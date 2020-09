El Paquete Económico no parece ser solución

Miguel Ángel Rivera

El optimismo con el que presentó el gobierno de la llamada Cuarta Transformación el Paquete Económico para el año venidero no es compartido por la oposición, ni por el sector empresarial, que demandan soluciones diferentes, en particular fomento a la producción.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF) es demasiado optimista y no promueve la recuperación económica que se necesita en el país.

“Nuestra principal preocupación está en el optimismo de los supuestos macroeconómicos del Paquete Económico. Aún más optimista es la estimación de crecimiento para el 2021. La SCHP estima un crecimiento de 4.6 por ciento del PIB, cifra muy alejada del 3.2 por ciento del consenso que estima el mercado”, comentó el presidente del organismo patronal, Gustavo de Hoyos.

El dirigente empresarial señaló que la Secretaría de Hacienda estima una caída de 8 por ciento del PIB para 2020, mientras que la mayor parte de los analistas estima que la caída será del 10 por ciento del PIB.

De Hoyos afirmó que la estimación relativa a la recuperación que espera el gobierno federal para el año venidero “resulta muy difícil de alcanzar, sobre todo porque el Paquete Económico no destina recursos a la recuperación de la economía y del empleo”.

“Sin una estrategia diferente, estimamos muy difícil que se puedan alcanzar los niveles que espera la SHCP. El Paquete Económico no promueve la recuperación. Definitivamente este no es un Paquete Económico que promueva la recuperación de la economía”, afirmó el presidente de Coparmex.

Descuidado lo relativo a la seguridad, advierte el PAN

“Nos preocupa que no se están atendiendo sectores tan importantes como la seguridad, pues no se incrementan los recursos a los municipios para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg)”, advirtió el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien destacó que a pesar de la promesa del gobierno federal de no endeudarse más, de cualquier forma aumentarán los pagos de la deuda.

Mediante un comunicado, Cortés informó que los diputados de su partido revisarán los fondos de los Ramos 23 y Ramo 33 para que los alcaldes y gobernadores tengan la capacidad de poder atender todas las necesidades de los ciudadanos.

Además, en respaldo de los mandatarios que abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en demanda de revisar el pacto federal, el dirigente de Acción Nacional se manifestó en favor de aumentar la proporción de los impuestos que se devuelven a los estados.

“El IVA, el ISR y los IEPS son impuestos federales, de los cuales el 80 por ciento se los queda la federación y solamente regresa el 20 por ciento a estados y municipios. El problema es que estos impuestos se generan en los municipios, se generan en los estados y nuestro planteamiento es que de esos impuestos se lo quede el 70 por ciento a la federación, el 20 estados y 10 a los municipios”, para dar mayor capacidad de respuesta a los gobernadores y a los alcaldes, afirmó.

Cortés Mendoza recordó que desde antes de darse a conocer la propuesta del gobierno federal en materia de política económica, su partido propuso reducir los impuestos Sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA), para poder atraer la inversión y reactivar la economía.

El dirigente panista señaló asimismo que si se le pregunta a la gente acerca de la situación del país, por lo menos la mitad responde que no están bien las cosas ni en materia económica, ni en seguridad ni en salud pública.

La dirigencia del PRI demanda estímulos a las empresas

Al evaluar el Paquete Económico 2021, la dirigencia nacional del PRI, calificó como un grave error la falta de un plan de reactivación económica.

En particular, la dirigencia del tricolor, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, destacó que no hay apoyos a las pequeñas y medianas empresas, así como tampoco estímulos a la inversión.

También denunció la falta de un programa de apoyo a la vivienda y, sobre todo, la disminución de presupuesto para las mujeres. En particular, indicó que el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) prevé una disminución real del 16 por ciento respecto a 2020 de los fondos para el tratamiento del cáncer de mama y una reducción de casi 40 por ciento de los recursos para las estancias infantiles

Lo anterior, señaló la dirigencia del PRI, contrasta con los 57 mil millones de pesos destinados para el Tren Maya y el Aeropuerto General Felipe Ángeles, “decisión que no resuelve la problemática de la economía familiar”.

También advirtió que, contrario a lo que ha dicho el gobierno federal, hay un déficit considerable, con un endeudamiento por 700 mil millones de pesos adicionales.

El Revolucionario Institucional criticó que el gobierno federal no haya considerado un paquete de estímulos para las familias mexicanas, sobre todo en el contexto de la crisis económica y de salud que vive nuestro país, por lo que insistió en la necesidad de apoyarlas con la deducción de colegiaturas y gastos médicos, en particular los derivados del tratamiento a los infectados por Covid-19.

El comunicado del PRI lamentó en particular que disminuya el respaldo para el sector turismo, el cual genera empleos y es el sustento de muchas familiar. El recorte al presupuesto de ese sector, sin considerar lo destinado al Tren Maya, es de casi tres mil millones de pesos, 55 por ciento menos de lo que se le asignó para 2020 y 42 por ciento menos que en 2018.

Sostuvo que el Ejecutivo federal ha tenido oídos sordos ante las necesidades de los gobiernos estatales, ya que las participaciones para las entidades federativas presentan una disminución del 6.4 por ciento en términos reales, comparadas con las del año en curso.

Finalmente, tachó de incongruente que los subsidios en materia de seguridad pública para la operación de las fuerzas locales se eliminen, cuando se observa un incremento de la violencia en el país, en tanto que la Guardia Nacional tiene un incremento de 11 por ciento en términos reales, cuerpo policiaco al que también las fuerzas armadas destinan presupuesto.

A pesar de todo, Quintana Roo está en proceso de recuperación

Mientras tanto, en uno de los estados más afectados por el desplome de la industria del turismo, Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González expresó que, en el proceso de reactivación, el primer objetivo es recuperar el crecimiento económico sostenido todos juntos: gobierno, trabajadores, habitantes de zonas rurales e indígenas, empresarios y miembros de la sociedad civil.

En su cuarto informe, el mandatario estatal explicó que, antes de la emergencia sanitaria generada por la Covid-19, se crearon más de 90 mil puestos de trabajo, registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero esa tendencia positiva se perdió por la crisis sanitaria e indicó que ese impacto se sentirá durante los próximos años.

El gobernador de Quintana Roo destacó que para evitar daños mayores, empresarios, integrantes de sindicatos y miembros de organizaciones de trabajadores se unieron en el Pacto de Unidad por Quintana Roo.

El mandatario destacó que siete mil 500 empresarios dieron un paso al frente para ayudar a la economía familiar de sus trabajadores, con el pago de los salarios durante la emergencia.

También destacó que antes del impacto de la crisis sanitaria y económica, su estado había logrado, en la última década, un desarrollo económico con una tasa promedio anual de 4.7 por ciento, que lo situó en el segundo lugar entre las entidades federativas con mayor crecimiento en ese periodo.

Esto se dio como resultado de una dinámica empresarial de expansión y nuevas inversiones, como se confirma en la creación de más de 20 mil nuevos establecimientos industriales, comerciales y de servicios en los últimos cuatro años, que se sumaron a las 65 mil 650 unidades económicas con actividad en toda la entidad.

En paralelo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció la reapertura gradual de las zonas arqueológicas ubicadas en la zona norte del estado el próximo lunes 14 de septiembre. Esto, con total respeto a las nuevas medidas de seguridad sanitaria.

Los sitios arqueológicos que reabrirán este lunes son Tulum, Cobá, San Gervasio y Muyil, en un horario especial de lunes a domingo de las 9 a las 15 horas.

