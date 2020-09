¿Hay hoy en México espacio para la esperanza?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

A contrapelo de lo afirmado una y otra vez por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que hoy México sale ya de su doble crisis económica y de salud, instituciones y personajes de las finanzas y el área sanitaria, nacionales y extranjeras, insisten en señalar lo contrario.

Tal es el nivel y número de quienes opinan lo contrario, que ayer incluso subrayó que la recuperación del país “no es fantasía”, y que México sí avanza.

El mandatario desestima por igual los propios datos de su gobierno sobre el deterioro sin medida ni precedentes de la seguridad, ante los cuales el presidente Donald Trump lo amenazó hace unos días con descertificar a México y retirarle ayudas y programas conjuntos y de financiamiento si no acelera el combate a carteles y crimen organizado.

Y para agravar este escenario ya de por sí preocupante, durante el fin de semana, mientras él iba a Talxcala y Puebla a inaugurar pasos a desnivel y a revisar viejos programas de ayuda a afectados por los sismos de hace 3 años, en la Ciudad de México le estallaba un plantón en Avenida Juárez y Reforma de ciudadanos afiliados al Frente Nacional Anti-Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como FRENAAA, que exigen su renuncia y que fueron impedidos por la policía de llegar al Zócalo a donde pretendían acampar hasta lograr su objetivo.

Este mismo fin de semana se agudizaron dos bloqueos de líneas de ferrocarril, una por estudiantes normalistas de Michoacán en las vías que van del Puerto de Lázaro Cárdenas al Bajío, y otro en las vías del FFCC en Chihuahua por agricultores de esa entidad.

Ambos bloqueos perfilan ya pérdidas sin precedentes para la industria automotriz, de alimentos, de energía y otras y representan el paro de unos 10 mil carros con contenedores de ferrocarril repletos de insumos, partes, energéticos y productos terminados.

Al mismo tiempo se agrava la crisis de la toma de la presa de La Boquilla por agricultores de Chihuahua, a quienes acompañan ya en su movimiento varios alcaldes, incluso de Morena, así como representantes de organizaciones agrícolas de otras entidades.

Éstos no han recibido respuesta a sus exigencias ni del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni de la dirección de Conagua, mientras trascienden los reclamos al gobierno de México por parte del gobierno de Estados Unidos, por la interrupción de la entrega de agua.

Durante el fin de semana arreció también el reenvío por redes sociales del video en el que se ve a AMLO señalando en medio de carcajadas la primera plana del diario Reforma del viernes en su parte donde expone que mientras López Obrador afirmaba en su segundo informe de gobierno que bajo su mandato habían acabado las masacres, tan sólo en los 9 meses que van de este 2020 ha habido al menos 45 ejecuciones masivas.

En este contexto, cayó como un chapuzón en agua helada el comentario de Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda de López Obrador, quien consideró el proyecto de presupuesto de 2021 entregado a Diputados por su sucesor y ex colaborador, Arturo Herrera, de “poco realistas” y plagado de “cuentas alegres, pues”.

Instituciones y calificadoras coincidieron con Urzúa y agregaron que el proyecto de Presupuesto de AMLO para 2021 está sustentado no en realidades, sino en puros buenos deseos.

Vannesa Rubio, senadora del PRI con licencia, ex subsecretaria de Hacienda y quien se desempeña en la docencia e investigación en Inglaterra, coincidió con los anteriores y aseguró que tal como fue elaborado, el proyecto de Presupuesto de Egresos de AMLO para 2021 es simplemente inviable.

Indicó: “no hay razones por las cuales México tenga la posibilidad de crecer 4.6% el próximo año, lo dijimos el año pasado y el antepasado, este es el tercer paquete que ya presenta esta administración… en el primer paquete esperaban un crecimiento de 2.5% y acabamos creciendo menos 0.3%; en el segundo año -que es éste- esperaban crecer a un 2% y vamos a acabar creciendo al -10% aunque Hacienda espera -8%, yo confío más en el consenso del mercado que es -10% y se tiene el peor escenario del Banco de México que habla de -12.8%…

“En ese sentido tendría que haber cambios muy de fondo muy estructurales para crecer distinto el próximo año, para poder tener una recuperación como la que espera Hacienda cercana al 5%… y, ¿por qué no se ve esto?… yo he destacado dos factores relevantes: 1) en los choques tan fuertes que ha habido en contra de la certidumbre para la inversión nacional y extranjera, este cambio de reglas, de la noche a la mañana, esta falta de certidumbre jurídica al Estado de Derecho, todo eso lo ve la inversión y por eso la inversión ha caído tanto y un país en que la inversión privada no se da es país en que no se generan empleos…”

La senadora Rubio asegura que el panorama es más grave si se toma en cuenta que las calificadoras ya le retiraron a Pemex su grado de inversión y que ahora consideran retirárselo a México como país justo por su bajo crecimiento.

Y porque la deuda amenaza con crecer del 45 por ciento del PIB en 2018 a 60 por ciento del PIB a fines de este año. A todo esto se suma que AMLO ya se quemó los 280 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización y los casi 100 mil millones del fondo de los Estados y ya casi se acaba los miles de millones de los fondos que les dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, indicó la senadora Rubio, se acabaron los “colchoncitos”.

Todo eso ocurre, afirma, mientras otros países superan ostensiblemente al gobierno de AMO en su inversión para el desarrollo y la recuperación.

“Así México ha puesto menos de 1% del PIB para reactivar su economía para tratar de que la caída sea menos fuerte menos dolorosa y menos larga y te dicen no hay que compararnos con los de G20 que son más desarrollados, EU 15%, Reino Unido 9%, Alemania 36%… no nos comparemos con el G20, pero sí con América Latina: nosotros menos del 1%, Perú 12%, Colombia 8%, Chile 5.5%, Guatemala 3.4%, Paraguay 2.5%, entonces estamos muy por debajo de lo que se esperaba que se apoyara sobre todo a los más vulnerables y a las medianas y micro empresas…”

¿Cuál es la salida?. Cambios estructurales a fondo… “va a tener que haber cambios de rumbo, sí o sí, si se quiere retornar a la senda del crecimiento económico… si no, habremos tenido 6 años de no crecer, y no recuerdo una administración que no haya crecido en 6 años…”, concluyó.

Difícil, sí, pero no imposible: Monreal

Como ocurre con frecuencia, quien salió a dar respuestas desde la 4T, fue Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien advirtió que hay que admitir que frente al escenario por demás complicado, el presupuesto presentado es sobre todo realista, disciplinado, austero y muy sobrio.

Dijo tener el pulso de sectores los cuales exigen sobre todo respuestas financieras y presupuestales en materia de salud, el campo, la infraestructura, la educación el empleo y la política social lo cual está contemplado en el Paquete Económico.

Y a diferencia de los críticos -como su compañera senadora Vannesa Rubio-, el zacatecano concluye que una de las buenas noticias en el paquete es que sí habrá dinero para atender las principales prioridades de salud, educación e infraestructura para generar empleo.

Reconoció sin embargo que el presupuesto no será suficiente ni alcanzará para atender todas las inquietudes de los mexicanos.

Sobre todo porque, dijo, 2021 será un año en que la pandemia podrá haber terminado (ojalá) y será entonces una época postcovid que requerirá de un presupuesto restrictivo, con una disciplina fiscal extraordinaria.

Por lo pronto, Monreal le ha impreso un carácter de alto contenido participativo al presupuesto de Ingresos, ya que ha abierto las puertas del Senado a que los empresarios, sus organizaciones y otros sectores, puedan presentar sus requerimientos y propuestas en el manejo fiscal para 2021, con lo cual se abate la resistencia a la política recaudatoria.

