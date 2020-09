CREA, la reactivación del turismo de reuniones

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Monterrey, Nuevo León.— Dentro de los rubros más castigados del turismo se encuentra, por supuesto, el concerniente a reuniones, en medio de la pandemia del SARS-CoV-2, pareciera impensable que algún congreso o convención pudiese llevarse al cabo, sin embargo no es así.

Las herramientas tecnológicas como Zoom, Blue Jeans, Google Meet, entre otras, nos han permitido trabajar a distancia e incluso tener juntas de trabajo o negocios desde casa, sin embargo el espíritu de una convención no puede enfrascarse en una plataforma electrónica.

Ayer en esta ciudad, se realizó esta convención para analizar, profundizar y difundir los protocolos sanitarios correspondientes para reactivar paulatinamente el turismo de reuniones. Con la presencia de Arturo Sierra, presidente de COMETUR; Celia Navarrete, presidenta de AMPROFEC nacional; Julio Valdez, Presidente AMPROFEC Norte; Jesús Almaguer, de ANPEEC; Alejandra Garza, de AHML; David Manllo, director de OCV NL; Mauricio Magdaleno, clúster de Turismo Nuevo León; Gabriel Chapa, presidente de Canaco; Jorge Moller, presidente de Canirac, así como diversos prestadores de servicios se mostró cómo si se puede, con las debidas regulaciones en todos sentidos, llevar a cabo una expo sin riesgos sanitarios.

Cuídate Reactívate y Avanza, CREA, tuvo por nombre esta expo que además, su celebración coincidió con el primer día del Tianguis Turístico Digital, que dicho sea de paso, comenzó con problemas técnicos para los asistentes al conectarse, además tratando de meter una convención presencial en una computadora en una extraña forma de llevar lo análogo a lo digital.

Menor número de asistentes, control de los participantes, pruebas de Covid-19, desinfecciones de alta tecnología, cambio de usos y costumbres en una expo o convención, en fin, fueron muchos los temas que se tocaron y que son la nueva realidad en tanto llegue la vacuna contra esta enfermedad, que ha llevado al mundo a una crisis inconmensurable.

Me llamó la atención la declaración que nos hizo durante una entrevista Jaime Salazar, presidente de COMIR, integrante de la CNET (liderada por Braulio Arsuaga), quien nos dijo: el gobierno federal no ayuda, pero mejor que no nos estorbe para trabajar. Con eso, todo está dicho.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977