En 20 o 25 días el INE dirá quienes dirigirán Morena los próximos 3 años

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Con la aprobación de 71 candidaturas para presidente y secretario general de Morena, el INE dio el pasado fin de semana por iniciado el proceso para la renovación de dirigentes nacionales del partido en el poder.

Los ganadores -presidente/a y/o secretario/a general- serán dados a conocer en 20 o 25 días.

Por primera vez, que yo recuerde, esta dirigencia surgirá de sondeos de opinión o encuestas nacionales realizadas por el propio INE.

Los encargados de estos sondeos serán Demotecnia 2.0 S.C.; Mendoza Blanco y Asociados S.C. y Parametría S.A de C.V.

El fin de semana, este instituto informo que entre los 71 candidatos aceptados para participar en estos sondeos, entre los más relevantes aspirantes a la presidencia de Morena, se encuentran: Alejandro Rojas Díaz-Durán (que ha sido el único que ha realizado una amplia campaña desde marzo o abril del año pasado por todo el país), Porfirio Muñoz Ledo (sin duda el de mayor experiencia política, gubernamental y electoral de todos los aspirantes, fue ya presidente del PRI, PARM y PRD), Mario Delgado (quien es presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados), Yeidckol Polevnsky (quien operó como presidenta interina de Morena en sustitución de Andrés Manuel López Obrador en los 3 años anteriores y que es acusada de un desfalco por al menos 200 millones de pesos por la actual dirigencia de este partido y sin duda la responsable del desastroso estado en que se encuentra Morena en estos momentos).

El resto, son cuadros locales sin mayor relevancia que buscan notoriedad o complicar el proceso. Varios de ellos con seguridad impugnarán el proceso una vez concluido.

De acuerdo a lo establecido por el INE, el levantamiento y procesamiento de la encuesta de reconocimiento se realizará entre el 16 y el 22 de septiembre, en tanto que el sondeo final y definitivo se levantará entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre (fecha esta simbólica por otros hechos).

Se calcula que los nombres del nuevo presidente y el nuevo secretario general de Morena serán anunciados por el INE en la primera semana de octubre.

Nunca antes la autoridad electoral, creada para procesar el ascenso institucional a cargos de elección popular en los poderes Ejecutivo y Legislativo, estatal y municipal, había intervenido en la designación de dirigentes de un partido político a causa de que sus propios cuadros nunca pudieron ponerse de acuerdo para hacerlo a través de un proceso democrático interno como ocurre en todos los partidos políticos del mundo.

El INE lo hace con base a un ordenamiento establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como respuesta a su vez en una serie de recursos de impugnación interpuestos por los propios cuadros políticos de Morena.

Sus propias querellas entre unos y otros llevaron a que el Trife y el INE interviniera en el proceso más importante y trascendental de su propio partido.

El pasado fin de semana el INE informó que de 105 inscritos sólo dio paso a 71 candidaturas: 36 para la secretaría general y 35 para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE es la oficina encargada de darle curso al proceso.

Luego de dar a conocer los nombre de los 71 inscritos, todo puede ocurrir ya que la o las encuestas se realizarán abiertas a todos los ciudadanos en las 32 entidades federales del país y se supone que saldrá adelante el personaje más conocido de entre todos.

A partir de que el INE notifique a los candidatos que fueron inscritos, ellos contarán con 12 horas para solicitar al INE -si es su voluntad-, que se utilice el nombre completo o nombre corto en las encuestas. Se permitirá únicamente nombres acortados, no apodos o sobrenombres.

La lógica dentro del proceso absolutamente irregular e ilógico que sigue este proceso de renovación de dirigentes partidarios, nos indica que el más conocido entre la población -por historia y presencia en el poder nacional- es Porfirio Muñoz Ledo. Seguro que a este personaje lo conocen muchísimos más que al resto de los aspirantes.

Otro prospecto fuerte dentro de esta lógica es Alejandro Rojas Díaz-Durán, que es nada menos que el suplente de Ricardo Monreal en el Senado, y el único aspirante a presidente de Morena que hizo campaña por todo el país durante ya un año.

En esta lógica el tercero en ventaja pudiera ser Mario Delgado, quien desde su posición en la Cámara de Diputados debe ser sin duda un personaje conocido por muchos mexicanos.

Dejo en el cuarto nivel de posibilidades a ese desastre desvergonzado que es Yeidckol Polevnsky, quien desde la presidencia interina de Morena se dedicó a combatir y a crear discordias entre sus propios compañeros de partido, a hacer negocios, y a intentar quedarse vía todas las malas mañas en ese cargo, hasta que el Trife la echó fuera casi a patadas.

Peeero vivimos nuevos tiempos donde predominan las redes sociales y otro tipo de comunicación e información donde el 65 por ciento de la población está integrada por mexicanos entre los 18 y 34 años de edad. Una población sin cultura ni educación política.

Así que hay que prepararnos para lo inimaginable.

Abran sus apuestas.

Monreal

A una semana de que el Congreso recibiera el Paquete Económico 2021 de parte del secretario de Hacienda Arturo Hererra, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoce que 2021 será sin duda un año difícil, que requiere de un presupuesto realista, disciplinado, austero y al menos muy sobrio.

El zacatecano reconoció que como coordinador parlamentario de la principal fuerza en la cámara alta y en su calidad de presidente de la Jucopo, ha buscado el contacto directo con ciudadanos a fin de escuchar las preocupaciones de las y los mexicanos en este momento de crisis.

Por ello, dijo, conoce de primera mano que las exigencias de la gente son principalmente en materia de salud, el campo, la infraestructura, la educación el empleo y la política social.

Así, luego de analizar a profundidad el Paquete Económico 2021, sabe que una buena noticia es que sí habrá dinero para atender las exigencias ciudadanas de salud, educación e infraestructura para generar empleo.

Sin embargo, reconoció, el presupuesto no será suficiente ni podrá ajustarse para atender las otras inquietudes de los mexicanos.

El 2021, insistió, será un año en que todos esperamos que la pandemia haya terminado (ojalá) y sea una época postcovid, “por ello viene un presupuesto restrictivo, con una disciplina fiscal extraordinaria”.

Recuerda que no hace mucho, en un mensaje a través de sus redes sociales, dijo que antes se cuestionaba a la izquierda de estar formada por populistas, que gastaban más dinero de lo que ingresaban, pero ahora el presidente López Obrador ha demostrado todo lo contrario al realizar un presupuesto con las siguientes características nunca antes vistas: disciplina fiscal extraordinaria, no más impuestos, no más cargas tributarias, no aumento a los mismos, no a la deuda o a compromisos internacionales.

Monreal fue más allá al advertir que la Ley de Ingresos será extensiva a todos los poderes y órganos públicos, ya que los obligará a mantener sobriedad y austeridad nunca antes vista.

