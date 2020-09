Felipe Staiti lanza “Canciones inmunes” para no enfermar del alma

El también guitarrista de los Enanitos Verdes

Son temas inéditos que no fueron grabados en otros proyectos

Aarón Ávalos

En estos tiempos de pandemia donde se sabe que lo mejor es quedarse en casa, Felipe aprovechó para recuperar varias canciones grabadas en su estudio personal.

Canciones que no habían sido mostradas a nadie ni formaron parte de ningún otro proyecto. Teniendo el espacio para retomarlas, se sumergió en la tarea de recuperarlas de ese letargo y reemplazó algunos sonidos como las baterias, bajos y algún que otro instrumento. Para eso contó con la participación de sus talentosos amigos músicos como Natalio Faingold, Didier Turdelo y Gerardo Lucero. Las guitarras en su mayoría son las documentadas en el momento de haber sido grabadas en su casa de la emblemática “calle Gutemberg” de Mendoza.

Así, toma forma este trabajo de “Canciones Inmunes” que ha sido dividido en Episodios. Este “Episodio 1” de 5 composiciones esta disponible en todas las plataformas desde el 28 de Julio del 2020. Cabe destacar que las misma fueron mezcladas y masterizadas por Gustavo Borner en Los Angeles. Una edición muy especial de canciones para este momento tan especial del mundo.

A continuación, te presentamos la entrevista realizada a Felipe Staiti, donde nos platica sobre “Canciones inmunes”.

¿Aparte de trabajar en estas canciones, ¿qué otras actividades has realizado en estos meses de encierro?

Estuve haciendo este proyecto de “Canciones inmunes”, que fue un poco poner esas canciones que estaban en un letargo, no digo abandonadas pero habían quedado grabadas en demos, me puse a retocarlas, algunas terminarlas, algunas cantarlas mejor, también a componer nuevas canciones. De ahí surgió la idea de las “Canciones inmunes”, en simpatía con estos tiempos que vivimos que la inmunidad es lo que nos estaría faltando realmente. Así que he estado enfocado en eso, y de hecho sigo haciendo videos respecto a estas canciones y poniéndole espíritu positivo a esta situación pandemica que tenemos en el mundo.

Estas canciones las habías hecho, pero no se habían podido presentar antes, ¿cómo se fueron juntando?

Soy una persona que me dan épocas de componer mucho. Por ahí no todo lo que uno compone termina en un disco, por el perfil del disco uno considera que no va. También porque habían canciones no muy cómodas para cantar, o me llevaba el tiempo otra canción y algunas se quedaban en el camino. No había ningún juicio en especial, no son canciones de descarte, sino que son canciones que no tuvieron su tiempo, Borges siempre decía que las cosas que no siempre tienen tiempo, son las que perduran en el tiempo. Por eso te puedo decir que ese sería el ejemplo de “Correré”, que la compuse hace 20 años, pero si te dijera que la compuse ayer es lo mismo, no tiene tiempo, no suena una canción de 20 años. Fue tomar esa piedra en bruto y pulirla.

Con el formato en que lo presentas, por episodios, ¿es como si fuera un álbum?

El episodio uno, que son las primeras cinco canciones, cada una va a tener su video, ya hay dos que tienen video, para finales de año voy a sacar el segundo episodio. Éstas canciones tienen una estética sonora que las unen en un punto porque hacen que sean mezcladas y remasterizadas por una misma persona. El episodio dos, que lo tengo terminado, son las próximas cinco canciones que van a tener una impronta de sonido, el concepto fue darle una participación sonora y estética. Este episodio 1 tiene las canciones más viejas. Para mí ha sido redescubrir esas canciones que para mí me habían quedado rezagadas en la carrera de la vida, y al recuperarlas, recuperé algo, fue algo que disfruté mucho y tengo muy buenos amigos músicos que me ayudaron en el streaming a grabar el bajo, los teclados, alguna batería, fue muy acorde a estos tiempos.

¿Qué tan difícil fue grabar los videos de las canciones?

No fue tan difícil porque esperamos cuando se liberó aquí en Mendoza, donde estoy ahora, cuando se liberó la posibilidad de poder hacer turismo interno, fuimos a filmar a un lugar que ya teníamos decidido, un lugar muy lindo, una montaña, y lo filmamos ahí pero fuimos nada más un asistente, el director de la cámara y yo. El otro video de “Correré”, lo hicimos a las dos semanas, sería en la normativa de que puede hacerse turismo interno, nos fuimos a un lugar hermoso en la montaña y ahí lo hicimos con los músicos que participaron en el tema, que inclusive toda la temática del tema está un poco medieval porque es como una cosa entre pasado y presente, estamos ahí vestidos como medievales haciendo un coqueteo con estos tiempos de pandemia que también son medievales, hay cosas en la historia que no cambian del todo.

¿Hay planes de realizar un concierto por streaming?

Tengo por ahí una idea de hacerlo, quizá un poco más adelante, pero acá la situación no está tan fácil. Está la idea y hay que ponerse en campaña, por ahora estoy enfocado en lanzar los videos, estoy poniendo más fuerza a eso, pero si yo creo que lo vamos a terminar haciendo como un detalle.

¿Cuántos videos faltan por presentar?

De este episodio quedan 3. Con los siguientes episodios no sé si vamos a presentar tantos videos.

¿Con las “Canciones inmunes” ya quedaron libres esas canciones que estaban pendientes o todavía queda mucho material?

Tengo mucho material la verdad, no voy a editar todo, pero de las “Canciones inmunes” yo creo que van a ser como unas 15 en total. Voy a hacer un episodio más, el segundo, que es el seguro, y puede aparecer un tercero, todas son canciones que fueron compuestas con mucho amor y con todas las ganas. Creo que son canciones súper positivas.