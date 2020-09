Alista López Obrador solicitud de consulta para un juicio a ex presidentes

Faltaban 800 mil firmas y plazo vence hoy

En caso de que no alcancen firmas, él lo hará

Ante la falta de 800 mil firmas a 48 horas de que se venciera el plazo para recabar firmar para la consulta ciudadana sobre un juicio a ex presidentes, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en caso de que la ciudadanía no se recolecten las necesarias, él lo hará.

En la mañanera, el mandatario reconoció la labor de la ciudadanía para la recolección de cerca de 1 millón 800 mil signas ciudadanas, equivalentes al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electorales; no obstante, esta meta aún no se lograba este lunes, ya que aún restaban cerca de 800 mil.

“Mañana vence el plazo y tengo información de que ciudadanos están haciendo una campaña para obtener todas las firmas y quiero reconocerles que son buenos ciudadanos, porque es el derecho que tenemos a poner en práctica la democracia participativa, no sólo quedarnos en la democracia representativa”, dijo el lunes el Presidente.

Ante esta situación, López Obrador anunció que ya cuenta con un borrador, el cual revisaría este lunes, para solicitar al Congreso de la Unión la consulta ciudadana contra ex presidentes.“Si no se cumple, ya tengo preparado el borrador de un escrito para solicitar la consulta. Tengo esa facultad que me da la ley. Mañana tomo la decisión de hacerlo si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas. Habrá solicitud de consulta”, aseveró el lunes.

Han recabado un millón, según coordinadora

La senadora Citlalli Hernández, quien participa en las labores de coordinación de la campaña, dijo a que hasta el último conteo se había recabado un millón de firmas.

Por lo que a 48 horas de que se cumpla el plazo legal para entregarlas esquematizadas y foliadas, la iniciativa ciudadana tenía un avance de 55%.

Sin embargo, consideró la legisladora, la iniciativa logrará cumplir este requisito, pues el plazo para presentar las firmas vence este martes.

Confió en que lograrán juntar los 2 millones de firmas, las cuales se seguirán entregando: “Hay altas posibilidades de lograr los 2 millones de firmas necesarias. Hubo tres promoventes de la consulta en el Senado y los tres llegaron al acuerdo de utilizar la misma pregunta. Dos esfuerzos han estado caminando de manera conjunta (…) Con todos organizados se completa el otro millón”, dijo.

Detalló que la estructura partidista de Morena en la capital estará entregando firmas, así como la estructura de la Unidad de las Izquierdas.

Una vez recabadas, se le notificará al Senado que ya se reunieron, éste acusará de recibido y las enviará al Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar que sean reales, contactando de manera aleatoria a los firmantes.

Si el INE determina que las firmas son reales y las valida, entonces las enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinará si la pregunta es o no constitucional.

El siguiente paso será regresar la consulta al Senado para que la dictamine y luego se le enviará al INE para que la aplique.Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, mencionó que si no se logra recabar las firmas necesarias, el partido confía en que podrá obtener la consulta ciudadana al reunir 33% de los votos necesarios para solicitarla en la Cámaras o mediante la propuesta del Presidente.

“Anda toda la gente activísima en todos los estados y municipios de la República. Hay mucha indignación y deseo de que se combata la corrupción y que se acabe la impunidad.