intentaron desarmarlos.

Los guardias mostraron las llamadas tiendas de acampar de plástico, sin retretes, sin tener acceso a agua potable, sin luz a donde fueron confinados por sus mandos para resguardar la presa.

Andrés Manuel López Obrador lamentó el trato dado a los guardias civiles y acusó al PAN de promover esa toma por cuestiones electorales.

El gobernador Corral dijo, a su vez, que ni el presidente López Obrador ni la Comisión Nacional del Agua mostraron intención de atender los reclamos de los agricultores ni de su gobierno.

Hoy, la presa está bajo el control de los agricultores y no piensan dejarla.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa