Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Innovador tratamiento para tratar la fibrosis pulmonar idiopática

Antonio y Obdulia, matrimonio veracruzano con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila, enfermaron de Covid-19 en julio pasado, ella pronto encontró alivio, mientras él tuvo que permanecer más de un mes hospitalizado y pasó una de las pruebas más duras de su vida. Gracias a la oportunidad en la atención y a los cuidados del personal de salud, Antonio se convirtió en el primer paciente egresado del Hospital General de Zona (HGZ) No. 92, del IMSS en Coahuila. La jefa del Departamento Clínico del recién inaugurado nosocomio, Margarita Villafaña Arroyo, explicó que Antonio, de 49 años, ingresó muy grave. La enfermedad inició con dolor de huesos, luego de cabeza y después temperatura. Acudió a la Unidad de Medicina Familiar No. 87, le tomaron la prueba, que resultó positiva y le dieron la incapacidad laboral para que reposara aislado en casa, pero su condición empeoró y fue necesario hospitalizarlo. Obdulia, compañera de vida de Antonio desde hace 25 años, relató que cuando llegó al HGSZ No.13 le dijeron que estaba muy mal, su respiración estaba al 70%. Ella resultó positiva y con síntomas, pero no de gravedad, por lo que le indicaron quedarse en casa, evitar salir a la calle y acudir al hospital. Mientras Antonio permaneció conectado a oxígeno, pero de manera gradual, gracias a los cuidados médicos y a la aplicación de una amplia gama de fármacos, el sistema inmunológico reaccionó de manera favorable y al mes se derivó al HGZ No. 92, designado como unidad de recuperación. Antonio trabaja como inspector de calidad de una fábrica, en el turno nocturno, suponen que fue ahí donde se contagió. El paciente no fuma, no tiene diabetes, no es obeso, ni tiene otros padecimientos; aun así, estuvo muy grave. Este ejemplo es una razón por lo que toda la gente se debe de cuidar. Ya en casa, Antonio continúa con su tratamiento y hace todo lo que le indicaron los médicos, camina despacio, cada día se repone un poco más una de sus terapias es inflar globos.

En el marco del Mes mundial de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, Boehringer Ingelheim lanzó su campaña internacional “La postal más importante que escribí”, con el fin de visibilizar la enfermedad y quienes la padecen cuenten con un diagnóstico oportuno y un tratamiento correcto que mejore su calidad de vida. Esta iniciativa consta de una serie de postales digitales escritas por pacientes que viven con el padecimiento dirigidas a personas que acaban de ser diagnosticadas. El objetivo es acompañar a los afectados con historias empáticas y de esperanza que ayuden a desmitificar ideas erróneas alrededor de ella. El doctor Omar Barreto Rodríguez, neumólogo especialista en enfermedades pulmonares intersticiales, afirma que “la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad rara que se caracteriza por un proceso anormal y desconocido de cicatrización del tejido del pulmón, lo que provoca una disminución gradual e irreversible de la función pulmonar; mayor dificultad para respirar e inadecuado funcionamiento del resto de los órganos a falta de suficiente oxígeno. Para su tratamiento actualmente se encuentra disponible nintedanib, único medicamento antifibrótico aprobado en México. Un medicamento diseñado específicamente por Boehringer Ingelheim para inhibir tres receptores de la tirosina quinasa, involucrados en el proceso fibrótico del pulmón, lo que disminuye, hasta en un 50%, la progresión de la enfermedad, haciendo más eficaz la función pulmonar y previniendo la agudización de síntomas (exacerbaciones), los cuales generan mayor gasto hospitalario, discapacidad y muerte. Por su parte, la doctora Guillermina Muñoz Gallegos, Directora Médica de Boehringer Ingelheim México, Centroamérica y el Caribe agregó: “En la compañía se busca tanto tratamientos innovadores como nuevas indicaciones terapéuticas de en el caso de este antifibrótico. Si bien la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad incurable e irreversible, actualmente los pacientes se pueden beneficiar de nintedanib, el cual ya se encuentra disponible desde 2018 en el cuadro básico del ISSSTE para sus derechohabientes así como en otros hospitales del sector salud.

