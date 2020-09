Infectarán de Covid-19 a voluntarios en Reino Unido para probar vacunas

Revela la prensa británica

El Reino Unido será sede de ensayos clínicos en los que los voluntarios se infectarán deliberadamente con el nuevo coronavirus para evaluar la eficacia de las vacunas experimentales, informó este miércoles el diario Financial Times, citando a personas involucradas en el proyecto.

El proyecto financiado por el gobierno comenzaría en enero en una instalación de cuarentena en Londres, según el diario británico.

Financial Times dijo que a los voluntarios se les inoculará primero una vacuna y luego recibirán una dosis de coronavirus que desafiará a esta vacuna, sin nombrar cuál se probaría en el proyecto.

No descartan nuevo confinamiento nacional

El gobierno británico no descarta un segundo confinamiento nacional si las nuevas restricciones para contener la pandemia no dan los resultados esperados, dijo este miércoles el ministro de Exteriores, Dominic Raab. El Ejecutivo de Boris Johnson dio a conocer el martes una serie de medidas para frenar la segunda ola del coronavirus, como el uso obligatorio de mascarillas en bares, restaurantes y tiendas minoristas en Inglaterra, mientras que se reforzarán las multas para quienes no cumplan con las reglas de seguridad.

Las otras regiones británicas, como Escocia, también han tomado medidas similares después de que el número reproductivo R -que indica cuánta gente puede contagiar una persona infectada-, haya llegado en todo el Reino Unido, según los expertos, a entre 1,1 y 1,4.

Los asesores científicos del gobierno han alertado de que el país puede alcanzar 50.000 contagios diarios de Covid-19 a mediados de octubre si no se dan pasos concretos para frenar las infecciones.