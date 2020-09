La incompetencia de López-Gattel

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Cofepris y Novelo, complicidad criminal

Muertos reales, superarían los 150 mil

Ni perdón, ni olvido: cárcel a culpables

Los estúpidos y negligentes crean más confusión en el mundo que

el engaño y la maldad. Estos dos últimos son menos frecuentes

Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán

Para muchos mexicanos, los seguramente, hasta hoy, 150 mil muertos por Covid-19 no debían haber fallecido. El gobierno demostró negligencia, incompetencia, uso político de medidas y, lo peor, corrupción electoral.

Los burócratas, sedicentes “científicos”, tomaron por asalto la Secretaría de Salud, donde el sorprende tonto de Hugo López-Gattel, subsecretario y vocero de la crisis sanitaria, perdieron el control del mayor desastre sanitario de los últimos 100 años en el país, y el mundo, con implicaciones económicas irreparables.

López-Gattel traicionó a su jefe máximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en quien depositó su confianza en los supuestos conocimientos en virología. El gobierno de AMLO cargará con el juicio histórico de lo que hoy ocurre en hospitales y los hogares de cientos de miles de enfermos.

El rockero, con un ego fatuo, no actuó de acuerdo a métodos científicos e históricos que exigían estos tiempos.

Ejemplos criminales, por omisión, de Hugo López-Gattel:

1.- No ordenó el uso del cubrebocas y lo desestimó públicamente, a pesar que los hombres de ciencia en el planeta, desde la gripe española (1918-1922), lo vieron como herramienta efectiva para contener las epidemias en las vías respiratorias. No ordenó evitar aglomeraciones y reuniones en sitios cerrados. Incluso se atrevió a decir que no lo hacía por “respeto a los derechos humanos”. ¿De dónde diablos saca tal estupidez? ¿Dónde está escrito? Bueno, ¿qué filósofo lo pensó?

2.- No aplicó métodos científicos de estadística para conocer el comportamiento y ubicación del enemigo, el coronavirus, para no hacer ver mal al gobierno de la 4T. Usa con fines políticos y electorales la información que puede, aún, salvar miles de vidas.

3.- No ordenó la colocación de filtros sanitarios en puertos, aeropuerto, pasos fronterizos con Estados Unidos, Guatemala y Belice. Ni siquiera, como me consta, no se aplicaban en aerolíneas mínimos cuestionarios para control de enfermos. Por negligencia se importó el virus.

PODEROSOS CABALLEROS

COFEPRIS: No hizo caso, por arrogancia estalinista y burocrática, a secretarios de Salud de otros sexenios y a médicos especialistas en otras naciones, para aplicar protocolos internacionales. No exigió a la Cofepris y su director, José Novelo, actuaciones rápidas para la aprobación de pruebas para detección del virus, ni de medicamentos. Otro crimen de Estado. ¿Quién va a pagar? ¿Hugo López-Gattel, José Novelo o la 4T? Encarcelarlos no regresará la vida de decenas de miles de mexicanos enterrados o incinerados sin un registro médico legal. Este crimen, que afectó al pueblo sabio, a los más pobres, no debe quedar impune. Ni perdón, ni olvido.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:

LINKEDIN: GINgroup, que preside Raúl Beyruti, y LinkedIn firmaron un convenio colaborativo en beneficio de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esta colaboración les permitirá obtener agiles herramientas para trabajar en cualquier empresa, abrir espacios y crecer profesionalmente. El programa reforzará la iniciativa de inclusión laboral de GINclúyete, desarrollado por GINgroup. Ramiro Luz, líder de soluciones de talento de LinkedIn, abrió espacios a quienes necesitan inclusión laboral.

