A SEGUIRLE-. Tratándose del medio en el que uno se desempeña, por vocación o “por hambre” como dicen que dijo algún día en sus inicios el toluqueño Memo Ochoa, consolidado en Excelsior y después en su matutino televisivo, y leídas las entrevistas de Carlos Loret de Mola y el vocero presidencial, Jesús Ramírez, es inevitable opinar, pues se trata del día a día, de quienes escribimos.

Devoto de la verdad, así sea difícil presumirla pues los lectores deberán colgarla a quién o quienes la merecen, pareciera que Jesús Ramírez descubre el agua tibia cuando dice que en este sexenio es cuando ha iniciado el disfrute de la libertad de prensa a plenitud. Ignoro si realmente lo cree o lo hace para salvar la nómina. Incluso su antecesor, César Yáñez, podría ser mejor opinador del tema.

Leídas y releídas ambas entrevistas en El Universal el lunes y martes, las respuestas de Loret de Mola transpiran seguridad y franqueza en el primero y mucho trabajo para explicar lo inexplicable en muchas de las cuestiones planteadas al segundo, pero es entendible. Quién o quienes hemos sido “cantineros” sabemos del comportamiento reporteril.

LORET DE MOLA-. Carlos Loret de Mola —para muchos víctima al salir de Televisa, tema que por cierto no se tocó por el reportero Alexis Ortiz— dice una verdad de a kilo cuando asegura que “AMLO se montó en los medios para llegar a la Presidencia” y explica: por las denuncias mediáticas contra la corrupción que el tabasqueño empleó en su campaña a la Presidencia, que a fuerza de ser sinceros duró no seis meses, sino doce años, claro, no formalmente. Es una de las muchas citas de Loret de Mola.

RAMÍREZ-. A cambio, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, recalca en la entrevista con Alberto Morales que en este gobierno “no ha habido un periodista amenazado, despedido, agredido o censurado” y recuerda que en los 80 años de régimen priísta sí se dieron esos casos. Es aquí donde se extraña la omisión del caso Loret de Mola-Televisa.

Las entrevistas a Loret de Mola y Ramírez son a página completa por lo que le sugiero buscarlas. Ahora mejor oír a un comunicólogo experto, en la práctica y en la teoría, con maestía y a un paso del doctorado.

QUE UNA Y NO DIVIDA-. En referencia a los desplegados de intelectuales a favor y en contra del presidente López Obrador, el comunicólogo precisa con experiencia: lo ideal es que todos hablen o hablemos pero por su investidura, el presidente debe hacerlo para invocar unidad, al trabajo en pro del país y con aspiraciones de mejoría.

Precisa: los intelectuales apoyadores si están convencidos están en su derecho, tanto como los opositores.

